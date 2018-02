Tinta Negra

Alfredo Guevara

Quedó evidenciado que, quienes militaban en un partido político y se fueron a otros, finalmente no fueron agraciados con una candidatura. Y aunque ejemplos hay muchos, hay algunos que están más a la vista que otros. Uno de ellos lo es, la elección de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y de MARIA GUADALUPE COVARRUBIAS CERVANTES que fueron electos como fórmula para el senado de la república por el partido Movimiento de Regeneración Nacional. En el camino se quedaron prospectos como FELIPE GARZA NARVAEZ, que con todo y el haber renunciado a la militancia en el Revolucionario Institucional, ahora siendo parte de Morena, tendrá que esperar para conocer si es tomado en cuenta a ese mismo cargo de elección popular, pero por el principio de la representación proporcional, algo que a fuerza de ser sinceros, está complicado, independientemente del lugar que llegara a ser colocado en Tamaulipas, a sabiendas de que tiene que hacer consenso con los demás estados del país que conforman la segunda circunscripción, y de la que la entidad forma parte. FELIPE había dicho abiertamente su intención de participar en el proceso interno, en el que si bien alcanzó a figurar, finalmente se quedó en el camino como otros. Por cierto, quedaron definidas las candidaturas al senado por el Partido Acción Nacional, donde la primera posición la ocupará ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA y en la segunda MARIA ELENA FIGUEROA SMITH. En el listado de prospectos a diputado federal, vienen algunos nombres que vale la pena mencionar, como el caso concreto de MARIA DEL CARMEN PÉREZ ROSAS que buscará ser diputada federal por el distrito 03 con cabecera en Río Bravo. Aunque a ciencia cierta todavía no se sabe si ya renunció a su cargo de directora de comercialización en la Secretaría de Desarrollo Rural, toda vez que aún no son los tiempos para registrarse ante el Consejo Distrital del INE, habrá que decir que Carmelita anduvo tratando de atenuar la inconformidad de los productores que realizaron el bloqueo de la carretera Victoria- Matamoros, hace apenas unos días. A CARMEN le gusta agarrar al toro por los cuernos y hablar de manera directa y franca, para decir las cosas como son. SALVADOR ROSAS QUINTANILLA irá por el 01 con cabecera en Nuevo Laredo, NOEMI ALEMÁN HERNANDEZ en el 02 de Reynosa, VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS, hermano del Secretario General de Gobierno, lo será por el 06 de Mante, MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ FLORES en el 08 de Tampico y ERNESTO “Neto” ROBINSON TERÁN por el 09 de Reynosa. En el 05 de Victoria no le correspondió al PAN, sino a Movimiento Ciudadano y todo parece indicar que en base a una negociación con su dirigente GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, podría ser su esposa MÓNICA la que sea postulada. En el 07 le corresponderá a lo que queda del PRD, definir su prospecto.

LOS MANCHADOS

En el Consejo local del Instituto Nacional Electoral impera una “ley mordaza”, en la que, quienes están al frente de las vocalías o cargos de dirección, tienen terminantemente prohibido dar a conocer, sobre todo a quienes representan los medios de comunicación, simple y sencillamente información del trabajo de organización que se viene realizando, de cara hacia las próximas elecciones concurrentes en Tamaulipas. Con ello, en el INE se violenta, desacata, y se pasa por el arco del triunfo, uno de los principios fundamentales de todo organismo electoral, como lo es el de máxima publicidad. Hacia el interior de dicho organismo, impera un desacuerdo por la política de trabajo, por la manera en que se desarrollan las actividades, en las que al más mínimo error o equivocación, lo único que reciben son llamadas de atención, de regaño, de advertencia. Nadie da resultados bajo presión. Tan solo en la última sesión extraordinaria del Consejo general del INE, imperó un clima tenso. Preocupante porque se trata de un organismo electoral, cuya responsabilidad estriba en la organización de la elección de senador y de diputado federal. Fue una sesión sosa, insustancial, pueril y desabrida, en la que si bien se confirmaron tres acuerdos aprobados con anterioridad, no se ventilaron los motivos que dieron lugar a la inconformidad presentada por el actor, en este caso Movimiento de Regeneración Nacional, y menos el sentido de la resolución. No hay participación de representantes de partidos y ya no se diga de consejeros que además de llegar tarde a la sesión, permanecen callados durante la reunión. ¿Hasta ellos abarca la ley mordaza? En fin.

