Martín Sánchez Treviño

En lo que va del 2017, cuando el precio de la gasolina alcanzo el incremento para alto en la historia el consumo de combustible disminuyó más de un 20 por ciento y a la par del incremento al precio del combustible los propietarios estaciones expendedoras de carburantes, resintieron el incremento de las cuotas impuestas por la petrolera mexicana.

Pareciera que el efecto alcista de los combustibles fósiles afectaría también a los propietarios de expendios, por la baja en las ventas registradas durante los primeros meses del 2018, pero también por el incremento de la cuota impuesta por Pemex a los distribuidores, esta versión proviene de la organización nacional de expendedores de gasolina.

Pero tal parece que no solo los consumidores de gasolina y quienes comercializan este combustible está en problemas. Ya que la asamblea nacional de usuarios de energía eléctrica, durante una marcha que tuvo lugar en la ciudad de México, apenas la semana anterior protestaron por cobros indebidos.

Los marchistas pretenden también que la paraestatal les reconozca como un derecho el uso de la electricidad. Y su motivo principal de los marchistas fue que la empresa sigue enviando recibos de cobro a algunos ciudadanos que perdieron su vivienda a consecuencia del sismo del 19 de septiembre del año anterior.

A la par del incremento de estos dos conceptos hay otro fenómeno que aparece en el escenario nacional como es el reporte del centro de investigaciones en economía y negocios, organismo que argumenta que la subocupación de los trabajadores rebaso con un 6.6 por ciento durante el 2017, a la desocupación que se mantuvo en el 3.3 por ciento.

Con la referencia de que a más subocupación los ingresos del trabajadores que laboran bajo ese nivel se refleja en ingresos insuficientes, a la postre del resultado final es que quien tiene una subocupación requiere trabajar más.

Y respecto a la calidad de fuentes de empleo, no se ve por donde podrían reflejar una mejoría y por lo mismo se advierte un deterioro en las plazas laborales, que se ofertan en el mercado. El estudio del centro hace una valoración y referencia a las ferias del empleo que organizan los gobiernos estatales.

Por otra parte, aun cuando el gobierno federal que promovió las reformas estructurales, en particular la relacionada con la energía, le urge que los contratos asignados a empresas internacionales para la explotación de los nuevos yacimientos en el Golfo de México, se ejerzan, sobre todo porque en los avances de la ciencia y la tecnología están por entrar al proceso de la utilización modelos electrónicos, que no precisamente consumen carburantes, sino energía eléctrica.

De ahí se deriva el razonamiento del porque el actual gobierno federal decidió licitar los contratos para que sean empresas particulares, quien extraigan la energía fósil antes de que esta energía sea desplazada por la electrónica.

En otro orden, el Rector de la Universidad Tamaulipeca José Andrés Suárez Fernández recorrió el Campus de la Unidad Multidisciplinaria Reynosa-Rodhe, el fin de semana anterior, lo mismo visitó empresas de esa frontera con las que la Autónoma de Tamaulipas tienen tareas de vinculación, lo acompañó Víctor Hugo Guerra García secretario de administración, durante el encuentro con profesores y estudiante el Rector Suárez se reunió con su amigo Manuel Nuñez Alanis, director de esa unidad académica.

Mientras que en Nuevo Laredo Andrés Manuel López Obrador, en la encerrona con la estructura tamaulipeca de Morena, confirmó como candidatos al senado de la república a Américo Villarreal Anaya y María de Guadalupe Covarrubias Fernández, no así la candidatura de Ramón Garza Barrios y en el Ayuntamiento de Reynosa a José Ramón Gómez Fernández.

Nada tiene que ver lo anterior con los “mmss” de las redes sociales en torno a la Presidente de la Republica porque a izar la bandera el águila esta al revés, lo cual no debe tener nada de extraordinario, pues hace un año la bandera se rompió. En tanto que el gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca celebro el Día de la Bandera en Ciudad Madero, donde la bandera nacional, es la más alta.