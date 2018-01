.-Meade, no sale del tercer lugar

.-Guevara, encabezando fórmula

.-PRI malparado en el distrito 04

.-Inseguridad, oprime a Reynosa

Por lo visto, los ‘genios’ que manejan la campaña del candidato No militante del PRI, JOSÉ ANTONIO MEADE, no le han ayudado mucho, toda vez que sigue apareciendo en tercer lugar de las encuestas.

La más reciente encuesta de “Buendía y Laredo” publicada por el diario El Universal, ubica al candidato de Morena, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR a la cabeza de las preferencias con un 32 por ciento, mientras que el panista RICARDO ANAYA aparece con 26, y en un lejano tercer lugar MEADE KURIBREÑA con 16.

Lo que son las cosas. Por su formación profesional y su trayectoria en el servicio público, cualquiera diría que Meade es el candidato con el perfil más completo, y con la experiencia suficiente para desempeñar un mejor papel que sus oponentes, en caso de ser electo Presidente.

Así las cosas, podría decirse que Meade es el mejor ‘producto’ de la presente contienda presidencial, pero no le ayuda mucho el ‘empaque’ en que viene envuelto, marcado con las siglas de un muy desgastado PRI.

Es claro que Meade y los ‘genios’ que manejan su campaña, empezando por su Coordinador, AURELIO NUÑO, no han encontrado la ‘clave’ para el deslinde, que ya le urge al también ex Secretario de Hacienda. ¿O será que no quieren hallarla?.

Respecto a las elecciones en Tamaulipas, cabe la pregunta: ¿caerá también al tercer lugar el Partido Tricolor con su candidato a Senador ALEJANDRO GUEVARA COBOS?.

Por cierto, ¿a quién trata de engañar Guevara cuando dice que no sabe si viene él o no encabezando la fórmula Priista?. Así se los dijo a quienes estuvo llamando para invitarles a su registro.

Desde luego que el mantense no habría aceptado ser postulado, de ser YAHLEEL ABDALÁ, la ocupante de la primera posición.

Por cuanto hace a los aspirantes del PRI que se registraron el domingo para buscar una diputación federal, llamó la atención el caso de COPITZY HERNÁNDEZ GARCÍA, pues se supone que el ‘agraciado’ sería MIGUEL CAVAZOS GUERRERO.

Parece difícil que en este 2018 el PRI pueda ganar con Copitzy, esa diputación del Distrito 03, misma que en 2015 conquistó, holgadamente, EDGARDO MELHEM SALINAS, con 89 mil 151 votos.

Por lo pronto, habrá que ver si el Congreso del Estado llama a la suplente de COPITZY HERNÁNDEZ, misma que responde al nombre de IRASEMA REYNA ELIZONDO, que hasta donde se sabe es lideresa de colonias en Reynosa.

El que enfrentaría un gran dilema en caso de ser llamado al Congreso de Tamaulipas por ser suplente de ANTO TOVAR GARCÍA, quien se registró para aspirar a la diputación del Distrito 04, sería MARIO TAPIA FERNÁNDEZ, ya que apenas el pasado día 17 de este mes, recibió nombramiento como Secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Matamoros que preside JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE.

A decir verdad, se advierte difícil que ANTO TOVAR puede ganarle en las urnas a VERÓNICA SALAZAR VÁZQUEZ, de confirmarse que esta última sea postulada por el PAN por el Distrito 04.

Como bien se recordará ambos, Verónica y Anto, participaron en la elección de 2016, ella como aspirante del PAN a la alcaldía logrando 65 mil 043 votos, y él como candidato del PRI a la diputación local del Distrito 10 contabilizando 17 mil 719 sufragios.

Durante la jornada de ayer, el alcalde de Victoria, OSCAR ALMARAZ SMER acudió a las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, donde despacha como titular CESAR VERASTEGUI OSTOS, El Truco.

Se infiere que Almaraz buscaría competir por la alcaldía de la capital victorense en este 2018, buscando la reelección, y en actitud políticamente correcta, acudió ante el ‘juez de plaza’, para avisar que ‘se tiraría a matar’, como se dice en la jerga taurina.

¿Cómo está eso de que el 95.6 por ciento de los ciudadanos de Reynosa siente inseguridad?. Así lo afirma la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada en el último trimestre de 2017.

CONTRAFUEGO: Talón de Aquiles.

Hasta la próxima.