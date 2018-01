Martha Isabel Alvarado – En puerta, relevo en el PRI

.-EPN, discurso de campaña

.-Amlodipino, para todo mal

.-Morena y PRI, por “Riguín”

.-Que hay ‘Plan B’, para EMS

No es por intrigar, pero a la campaña presidencial del PRI y sus aliados, le urgen refuerzos, a juzgar por el hecho de que el mismísimo ENRIQUE PEÑA NIETO, ha ‘entrado al quite’.

En el curso de esta semana se ha ‘destapado’ el Ejecutivo Federal, ocupándose al menos en par de ocasiones del candidato de Morena, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, sin citarlo por su nombre.

Primero fue el tema de la probable amnistía que AMLO habría ofrecido a la delincuencia, según él, en aras de abonar la paz. Y luego, el asunto del ‘enojo social’, que no debe nublar la razón (de los votantes), según EPN.

¿Ven por qué hemos señalado en más de una ocasión en este modesto espacio, que a la campaña de JOSÉ ANTONIO MEADE le estaría haciendo falta un ‘heavy weight’?.

Lo malo es que EPN ya se metió al ‘callejón de las trompadas’, y por lo pronto, se ha prestado a la chunga de AMLO, que en plan socarrón le recomienda serenarse, y “no calentarse con temas electorales”.

Incluso se sacó de la manga López Obrador una ‘medicina’ que recomendó al Presidente para curar sus males, en un video que publicó en sus redes sociales: Amlodipino.

A ver si no les pasa a ‘los genios’ a cargo de la campaña de Meade, lo que le ocurrió en 2012 a la entonces candidata del PAN, JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA, que nomás no levantaba, y a tres semanas de celebrarse la elección presidencial, tuvo que cambiar de Coordinador, poniendo tal responsabilidad en manos del ahora Senador ROBERTO GIL ZUARTH, que entonces se desempeñaba como Secretario Particular del Presidente FELIPE CALDERON.

La medida fue tan extemporánea, que a Vázquez Mota no le alcanzó para recuperar terreno, y quedó en el tercer lugar de la contienda.

Por cuanto hace a los temas de Tamaulipas, ya se supo, que entre los ex alcaldes que operadores de Morena han abordado para ofrecerles candidaturas, estaría la panista LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ.

Mismo caso del ex diputado local plurinominal del PRI, RIGOBERTO GARZA FAZ, a quien Morena le habría ofrecido la candidatura a alcalde de Reynosa.

Sin embargo, se sabe que en el escritorio del dirigente del PRI tamaulipeco, SERGIO GUAJARDO MALDONADO existiría idéntica propuesta para “Riguín”, llevando como compañero de fórmula a ERNESTO ROBINSON TERÁN, para una diputación federal.

Pero respecto al CDE Priista de Tamaulipas no todo está dicho, de cara a las elecciones del 1 de julio próximo, habida la posibilidad de un relevo en la Presidencia del mismo.

Hasta donde se sabe, en caso de confirmarse la fórmula Tricolor para el Senado integrada MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE y BALTASAR HINOJOSA OCHOA, se habla de la existencia de un ofrecimiento para el diputado EDGARDO MELHEM SALINAS, a fin de que asuma las riendas del PRI estatal.

Aquí lo hemos señalado con cierta reiteración, que Melhem Salinas es de los pocos políticos del PRI que se han mantenido activos en territorio tamaulipeco, en estos nuevos tiempos de la alternancia. Cosa que no han hecho los antes mencionados.

Respecto al convivio que el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA ofreció con motivo del Día del Periodista, el mismo cumplió el objetivo de reunir a comunicadores de los cuatro puntos cardinales del estado, no obstante las inclemencias del clima.

El Ejecutivo Estatal reiteró sus condolencias a la familia del recién acaecido periodista de Nuevo Laredo, CARLOS DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, en cuya memoria solicitó un minuto de aplausos.

Expuso en su mensaje el gobernador García Cabeza de Vaca, que “defender y respetar la libertad de expresión es deber del estado y a esto está obligado a responder adecuadamente mi administración. En el estado de Tamaulipas la defensa y el respeto a la libertad de expresión, son deberes irrenunciables de mi gobierno que seguirá firme en la lucha contra la impunidad”.

CONTRAFUEGO: Esa tal Morena es “como la Cruz Verde”.

Hasta la próxima.