Humo Blanco

Por Clemente Castro González

En teoría las elecciones locales venideras estarán lejos de la suspicacia, en el sentido de que el partido en el gobierno estatal no tendrá oportunidad de meter mano en el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM).

Porque cierto que ya se dio la intervención pero por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), para evitar cualquier posibilidad de que se maniobre a favor de alguna causa política.

De ahí que se realizaran una serie de movimientos en las principales instancias del organismo electoral, entiéndase la secretaría ejecutiva y la presidencia de Instituto.

Como recordará, en menos de dos meses el IETAM ha tenido tres presidentes, lo que denota una situación que no podría considerarse normal.

La referencia es que el 21 de diciembre, el consejero JESÚS HERNÁNDEZ ANGUINO presentó su renuncia para ya no estar al frente del organismo, lo cual se hizo efectiva el 31 de diciembre.

Eso propicio que desde el INE se cubriera el hueco y se mando en calidad de provisional a TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ, a fin de dirigir por algunas semanas al IETAM.

Una vez que se agotó el tiempo para el que se ungió a la mujer, desde el nivel central se determinó que el titular de la secretaría técnica del organismo local, MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GARCÍA, asumiera en calidad de presidente del Instituto, lo cual se concretó el día de ayer.

Habrá que señalar que desde el INE se hizo un proceso de selección del cual salió favorecido GONZÁLEZ GARCÍA al que habían colocado en el área ejecutiva una vez que los consejeros nacionales no aceptaron el nombramiento de ALFONSO GUADALUPE TORRES CARRILLO, el cual fue incorporado al IETAM a finales de noviembre del año anterior.

Lo que entonces dijeron representantes de partidos de oposición es que dicho personaje tenía ligas con el PAN y aunque éste lo negó, la decisión centralista fue fulminante.

En aquel tiempo desde el INE se habló de que no se iba a permitir ninguna intromisión y en ese sentido actuaban.

Al final de cuentas, luego de éste tipo de escarceos y maniobras, toca MIGUEL ÁNGEL conducir los destinos del IETAM, en una de las elecciones que seguramente será muy disputada en el ámbito de los municipios y ni que decir en lo relativo a diputados senadores y presidente de la República, algo que corresponde conducir al INE.

A propósito, el empresario y activista social, JORGE PENSADO ROBLES, declaró que hay confianza en los organismos electorales dado que no se ha permitido que intereses políticos metan mano en ellos.

“Hay confianza en el IETAM; muestra un gran avance político y hoy en día muestra una gran transparencia y credibilidad, sobe todo por la disponibilidad del órgano nacional para concretar su trabajo con transparencia”, dijo.

Desde luego que eso es lo que se espera pero no podemos ignorar que, en su mayoría, los consejeros electorales del IETAM llegaron a su cargo dado su perfil profesional pero, desde luego, con el ganchito de los partidos políticos.

RULETA

Buenas noticias para Tamaulipas, principalmente para los habitantes de la zona sur, en tanto que regresaron los vacacionistas de invierno (Winter de Texas) a la entidad, después de una ausencia de ocho años.

Los visitantes llegaron en número de más de 80 y provienen de Texas, Estados Unidos y de la provincia de Quebec, Canadá.

A los turistas todavía les tocó degustar del Carnaval, “Playa Miramar 2018”, que se organiza en tal región.

Cabe señalar que esto se da por las gestiones de la administración que preside el gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Lo que se documenta es que los canadienses y norteamericano han recibido cálidas bienvenidas, de parte de hoteleros y prestadores de servicios y autoridades locales, lo que augura que la afluencia de turistas extranjeros siga en aumento.

AL CIERRE

El alcalde capitalino, ÓSCAR ALMARAZ SMER, continua entregando calles de concreto hidráulico a los habitantes de la ciudad.

Y éste martes correspondió entregar la segunda etapa de la calle Mariano Escobedo en beneficio de vecinos de la Colonia Burócratas y asentamientos aledaños.

En total se contabiliza dos mil metros cuadrados de pavimentación, junto a banquetas y guarniciones.

Sin duda que la obra y los servicios públicos en Victoria mejoraron en forma sustantiva en menos de dos años de gestión del munícipe.

+.-Santiago Ávalos, ex alcalde de Casas y uno de los líderes cenecistas de la región, de repente contuvo sus ímpetus de recuperar su localidad para la causa.

Dese luego que priva la inconformidad en ese municipio porque los priistas de por allá, piensan que dese algún lado le están facilitando las cosas a el presidente ARTURO BARRÓN PERALES, para que estrene la reelección en Casas.

Antes de que se nos pase, nos enteramos que al cierre del año pasado, “Chago” Ávalos sufrió un intento de secuestro en su domicilio en Victoria y hay una denuncia al respecto.

+.-El Movimiento Ciudadano (MC) que va en coalición con el PAN y PRD, eligió sus prospectos a la diputaciones y fórmula al senado.

Aparece en la lista, VERÓNICA SALAZÁR VÁZQUEZ, para competir por el 04 distrito con cabecera en Matamoros, mientras que por el distrito 05 Victoria, mandan a la “guerra” al joven regidor MARIO ALBERTO RAMOS TAMEZ.

Desde luego que el casi dueño de la franquicia MC, diputado GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, la sabe hacer ya que colocó a su esposa, en la posición número tres de la lista de aspirantes a legisladores por la Circunscripción dos.