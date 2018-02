Marco A. Vázquez

Manejaba un coche, según peritajes lo hacía a exceso de velocidad y en un punto determinado perdió el control del mismo hasta que chocó en una de las calles de la ciudad, el saldo fue de cinco niños de entre 12 y 14 años muertos y otros tres, oscilando en las mismas edades, heridos..

El culpable o presunto culpable de la tragedia fue otro niño de 12 años a quien sus padres seguramente quieren tanto que no fueron capaces de ir a recogerlo a la Procuraduría por lo que fue entregado al Sistema DIF.

La tragedia no tendrá culpables legalmente, el niño según la ley apenas puede recibir “un regaño” o terapias psicológicas para intentar que se reintegre a la sociedad en plenas facultades, lo que difícilmente podrá ocurrir.

¿Quien le compró el coche a ese niño?, ¿quién le prestó semejante arma para ejecutar a cinco de sus compañeros y casi suicidarse?, el supuesto es de que el coche sea de él porque lo peor sería que lo haya tomado sin permisos o ilegalmente.

El caso es que por más que se busquen respuestas ninguna será satisfactoria para el cien por ciento de los ciudadanos porque además ya salen sobrando, lo que realmente vale la pena rescatar de esa tragedia ocurrida el domingo en la Ciudad de México es la lección, ir aprendiendo que los niños no están en condiciones de manejar un vehículo, a veces ni una bicicleta en lugares no apropiados los que para preocupación nuestra resultan ser casi todas las calles de las ciudades de este bendito país.

Exacto, ya sabe para donde vamos, a que en las calles de todas las ciudades de México, de Tamaulipas y Ciudad Victoria incluidos, hay miles de jovencitos, casi niños, que manejan autos y otros se pasen en motocicletas o bicis sin protección debida.

Desde luego, la bici y la moto suelen ahorran hasta cien o doscientos pesos de pasajes a la semana, también tiempo, son muy útiles para transportarse, pero no se vale que en la misma vayan cuatro o cinco personas, dos o tres de ellas niños que difícilmente podrían reaccionar en un accidente, igual de peligroso es cuando las conducen niños de secundaria o primaria, de verdad, esos vehículos se convierten en armas que pueden ser mortales si no se conducen por alguien con experiencia o por lo menos con la suficiente sensatez para medir los riesgos, el peligro.

Obvio que no se trata de quitarle esos vehículos a la gente porque son su vida, su futuro, lo que les mueve a la escuela o los trabajos, lo que les permite cumplir sus tareas con tiempo, entonces el llamado es a ir tomando medidas en las diferentes áreas de tránsito, instrumentar licencias de manejo para todos los que conducen vehículos de cualquier tipo, más si son menores, evitar la corrupción en su entrega y que todo se haga con exámenes de por medio, con cursos de capacitación y concientización.

Es obvio que las familias no viajan por gusto todos amontonados en una motocicleta, o que los papás le compran una de estas, una bici o un coche pequeño a sus hijos de prepa o secundaria, lo hacen porque hay necesidad de trabajar y transportarse, de ahorrar tiempo y dinero, pero como que ya es hora de que se prevengan muertes, o mejor aún, de que los papás acompañen a transito a sus hijos a hacerse responsables y vean como resultan en pruebas psicológicas y de manejo antes de soltarlos al mundo a conducir un vehículo sin vigilancia.

Tiene 12 años, ya mató a cinco; si usted gusta la frase se escucha cruel, acepto que resulta inapropiada porque legalmente no se puede consentir esa figura en un menor, pero el acto moral existe y se trata de evitarlo en lo corto, en lo que a nosotros respecta, a que no vuelva a suceder en todo el país, menos en este Estado donde, le señaló, existen los riesgos, quizá sean días de que aparezcan regidores o diputados a tomar medidas y se vea que cobran por algo útil a la sociedad, que hagan leyes o reglamentos al respecto, digo, no vayan a estar esperando a que haya más niños muertos.

En otras cosas… El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca presentó este martes al Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, Guillermo Ruiz de Teresa, el Plan Maestro 2018-2023, que regirá la construcción y operación en una primera fase del Puerto de Matamoros, el primero en México de aguas profundas..

Durante esta visita de trabajo, el Mandatario tamaulipeco destacó ante los funcionarios federales la importancia que tendrá este puerto, que se espera pueda iniciar operaciones en el 2019, para todas las empresas que han obtenido licitaciones para la explotación del Cinturón Plegado Perdido, un yacimiento de hidrocarburos en aguas profundas ubicado en el Golfo de México, a unos 250 kilómetros al este de Matamoros.

El proyecto del Gobierno de Tamaulipas es impulsar la operación del Puerto de Matamoros, que en una primera fase podrá dar servicio a las empresas encargadas de la extracción de hidrocarburos en el Cinturón Plegado Perdido, y posteriormente en siguientes etapas, ofrecer servicios a otras industrias de esta zona del país.

“La ubicación del Puerto de Matamoros es estratégica para el aprovechamiento de las reservas petroleras que realizarán las empresas ganadoras de las licitaciones y definitivamente convertirán a esta zona del estado en un polo de desarrollo muy importante para el país”, apuntó García Cabeza de Vaca.

