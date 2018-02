Martín Sánchez Treviño

A un mes de que José Martín García Martínez ex Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó su último informe correspondiente al 2017, no ha sido designado el nuevo titular de este organismo. En tanto, que las fracciones representadas en el Congreso de Tamaulipas aún no concluyen los trabajos encaminados reformar la legislación con la que se rige la defensoría, al parecer el intento de reforma es importante para ese organismo, ya que se prevé ampliar las atribuciones, aunque su tarea es únicamente emitir recomendaciones a los entes públicos.

El asuntos de los derechos humanos sí que es relevante por la emergencia que hay en Tamaulipas desde hace más de una década, sobre todo porque, según el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Glafiro Salinas Mendiola no se convocado a los ciudadanos que cumplan con el perfil, debido a que el Congreso además de ampliar el periodo a 6 años para el cargo del Presidente de ese organismo, también se modificara la edad, ya que en el actual ordenamiento los prospectos deben tener cumplidos al menos 40 años y se pretende que a estas tareas tengan acceso aspirantes con un mínimo de 30 años de edad.

Asimismo los legisladores están diseñando un proyecto de ley para dotar de mayores facultados al titular de ese organismo. Es decir, que de acuerdo a la naturaleza del cargo también pueda conocer quejas de víctimas hechos deshumanizante.

En este sentido, el legislador priísta Alejandro Etienne Llano considera una de las característica del nuevo defensor estatal, deberá ser la autonomía, en lo que también coinciden algunos comités de derechos humanos como es el caso de preside Raymundo Ramos Vázquez de la ciudad de Nuevo Laredo.

Según Ramos, desde hace más de una década en esta entidad hay una “crisis humanitaria” y ausencia de sensibilidad de parte de los defensores de los derechos. Lo cual es cierto, ya que el organismo en los seis años del último gobierno priísta adoptó una actitud consentidora y permisiva.

Al extremo que el titular, amparado en argumentos “legaloides” argumentaba que no era obligación de ese organismo presentar un informe público de la recomendaciones a las autoridades y dependencias relacionadas con corporaciones policiacas u otras dependencias relacionadas con la prestación de servicios de salud.

Pero además, por la emergencia de dolor que enfrentan los habitantes de esta entidad requiere, que la defensoría asuma un carácter combativo, proteccionista. Y en este sentido Ramos Vázquez argumenta, que ante la “crisis humanitaria” la CEDH requiere no solo de autonomía, sino de responsabilidad social.

Y que lejos de alimentar la desconfianza de las victimas del dolor y la inseguridad, el organismo se convierta en una caja de resonancia, donde cobre relevancia la sensibilidad del nuevo titular de ese organismo.

Vaya que las comparaciones son odiosas, pero en los tiempos de Don Eduardo Garza Rivas y su colega Rafael Torres Hinojosa, fue cuando la CEDH creo una buena fama. De manera que quienes se emplean en esa tarea perciben un abandono de la autoridad, durante la última década, esto según la percepción de Ramos Vázquez.

En otro orden, el Partido Morena nomino como su candidato a José Ramón Gómez Leal para la presidencia municipal de Reynosa, ya compitió por la vía de candidato independiente en el proceso anterior donde obtuvo algunos 20 mil votos, otro de los independientes en ese proceso fue Alfonso de León Perales.

Mientras que al ex dirigente del sindicato de la secretaria de salud, Adolfo Sierra Medina esta en litigio como el director de recursos humanos de la secretaria de salud, ya que luego de una licencia a su favor de seis meses no se reincorporó y por lo mismo le levantaron actas administrativas y, lo mínimo que busca negociar es su jubilación.

Ayer hubo sesión del Congreso de Tamaulipas y entre las iniciativas destacan la reforma a la Ley de Educación del Estado, esto para sustentar y reactivar la revisión de las mochilas en las que los estudiantes transportan sus útiles escolares, la promovente fue la legisladora local Nohemí Estrella Leal.