Marco A. Vázquez

Según información de una revista nacional, el Director de Inteligencia de los Estados Unidos habló ante el Congreso de su país para vaticinar la derrota tricolor, la información detalla que serán la violencia, corrupción y la marca del PRI los factores que hundirán al candidato del partido en el gobierno en México.

En lo que parece un “compló”, a esa misma hora la organización conocida como Amnistía Internacional anunciaba, también en Estados Unidos, que el año pasado fue el más violento en toda la historia del país, habló de más de 42 mil asesinatos, más de 36 mil desaparecidos y al final sentencia que las cifras todavía pueden ser mucho más altas porque cientos de estos delitos no se denuncian ni quedan registrados en las cifras oficiales.

Como si no fuera suficiente poner en etapa terminal al candidato del PRI a la presidencia de la República y echarle más limón a la herida al exhibir las deficiencias o poca capacidad de un gobierno para combatir corrupción y violencia, además de problemas de seguridad, también Vicente Fox Quesada, el presidente mexicano más torpe que hemos tenido, en sus redes sociales, abiertamente muestra su apoyo al proyecto de José Antonio Meade en algo así como empezar a cavar la tumba del candidato tricolor nomás para esperar quien le echa la última palada de tierra.

Por supuesto que lo escrito no parece nada del otro mundo, menos para quienes todos los días vemos en medios de comunicación noticias sobre lo descrito de violencia, corrupción y hasta de encuestas que dan por perdido al candidato del PRI, por lo menos hasta ahora que no se conoce la estrategia de campaña a seguir, sin embargo el llamado es a evitar dejarse manipular por expresiones de ese tipo, más cuando se hacen públicas de manera sospechosa.

Se trata, pues, de no dejarnos manipular y seguir como borregos los dichos o creernos todas las acusaciones en automático por más que parezcan reales y se sufran por cada uno de nosotros.

Vaya, el llamado es observar a todos los actores en la política, conocer cada proyecto de nación, analizarlo para evaluar las posibilidades de que se convierta en realidad o no.

La terquedad va en el sentido de que nos debe caer el veinte en el sentido de que militantes y dirigentes de todos los partidos son responsables en parte de nuestra situación, igual de que tenemos corruptos y gente buena en cada uno de ellos y, por lo tanto, lo ideal es revisar historia por historia para elegir las mejores, las de hombres y mujeres que hayan dado algo a la patria.

Insisto, realmente lo que sucede en México no puede ser atribuible a un solo partido por lo que no debe descartar ni al PAN, ni al PRI, menos a los de izquierda ni decirles no, nomás porque no, si no hasta que haya revisado su historial, hasta que tenga razones suficientes para rechazarlos.

Otra alerta más, en la elección del próximo 1 de julio no solo elegiremos a un Presidente de la República, también estará en nuestras manos el voto para escoger Senadores, Diputados federales y, en el caso de Tamaulipas, a los presidentes municipales y sus cabildos.

Es en este último punto, en lo referente a nuestras presidencias municipales, donde más énfasis debemos poner, recordar que a un alcalde lo podemos ver todos los días o por lo menos buscarlo en la alcaldía cotidianamente, será la autoridad más cercana y no así a los Diputados, Senadores o al Presidente que es muy probable que después de las campañas nunca los volvamos a ver nunca.

En síntesis, lo que publican ayer los medios sobre los datos de Amnistía Internacional, el presunto informe del Director de Inteligencia del Gobierno de Estados Unidos al Senado e incluso el tuit de Vicente Fox, que si existe en su cuenta personal, todo eso, deben tomarse como lo que son, deseos de algunos grupos de poder y ya, más aún, como verdadero trabajo de inteligencia para enviar mensajes al gobierno de la República o a los candidatos que tienen más posibilidades de triunfo en México, o ¿a poco usted cree que son ocurrencias?…

En otras cosas… Con la participación de investigadores, académicos y estudiantes universitarios, se puso en marcha en Reynosa el Foro de Seguridad Ciudadana organizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Gobierno del Estado, con el objetivo de contribuir desde la investigación y el conocimiento científico a la toma de decisiones y políticas publicas encaminadas a elevar el bienestar y la calidad de vida de la población.

El foro programado los días 22 y 23 de febrero en esta ciudad fronteriza reunió más de 40 ponencias con más de 80 autores y coautores; y fue marco para la apertura de la Red de Investigación sobre Seguridad Ciudadana en Tamaulipas que conformará un observatorio académico y de divulgación del conocimiento científico a la población en general.

En representación del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el Jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Víctor Manuel Sáenz Martínez inauguró los trabajos acompañado por el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) José Andrés Suárez Fernández.

En este marco, el representante del Gobernador impartió una conferencia sobre el Programa “Unidos por Reynosa” implementado por el Gobierno del Estado en esta ciudad fronteriza con el objetivo de reconstruir el tejido social, reducir la incidencia delictiva, entre otras acciones de las que garantizó se trata de corregir las causas de la violencia y no solo atacar los efectos.

Por su parte, el Rector José Andrés Suárez Fernández dio la bienvenida a los participantes y a las autoridades asistentes, entre las que estuvieron, la Subsecretaria de Legalidad y Asuntos Gubernamentales, Gloria Elena Garza Jiménez, representante del Secretario General de Gobierno, César Verástegui Ostos; el Secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe López Castro; la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Silvia Pecina Torres; la Secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa; el Director del Cotacyt, Arnoldo de la Garza Guerra; y la Doctora Josefina Guzmán Acuña, investigadora de la UAT y coordinadora del Foro.

En su mensaje, el Rector destacó el objetivo de reunir las aportaciones de investigadores, académicos y estudiantes de licenciatura y posgrado, ante la importancia que representa la investigación para la búsqueda de la verdad y que la información que se obtiene sea aprovechada por todos.

@CENADeNegros1 le agradecerá un Me Gusta en su fanpage de facebook y que nos siga en la cuenta de twitter @gatovaliente, además le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com