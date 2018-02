¿Usted odia al PRI?, si su respuesta es positiva le tengo malas noticas, suceda lo que suceda en la capital de Tamaulipas vamos a tener un alcalde de corazón tricolor o por lo menos formado en ese partido y en muchos de los 43 municipios de Tamaulipas sucederá igual.

Deje me explico lo que ocurre en la capital que quizá no sea diferente a lo que otros viven, tendremos el candidato del PRI que probablemente sea el actual alcalde Oscar Almaraz, como segunda opción al doctor Xicotencatl, abanderado por el PAN y cuya historia política es tricolor según sus propias palabras.

Ellos son los que tienen más posibilidades y les sigue el casi candidato de Morena, Eduardo Gattas, que ha sido candidato a Diputado por el PRI, regidor, y muchas cosas dentro de ese partido y, si usted cree que la solución está en un independiente pues se equivoca, la única que se aventó es Nayma, ex regidora por el PRI y ex funcionaria federal entre muchas otras cosas dentro de los gobiernos tricolores.

La advertencia, sin embargo, no es para que se agüite, al contrario, es para llevarnos a la reflexión de que en estos tiempos no estamos para valorar a los partidos que poco nos han dado sino para hacer una revisión a fondo de los candidatos, de las personas, porque además no todos son iguales, mire, un ejemplo es que hacía muchos trienios, por lo menos unos cinco, que no veía a un alcalde en la calle todos los días como lo hace Oscar Almaraz.

Creo que de ahí debe partir nuestro análisis, revisar que ha hecho la actual autoridad municipal, de donde usted resida, y luego preguntarnos si ha cumplido sus compromisos, si solo sonríe porque quiere ganar de nuevo, mejor aún, analizar con seriedad si alguien puede ser mejor o peor alcalde que él.

La verdad es que a los victorenses, a los tamaulipecos, nos irá como queramos que nos vaya, la decisión la tenemos en el voto con una sola advertencia, no vaya a sufragar guiado por el odio, menos por filias o fobias partidistas, no, en el caso del ejemplo póngase a revisar si es real la historia de Xico del que cuentan es un buen doctor, humano y solidario con la gente, cheque si Almaraz realmente nos está cumpliendo como parece, Lalo Gattas también es un buen muchacho del que sus amigos afirman podría ser un buen alcalde y de Nayma tampoco tengo dudas es una mujer trabajadora.

Se trata, por tanto, de meternos poquito a la política, de revisar historias, de verificar cada escándalo, bueno o malo, porque todos los excesos nos deben parecer sospechosos.

La política es, hoy por hoy, el origen de todos nuestros problemas, los de a pie nunca supimos como se come y menos para que sirve pero, en este momento, también es la política la solución de todos los males, buscar un político decente y trabajador para que administre los dineros del pueblo será garantizar un buen gobierno que nos lleve a vivir en mejores condiciones.

Por el amor de Dios, no vote por gente que usted sabe tiene mala fama y peor historia, los políticos no cambien ni pierden su esencia, simplemente se disfrazan de acuerdo a las circunstancias pero una vez en el poder o los presupuestos volverán a las andadas, a robar, a juntarse con delincuentes, a vendernos o ponernos para que nos sigan fregando.

Tenemos una enorme ventaja, hoy la decisión será sencilla porque no tenemos más opciones que hacer a un lado a los partidos y guiarnos por la historia de cada uno de los aspirantes que es lo que cuenta, en Victoria, pase lo que pase, seremos gobernados por un priísta o por lo menos por alguien de corazón tricolor, en muchos municipios del Estado andan por las mismas y a nivel nacional las cosas no parecen diferentes pero no se lo decimos para espantarlo sino para hacerle sentir que la sentencia es que a nosotros nos irá como queremos que nos vaya, ni más, ni menos, la decisión está a la mano, y no, no se vaya con la finta, aunque tienen un mismo origen no son los mismos…

En otras cosas… El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), Mario Emilio Gutiérrez Caballero, firmaron un convenio de colaboración en la materia, acuerdo con el que el Gobierno del Estado de Tamaulipas da un gran paso en la simplificación de trámites y servicios para ciudadanos, así como para la instalación de nuevas empresas, contribuyendo al desarrollo económico, competitividad y combate a la corrupción.

Al respecto, el gobernador García Cabeza de Vaca se comprometió a ubicar a Tamaulipas entre las primeras 5 entidades del país con los mejores indicadores relacionados con la simplificación de la burocracia, principio por el que pugna el concepto de Mejora Regulatoria.

“Si bien actualmente nos ubican en el sitio 16, cuando estábamos en el 24, por supuesto que aspiramos a estar entre los primeros 5 en el país y con ello poder impulsar el desarrollo económico y atraer cada vez más empresas a nuestro estado”, manifestó el mandatario tamaulipeco.

Buenas noticias para alumnos, maestros, investigadores de la Universidad y que tendrán oportunidad de participar en el crecimiento de la misma, le refiero que en cumplimiento al Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), la administración que encabeza el Rector José Andrés Suárez Fernández trabaja en la integración del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) que será presentado ante la Asamblea Universitaria.

Para este ejercicio de planeación y colaboración estratégica, el Rector Suárez Fernández ha convocado en su oportunidad a la comunidad universitaria, que participa con sus propuestas en el Foro de Consulta a través del sitio https://forosdeconsulta.uat.edu.mx/ abierto para este proceso.

El Rector ha reiterado en ello la invitación a los estudiantes y docentes para que hagan llegar sus iniciativas, resaltando que son quienes conocen más a detalle las necesidades existentes en sus facultades, unidades académicas y escuelas.

