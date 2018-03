Itea participa en reunión Regional Noreste

Redacción InfoNorte

Dar a conocer líneas de acción 2018 para reducir la tasa de analfabetismo del 4.4% al 4% y que 700 mil Usuarios que Concluyan Nivel (UCN) de primaria y secundaria en todo el país, mencionó el director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Gerardo Molina Álvarez, durante la Reunión Regional con Coordinaciones de Zona que se realizó los días 12 y 13 de marzo en Torreón, Coahuila.

“Hay mucho que hacer para que millones de personas puedan tener el derecho a la educación en todo el país, estaremos trabajando a través del ejercito de figuras solidarias que son 60 mil, de los técnicos docentes, nuestros Coordinadores de Zona, Directores y de los Delegados podamos asumir la responsabilidad de que una persona pueda concluir su educación básica”.

El evento fue inaugurado por el Secretario de Educación de Coahuila, Higinio González Calderón quien mencionó que la labor que realiza el INEA, es un trabajo estratégico para el desarrollo del país fortaleciendo instituciones que así lo requieran en el ámbito educativo.

Durante la reunión se dieron a conocer temas como: Logros Institucionales 2017; Estrategia Integral de Comunicación y Alianzas; Buenas Practicas Estatales; Acuerdos; entre otros.

El centrar la atención al cumplimiento de nuestra meta en alfabetización implicará un esfuerzo mayor, una persona que no ha terminado su secundaria en algunos casos ellos buscan nuestro servicio, pero en alfabetización, nosotros debemos buscarlo, convencerlo. Motivarlo y una vez que ellos no dan el sí, darles el acompañamiento pedagógico y ver sus necesidades de formación, que su módulo no le falte que su asesor, inclusos no lo abandone, ya que son procesos largos los de la lecto escritura y que una persona se alfabetice, entre 5 y 6 meses.

En el caso de Tamaulipas comentó:

“Tamaulipas está muy cerca de levantar bandera blanca de alfabetización con dos dígitos en dos municipios”

Se contó con la presencia de María Dolores Torres Cepeda, delegada federal de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Coahuila; Edgardo Jiménez Solís, delegado del INEA en Nuevo León y los directores de los IEEA, Roberto González González, de Tamaulipas; Helios Barragán Farfán, de San Luis Potosí; Denis Galindo Bustamante, de Durango y Mario Eberto Javalera Lino, de Chihuahua.