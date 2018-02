Humo Blanco

Clemente Castro González

La pasarela priista se cumplió, ahora sí, únicamente para los y las que recibieron el visto bueno desde el lugar en donde se suprime o se le da para adelante. Con el añadido de que aún hubo al menos una sorpresa.

Y es que ayer, pasadas las 10:00 y hasta poco antes de13:00 horas, la Comisión de Procesos Internos del PRI recibió a quienes van a competir por las diputaciones federales y la a fórmula que quiere estar en el Senado de la República.

Abrió punta BENITO SÁENZ BARELLA y GUSTAVO RICO DE SARO que van por el 02 y 09 distrito, en forma respectiva, con cabecera en Reynosa, mismos que se asumieron listos para sacar adelante el paquete que les toca, dado lo que significa dicha localidad, en aspectos diversos y sobre todo el político.

Con ambos prospectos llegó CARLOS SOLÍS GÓMEZ, ex presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, el cual sacó de onda a más de uno de los integrantes de la Comisión que recibió los papeles a los precandidatos.

En corto se le pregunto, por parte de reporteros, si traía esa intención, lo que le provocó una ligera sonrisa al tiempo que precisó que iba para acompañar a sus paisanos.

La sorpresa es que quedó descartada AIDA ZULEMA FLORES PEÑA, secretaria general del tricolor, misma a la que, el fin de semana, se había levantado la mano para ir a la competencia en el 02 distrito.

Algo que en entrevista señaló SÁENZ BARELLA, es que habían conversado con ella y que contaban con su respaldo. Es decir, la convencieron.

Lo que se sabe es que los agraciados por Reynosa se sacaron la “rifa del tigre” ya que la lucha para alcanzar la victoria será difícil.

Cabe señalar que a BARELLA se le ubica cercano al ex alcalde OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ, mientras a DE SARO, estaría alineado con EVERARDO VILLARREAL.

A cumplir con el papeleo también arribó al ICADEP ELVA HELGUERA ALTAMIRANO, que se dispone a competir por el 08 distrito con cabecera en Tampico.

La dama, que recién acaba de dejar su cargo de directora de Turismo en el Ayuntamiento de Tampico, se asocia con la alcaldesa de la ciudad y puerto, MAGDALENA PERAZA GUERRA.

HELGUERA arribó con algunas de sus paisanas que, si bien no eran tumulto, si armaron barullo.

Enseguida apareció FLORENTINO ARÓN SÁENZ COBOS, dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, alguien que quiere ser legislador por el 04 distrito de Mante.

“Tino” se aventó un breve discurso al recibir el documento que lo avala para seguir adelante, al haber cumplido en tiempo y forma con los requisitos.

Al termino de su mensaje, el cenecista sostuvo que iban a la contienda seguros de que saldría adelante, junto a JOSÉ ANTONIO MEADE aspirante al presidencia e la República y ALEJANDRO GUEVARA COBOS, que tratar de alcanzar una curul en la cámara alta.

Sobre ese cierre no falto alguien del público que ironizara al sostener que iba muy bien hasta que trajo a cuento a los priistas en mención.

En entrevista “Tino” desestimo las encuestas que ubican al PRI a la baja en las preferencias ciudadanas y, cuando se le recordó que le toca ir a la contienda en una zona en la cual tiene presencia el grupo de los VERÁSTEGUI OSTOS, señaló que no sabia si alguien de ellos iba ir de candidato pero que, de su parte, habría su labor.

La que llegó en medio de porras, vivas aplausos, evocando la algarabía de tiempos idos, fue GRISELDA CARRILLO, la cual va por el distrito 07 que abarca Madero y Altamira, al parecer por sus amarres políticos y lo de la equidad de género.

Se sabe que si al tricolor le toca la diputación, la presidencia municipal va para los petroleros, al menos en el papel.

Desde luego que la priista no la lleva fácil en tanto que habrá otros abanderados de peso, principalmente los que manden el PAN y MORENA y tal vez algo haga JESÚS OLVERA MÉNDEZ, un disque independiente, de origen petrolero.

En su momento hizo acto de presencia, ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJOS, ex síndica con licencia, la cual estará en las elecciones defendiendo el invicto 05 distrito Victoria, para la causa de Revolucionario Institucional.

La joven mujer pertenece a una reconocida familia capitalina y se le augura éxito en tanto que se trata de alguien con capacidad de servicio, carisma, preparación y experiencia.

Para arroparla asistieron militantes del base del tricolor y parte de su familia, entre quienes se encontraban la matriarca, Doña BERTHA DEL AVELLANO DE CÁRDENAS, al igual que el ex diputado federal, ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO y el legislador suplente, JOSÉ CÁRDENAS CASTILLEJOS y el empresario ALEJANDRO CÁRDENAS DEL AVELLANO.

Con respecto a COPITZY HERNÁNDEZ GARCÍA, nos cuentas que llega por lo de la equidad de género y quiere representar al distrito 03 de Río Bravo.

A la cita fue ANTO TOVAR GARCÍA del 04 distrito Matamoros y JUANES CARRIZALES del 01 Nuevo Laredo. Ambos con el sello cetemista.

Obvio que existe una diferencia porque mientras a el matamorense lo apoya el poderoso líder del sindicato de maquiladoras, al neolaredense le tiende la mano EDMUNDO GARCÍA ROMAN, guía de la CTM estatal, una central que, al menos políticamente hablando ha venido a menos.

Cerraron el desfile de luminarias del priismo la fórmula al senado, conformada por YALLHEEL ABDALA CARMONA y ALEJANDRO GUEVARA COBOS. Los dos diputados federales con licencia.

La verdad es que se azotaron en los discursos, bastante melosos y en ocasiones sonaron a replicas de esas platicas motivacionales que dan los presuntos especialistas. De rollo para abajo, para acabar pronto.

Era de esperar que la cereza en el pastel la pusiera GUEVARA y lo hizo.

Dígame sino. Acabó su perorata, con enjundia de concurso de oratoria, con aquello de que “con los consejos de PEÑA NIETO, vamos a salir a ganar”.

A varios pasos de dónde estaba la fórmula que competirá para ver si llegan a la cámara alta, los escuchaban con atención los legisladores locales, RAFAEL GONZALEZ BENAVIDES y ALEJANDRO ETIENNE LLANO, los cuales sólo esperaron que la intervención de GUEVARA y se retiraron sin más.

AL CIERRE

Se registro ante el PAN XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, para contender por la alcaldía capitalina y anunció la cabalgata de la amistad en la que asegura que acudirá el gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Esto será el 11 de febrero.