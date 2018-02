Marco A. Vázquez

Estuvo Andrés Manuel López Obrador en Tamaulipas y ofreció un par de buenas noticas que reflejan, por lo menos, que de ganar no será un presidente que odie a los tamaulipecos como los que hemos tenido.

Lo primero fue afirmar que la Dirección General de Aduanas será instalada en Nuevo Laredo haciendo justicia a la frontera más importante del país, al puerto que por sus tierras ve pasar la mitad de la mercancía de intercambio comercial entre México y Estados Unidos y que sufre más que beneficiarse por esa condición.

El otro ofrecimiento, aunque no le corresponde porque resulta al final ser más tema del Congreso que del Ejecutivo y seguramente cuando conozca los números lo pensará dos veces, fue reducir el IVA en la franja fronteriza para hacer más competitiva esa región, obvio, significaría más empleos, más inversiones, más crecimiento.

Ricardo Anaya, el candidato del PAN, ha ofrecido dinero para todos los nacidos en México nomás por esa razón, dice que su propuesta ayudará a combatir la inseguridad, violencia, hasta el hambre y la pobreza extrema ya que se garantizaría un ingreso.

José Antonio Meade, quien abanderará al PRI, ha afirmado que los demás “son unos genios” ya que las promesas que hacen en las campañas resultan ser sueños fundados en meras ocurrencias, irrealizables pero que él si está preparado y sabe cómo hacer las cosas.

Margarita Zavala, El Bronco y hasta un mentado Rios Piter que van en busca de la presidencia de la República por la vía independiente hablan de lo mismo, de que ellos si pueden, que saben cómo hacer las cosas y hasta prometen convertirnos en un paraíso terrenal en caso de apoyarlos.

Claro que los presidenciables siguen diciendo esas cosas, aunque en forma disfrazada, aun en los llamados tiempos de intercampaña, cuando se supone no deben hablar de propuestas ni promover el voto, menos promocionarse viendo un partido de fútbol o en cualquier otro evento que tenga como único fin posicionarnos en el electorado.

Igual es una realidad que hablan con el único respaldo de su “prestigio”, todo lo que dicen suena bien, tan bien que parecen sueños arrancados de una propuesta de campaña de esas que nunca se llevan a cabo por incosteables para los hombres del poder, los que manejan el dinero público.

Para mayor desgracia, las propuestas y la movilización de políticos en forma tramposa es algo que se da en todas partes, por ejemplo, en Tamaulipas el PRI decidió emitir su convocatoria para elegir candidatos a las presidencias municipales en pleno proceso de veda, cuando se supone todo debería ser silencio y trabajo interno.

Los otros partidos están en las mismas, las otras fuerzas políticas no pretenden perder ni un minuto que el enemigo político use porque saben que es desventaja a la hora de contar votos y resulta permitido o por lo menos no sancionado por la autoridad electoral.

Eso es lo que preocupa, que si son capaces de hacer trampas y tratar de engañar a la ciudadanía en los procesos electorales, cuando andan de conquista, cuando todavía no manejan presupuestos ni tienen poder, pues es más que seguro de que corremos un enorme riesgo de que se roben el dinero o sean gobiernos autoritarios con cualquiera de ellos.

Y le decía, las trampas son muy visibles en los procesos federales porque se ven en todas partes, porque además ya fueron un mal ejemplo para los candidatos locales, nos pretenden engañar cuando todavía no son gobierno y ahí la preocupación por qué, con esas actitudes, ¿cómo creerles?…

En otras cosas… se realizó con éxito la segunda edición de la Carrera “Conquista a la bandera”, donde más de 500 atletas se dieron cita en el 77 Batallón de Infantería, para sumarse al reto de escalar el cerro donde se ubica el Lábaro Patrio con motivo de la conmemoración del día Nacional de la Bandera Nacional.

La iniciativa fue creada por el Instituto del Deporte de Tamaulipas en coordinación con la SEDENA y el Municipio de Victoria.

Desde niños, jóvenes y adultos realizaron la carrera por la “ruta de la identidad y la cercanía”, recorrido que fue inaugurado en el marco de la competencia.

En la travesía fueron colocadas fotografías, pinturas y esculturas para representar a los elementos del Ejército Nacional y se realizó una exhibición del entrenamiento canino por parte de los elementos de la SEDENA, con esta iniciativa se logró crear unidad y cercanía entre la población y el Ejército Mexicano a través del deporte con lo que se sumó al objetivo de restaurar el tejido social y rescatar los espacios públicos para la sana convivencia.

