Va Tamaulipas rumbo al liderazgo nacional en energía: Gobernador

Redacción Infonorte

Reynosa.- En la inauguración del foro “Oportunidades y desafíos en el desarrollo de petróleo y gas de yacimientos no convencionales Tamaulipas”, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, destacó el rumbo de liderazgo nacional que ha tomado la entidad en explotación y generación de energías.

García Cabeza de Vaca, mencionó que con los avances de la Reforma Energética del Gobierno de la República, uno de los estados más beneficiados es Tamaulipas. Asimismo, señaló que la entidad cuenta con las fuentes de energía para la generación de empleo, a partir del petróleo y gas en yacimientos no convencionales, en beneficio de las familias tamaulipecas.

El Gobernador García Cabeza de Vaca enlistó las ventajas competitivas de Tamaulipas: como el gran potencial geológico no convencional, así como la industria de hidrocarburos de larga presencia y experiencia. Además, la cercanía a proveedores de servicios, vecindad con Texas, infraestructura carretera y portuaria, disponibilidad de agua, grandes extensiones de tierras bajo formas de propiedad favorables a la inversión privada y el total apoyo del Gobierno Estatal.

García Cabeza de Vaca pronunció que Tamaulipas va en rumbo correcto hacia el liderazgo nacional en materia de generación, explotación y producción de energía. Las ventajas competitivas y la nueva forma de hacer las cosas, donde el orgullo regional se suma al amor a la patria, forman un conjunto listo para iniciar desarrollos de yacimientos no convencionales

El Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, señaló que México ocupa a nivel mundial el sexto lugar en volumen de recursos no convencionales y se estima que los hidrocarburos contenidos en lutitas en todas las provincias petroleras del país, equivalen a 4.1 veces la producción histórica total de aceite y gas del mega yacimiento Cantarell.

Joaquín Coldwell expresó que Tamaulipas puede ser un estado clave en el desarrollo de la industria de los yacimientos no convencionales ya que su cercanía con el mercado petrolero norteamericano, la infraestructura e instalaciones, así como su acceso por tierra y mar le otorgan ventajas competitivas. Además, mencionó que cuenta con el 32 por ciento de los recursos de hidrocarburos no convencionales contenidos en el Plan Quinquenal 2017-2021, distribuidos en las Cuencas de Burgos y Tampico-Misantla.

En el marco de este foro, el Secretario de Energía y el Gobernador de Tamaulipas firmaron un convenio de coordinación para el desarrollo de políticas para el aprovechamiento sustentable, y generación de electricidad a partir de fuentes renovables, a favor del medio ambiente, donde estuvo presente el Subsecretario de Planeación y Transición Energética de la SENER, Maestro Leonardo Beltrán Rodríguez.

En el evento estuvieron presentes; el Doctor Aldo Flores Quiroga, Subsecretario de Hidrocarburos de la SENER; el Senador Salvador Vega Casillas, Presidente de la Comisión de Energía; el Maestro Juan Carlos Zepeda, Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); el Ingeniero Carlos de Régules, Director General de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA); el Licenciado José Rogelio Garza Garza, Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía (SE); el Maestro Paulo Carreño King, Director General ProMéxico y el Licenciado Andrés Fusco Clynes, Comisionado de Energía de Tamaulipas.