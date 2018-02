Martín Sánchez Treviño

Los reclamos de los agricultores del norte y sur de la entidad no han cejado, debido a que la autoridad federal les adeuda más de mil millones de pesos por ingreso objetivo y rentabilidad principalmente. Prácticamente inmovilizaron la delegación de la secretaria de agricultura, ganadería, pesca y alimentación. Y por si fuera poco, como si las protestas las hicieron por acuerdo, de manera simultánea cerraron la Sagarpa, bloquearon carreteras y hasta el puente Internacional Reynosa-Pharr, uno de los cruces creado con motivo con motivo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que aún no se define si se cancela o continua.

La explicación que dieron a la prensa los enviados de la ciudad de México de parte de la Sagarpa y Aserca, dos organismos que derivan recursos para la actividad agropecuaria, evidenció que las dependencias que componen el ministerio de agricultura de este país, continúan aduciendo a tecnicismos como la causa final del retraso de los recursos para fortalecer la actividad primaria.

El subsecretario de agricultura de las oficinas centrales de la Sagarpa Jorge Narváez, destacó ante los medios que hubo deficiencias técnicas en la elaboración de los expedientes de al menos 15 mil agricultores de la frontera, que se mantiene en protestas y bloqueos en la región de Reynosa.

Esto sin incluir a los agricultores de San Fernando que en su inconformidad bloquearon nuevamente las carreteras que comunican esta capital con las fronteras de Reynosa y Matamoros respectivamente, que también reclaman la entrega de recursos por el mismo concepto.

Y por si fuera poco, notablemente molesto el Director de Aserca Alejandro Vázquez, espeto a los medios, “venimos a ver las demandas de los agricultores, no politicemos los temas agropecuarios”, lo anterior debido a que una de la reporteras le increpó el señalamiento en una de las mandas, donde se nombra al candidato presidencial priísta.

Pero pareciera que la llegada de la temporada del calor, irritó a los productores que salieron a las carreteras y puentes para externar su inconformidad, por la falta de recursos.

Lo que quizá no entienden los promotores de los tecnicismos antes burocratismos de la dependencia, que funge como ministerio de agricultura, es el contexto de los inversionistas de la actividad primaria. Que vienen de una helada que afectó las primeras siembras de sorgo y maíz en la región norte de Tamaulipas. Y en el valle de San Fernando. Además de la pesada cuesta de enero en la que destacan los combustibles encarecidos, lo mismo que semillas certificadas y refacciones con incrementos relevantes.

En otro orden, ayer las guarniciones militares celebraron en todo el país el Día del Ejercito Mexicano. En esta capital los generales Anastacio Santos y Enrique Covarruvias estuvieron de manteles largos, aunque este último dijo que no hay tiempo para el festejo. Con ley de seguridad y si ella seguiremos en la calles, dijo.

Que concluida la ceremonia y no cambiamos de uniforme para ir a las regiones donde somos requeridos, dijo. En tanto que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca hizo un amplio y elocuente reconocimiento a las fuerzas militares, en la VIII zona militar.

Al homenaje del Ejercito Mexicano asistió el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José Andrés Suarez, quien gusto de la festividad y se retiró por motivos de su agenda en la casa máxima de estudios en esta entidad.

Donde los investigadores de la universidad tamaulipeca desde la perspectiva de vinculación con el comité estatal de sanidad vegetal, realizan experimentos para crear una alternativa de control biológico de la mosca de la fruta.

Hay avances relevantes de los estudios universitarios en regiones como Gómez Farías, Xicoténcatl y Ocampo, donde los productores de mango enfrentan severas dificultades para que su producto no sea cuarentenado.

Nada tiene que ver lo anterior con el grupo de vándalos que apedrearon en el estado de Veracruz al candidato del PAN a la presidencia de la república Ricardo Anaya.

Cerramos esta colaboración con el anuncio de Cecilia del Alto secretaria de Obras Publicas de que la obra del Acuaferico quedo debidamente concluida.