Humo Blanco

Clemente Castro González

Es inconcebible que persista el rezago en cuanto a pago a profesores que realizaron su labor docente frente a grupo.

Y peor si el pendiente se arrastra de tiempo atrás, caso de lo que sucede en el municipio de Río Bravo, en donde 15 maestros aún no les hace justicia “La Revolución”, desde hace 18 meses.

Por ello los afectados protestaron, el día de ayer, en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET), que dirige HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR.

De modo que le toca al matamorense mostrar sus buenos oficios antes de que los reclamos se vuelvan “crónicos” y, de plano, se les salgan de control.

Lo que se documenta es que en Reynosa y Nuevo Laredo, también hay descontento porque profesores que concursaron y ganaron su derecho a ser promovidos todavía no les cumplen y hablamos de cerca de un año.

En su momento se denunció la afectación que tuvieron y seguramente todavía no les arreglan de todo, algunos mentores que laboran en escuelas de tiempo completo y aquellos que se les asignó el rol de tutores.

Cabe apuntar que el maltrato que recibe una parte del profesorado podría derivar, en la coyuntura electoral, en el rechazo a los candidatos de los partidos en el gobierno según sea la responsabilidad. Se supone que los pendientes corresponden a la federación pero lo mejor es dejar en claro lo que sucede.

Porque con éste tipo de burocratismo los profesores difícilmente darán su apoyo a quienes, teniendo el poder, no se aplican para satisfacer las demandas que están planteando conforme a derecho.

Ya que andamos por la SET…¿Será cierta la versión que corrió en el sentido de que acaba de contratarse a una consultora de imagen pública en la secretaría?.

Lo que se maneja es que, para empezar, la presunta especialista habría dado recomendaciones al personal que trabaja cercanos al secretario a fin de que portaran determinada vestimenta con la imagen institucional.

Podría ser uno de tantos inventos que se mueven en redes sociales. Lo que si es un hecho es que la dama, disque incorporada a la secretaría, es la “comidilla” en los grupos de whasapp del personal administrativo y docentes.

RULETA

Los estrategas del sistema todavía no encuentran la fórmula para bajar a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR de la preferencia ciudadana rumbo al relevo presidencial.

Esto queda de manifiesto en la encuesta que publicó, el domingo por la tarde, SPD Noticias.

Según lo dado a conocer y ante la pregunta “Si hoy fueran las elecciones a Presidente de la República, ¿por quién votaría?.

La respuesta fue que el 39.5 % de los encuestados optaron por AMLO, mientras que 24.3 % se inclinaron por JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA y el 19.% lo hicieron a favor de RICARDO ANAYA CORTÉS, mientras que el 8% y el 3.4% optaron por los prospectos independientes, MARGARITA ZAVALA y JAIME RODRÍGUEZ, en forma respectiva.

Desde luego que todavía no empiezan las campañas y los números se van a mover pero la tendencia es consistente, al menos desde que empezó a tomarse el pulso al electorado.

A la fecha no hay encuestadora, de las que se asumen serias, que no pongan en la punta al tabasqueño, puntos más, puntos menos.

En donde si cambia es en cuanto al segundo sitio ya que en ocasiones se coloca a ANAYA y en otras a MEADE.

Algo que se observa es que los ataques no han afectado, significativamente al adelantado en la carrera para relevar de la jefatura del ejecutivo a ENRIQUE PEÑA NIETO.

Los analistas sostienen que, incluso, el reciente golpeteo mediático en contra de ANAYA, en lugar de beneficiar al candidato del PRI, favoreció a LÓPEZ OBRADOR.

Es evidente que estamos ante un escenario distinto al de los procesos electorales del 2006 y 2012. Y si bien es algo lógico, habría que ver lo de la correlación de fuerzas y el papel de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Sin duda persiste en analfabetismo político y la susceptibilidad de la manipulación pero no puede negarse que hay una sociedad cada vez más participativa y dentro de ésta, un lugar especial lo tienen los jóvenes.

AL CIERRE

Interesante que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción pida a los “ciudadanos” monitorear a los entes públicos para que cumpla con la Ley de Transparencia.

En efecto, se requiere tal participación pero son los integrantes de dicho Comité los que deben poner la muestra y hacer visible a los organismos que no cumplen.

Algo que también llama la atención es que, en voz de su presidente, ARTURO NARRO VILLASEÑOR, señala que trabajen sin oficina, presupuesto y sin salario.

Es decir, podríamos estar ante un Comité que existe en el papel, cubre las formas, pero hasta ahí.

Lo de no tener salario puede entenderse pero lo de no contar con lo elemental para desempeñar tan importante labor, eso si que hace ruido.

+.-Declaran procedente 16 candidaturas independientes, lo informó la consejera TANIA GISELA CONTREARAS LÓPEZ, presidenta de la comisión correspondiente, en el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM).

+.-Hoy se llevará a cabo, en el Gimnasio Multidisciplinario del Centro Universitario Victoria, de la UAT, la Expo Orienta 2018, con el propósito de dar a conocer cada una de las carreras que se imparten en los planteles de la capital.

El evento se orienta a estudiantes de bachillerato que en breve optaran por una carrera en el nivel superior.

Al acto, que se realizará por la mañana, asistirá el rector, JOSÉ SUÁREZ FERNANDEZ.

Cabe señalar que, el fin de semana, un acontecimiento similar se realizó en el CU Tampico-Madero, con la presencia guía universitario.