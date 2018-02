Humo Blanco

Hasta donde se sabe, en la mayoría de los municipios importante en los que despachan militantes del tricolor, su partido les dará el aval para que vayan por la reelección.

De modo que ÓSCAR ALMARAZ SMER, MAGDALENA PERAZA GUERRA, JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE y DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, de Victoria, Tampico, Matamoros y Río Bravo, en forma respectiva, tendrán la posibilidad de enlistarse para dar continuidad a su gestión.

Pero en localidades como Valle Hermoso es difícil que el liderazgo priista, al mando de SERGIO GUAJARDO MALDONADO, de el visto bueno a DANIEL TORRES ESPINOZA para que se inscriba y vaya por el segundo mandato.

Al relevo podría ir el dirigente de la Confederación de Organizaciones Populares (CNOP) en la entidad, EFRAÍN DE LEÓN LEÓN, el cual ya trae sus documentos bajo el brazo por si lo llaman, a fin de que entre al relevo.

En los próximos días se hará más notoria la línea que se maneja dese el liderazgo tricolor en torno a las alcaldías. .

Sin duda que la definición será clave para que el priismo tienda a recuperarse o se vaya cuesta abajo.

A propósito, nos enteramos que el ex presidente, JAIME TURRUBIATES SOLÍS, era el prospecto fuerte para contender por Madero, con las siglas del tricolor, pero algo sucedió luego de un charla que se dio en Victoria con operadores políticos del partido en el gobierno.

De cualquier manera, los priistas cuentan con alternativas y puede que se decidan por MONCERRAT ARCOS VELAZQUEZ o el contratista de PEMEX, ROBERTO RAZO.

A propósito, la diputada federal maderense se quedó muy cerca de integrar la fórmula al senado arropada por su partido pero se decidió que la responsabilidad recayera en YAHLEEL ABDALA CARMONA.

Y ya que andamos por el sur, tenemos que en Altamira el PRI se la jugará con CARLOS GONZÁLEZ TORAL, el cual podría ganar, dado lo errático del gobierno de la señora ALMA LAURA AMPARAN CRUZ, ex priista que llegó a cargo con las siglas del PAN.

En cuanto a Reynosa se sabe que el tricolor todavía anda en el estira y afloja interno, mientras que para Nuevo Laredo, optaron por impulsar al ex edil, DANIEL PEÑA TREVIÑO.

Por cierto, la comunicadora KARLA GONZÁLEZ CABRERA, esta integrada al equipo del diputado ALEJANDRO GUEVARA COBOS, precandidato a senador. Nos enteramos que ella le maneja la agenda al mantense.

La ex directora de la Coordinación de Comunicación Social de gobierno del estado, en el sexenio anterior, es alguien que sigue en activo prestando sus servicios profesionales a delegados federales y representantes populares del tricolor.

En otro orden de cosas, se tiene que el delegado del ISSSTE en Tamaulipas, JUAN MANZUR ARZOLA, dio a conocer los alcances del programa “Febrero, mes de la salud del hombre 2018”, que se orienta al cuidado y la prevención de la población masculina.

A propósito, en Río Bravo, trabajadores sindicalizados del la clínica del ISSSTE, impidieron la entrada de su director, JOSÉ FRANCISCO GARCÍA y del titular de Recursos Humanos, ALEJANDRO GARCÍA SÁNCHEZ.

Los acusan de una serie de irregularidades, entre otras no respetar el escalafón, hostigamiento laboral y comportarse de manera prepotente con los empleados.

Mediante volantes y pancartas a los servidores públicos federales de corruptos no los bajaron.

Cabe señalar que el director de la clínica llegó a las 8:30 horas y permaneció en el estacionamiento de su centro de trabajo, lugar del que se movió varias horas después.

Los inconformes piden la salida de sus jefes o de lo contrario habrán de recrudecer sus protestas.

De modo que le toca al doctor, MANZUR ARZOLA, ocuparse de éste problema y darle salida antes de que le impacte aún más.

AL CIERRE

Es factible que la doctora GUILLERMINA DE LA CRUZ JIMÉNEZ GODÍNEZ, se perfile para la dirección de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH), de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Se trata de una académica e investigadora de la máxima casa de estudios que se ha formado en el Alma Mater, en el extranjero y en su plantel.

Ella cuenta con el doctorado en Economía y Ciencias Sociales por la Universidad de la Coruña, España, posgrado que realizó mediante intercambio con la UAT.

Hablamos de una docente de carrera desde 1984 a la fecha, la cual ha ocupado diversos puestos en su Unidad Académica, entre otros la de Secretaria Académica y jefa de División de Estudios de Posgrado e Investigación.

En su desempeño se registra liderar un cuerpo académico y ser profesora del perfil deseable PROMEP, certificada.

Asimismo, ha merecido diversas distinciones entre las que destacan el mérito universitario, profesora extraordinaria y emérita por la UAT.

También se le reconoce por su participación en calidad de organizadora y ponente en congresos; autora de capítulos de libros y asesora de tesis de alumnos de licenciatura y maestría.

Se trata de una distinguida universitaria que en modo alguno desentonaría en el proceso de transformación que vive la UATSCDH.