Reaparece y pide perdón “El Hijo del Sol y la Luna”

Por Roberto Aguilar

Ciudad Victoria.- A través de su cuenta de Facebook, Milton Stanley, quien cobró fama como “El Hijo del Sol y de la Luna”, reapareció esta noche con un video en el cual dijo estar arrepentido por haber causado daño a sus amigos y familiares.

El video tiene una duración de 3:13 minutos, en el cual Milton Stanley se observa tranquilo en una habitación iluminada solo por una lámpara. Viste jeans y camisa color azul.

“Hola buenas, los saludo, yo soy Milton Stanley, también me conocen como el Hijo del Sol y de la Luna y pues yo se que en este momento soy viral”, son las primeras palabras del joven.

Aseguró que no le molestan que se hagan chistes, pero lo que si le molesta es que estén a la expectativa, “de que alguien la cague para hacer chistes acerca de eso, burlarse de eso, sin ver el trasfondo detrás”.

Aseguró que pasó por una crisis, la que le llegó a causar mucho caos, “desconcerté a muchos de mis amigos y familiares. Les causé daño les causé miedo y realmente estoy arrepentido de eso”.

Milton Stanley afirmó que necesitaba apoyo pero fue demasiado soberbio como para buscarlo, “así que amigos, familia, a todos aquellos a los que les haya hecho daño por favor discúlpenme.

Yo voy a tomar responsabilidad acerca de todos los daños que he causado. He cambiado como persona y pues a veces necesitas llegar hasta el fondo para ver la situación en la que estás”.

Dijo que la vida no ha sido buena con él pero tampoco puede decir que ha sido cruel.

“Siempre he tenido a mi familia que me ha apoyado en todo. A lo mejor no tenía las mejores cosas, pero tenía cosas, me daban libros me daban cultura, para que yo me engrandeciera y eso es algo que quiero compartir con ustedes. Busquen esa cultura, engrandezcan sus almas, el arte es lo más sublime que existe”, agregó.

Mencionó que “atravesé una depresión muy cabrona, he estado luchando con ella desde que tengo memoria, siempre he sentido mucha melancolía por muchas cosas. Me duele mucho el sufrimiento de los demás”.

Añadió que quiere ser escuchado, “yo quiero que sepan quién es Milton, yo soy el Hijo del Sol y de la Luna, yo soy un artista. Eso es lo que soy”.

Y volvió a disculparse por su comportamiento, “por ese comportamiento tan irresponsable, por haber afectado a mis amigos y a mis familiares de esa manera. Les prometo que no lo voy a volver a hacer”.

La mañana del 7 de marzo el joven protagonizó un accidente de tránsito en el bulevar Fidel Velázquez de Ciudad Victoria. Condujo en sentido contrario cuando causó el accidente vial.

Fue detenido por los agentes de Tránsito Municipal y cuando se encontraba en la patrulla fue entrevistado en vivo por diferentes reporteros de nota roja.

Sus respuestas durante la entrevista llamaron la atención, ya que aseguró era “El Hijo del Sol y La Luna”, quien se trasladaba a bordo de “La Carroza del Fin del Mundo”, en busca de su consorte “Vane”.

“Esta es la nueva Babilonia, ¿sabían? Yo soy Dios, soy el Mesías, Soy el Hijo del Sol y la Luna, soy el Crepúsculo”, repetía una y otra vez.

El video se viralizó, además de que surgió un remix con las imágenes y los memes no han dejado de fluir desde entonces.