Estudian uso del propóleo para alimentar pollos de engorda

Redacción InfoNorte

Como parte de las investigaciones que pretenden el uso de productos naturales en la nutrición de las aves de engorda, expertos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) estudian la implementación del propóleo en el sector avícola.

“El propóleo es un subproducto que dejan de la miel de abejas, lo vamos a implementar en las dietas de las aves de engorda”, dijo el investigador del Cuerpo Académico Biotecnología y Producción Animal, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) Dr. Fidel Infante Rodríguez.

Explicó que este tipo de proyectos obedecen a las políticas de inocuidad alimentaria que se impulsan en el país, cuyo propósito es eliminar los elementos químicos que puedan estar presentes en la dieta de las aves y otras especies.

“El propóleo tiene muchos beneficios pero no se ha aplicado en la avicultura, tratamos que los alimentos que consumimos sean lo más sanos posible. Conforme ha pasado el tiempo, se han ido dejando algunos promotores de crecimiento que repercutían en el animal y en la sociedad”, indicó.

“Por eso estamos buscando alimentos no convencionales, que sean de una fuente natural como el propóleo, o el pulido de arroz. También se va hacer un proyecto para el mezquite, que son subproductos que no se aprovechan y que se producen mucho en el estado”, subrayó.

Añadió que el beneficio en el caso del propóleo es de carácter inmunológico: “El propóleo puede actuar como un antibiótico, como un estimulante del sistema inmunológico, eso es lo que buscamos, vamos a comenzar con el propóleo tamaulipeco. Es tratar de investigar cómo va influir el propóleo al ponerlo en un alimento, cómo va influir en ese pollo, desde el punto de vista productivo”, añadió.

Sostuvo que en la actualidad aún se usan promotores de crecimiento como antibióticos, pero que eso va en desuso, “le damos antibióticos al animal, pero estamos creando resistencia de algunas bacterias, tratamos de quitar totalmente eso”.

En cuanto al tipo de enfermedades que afectan al sector avícola, afirmó que en Tamaulipas se presenta más la hepatitis viral por cuerpos de inclusión (IBH), la enfermedad respiratoria crónica complicada, infección de la bolsa de Fabricio, la viruela, entre otras.

“Lo que hacemos con el propóleo es aumentar las defensas del animal para que pueda defenderse de las enfermedades de campo. Tratamos de usar cosas que no son convencionales en la avicultura”.

“Más adelante también se tiene previsto implementar la suplementación con el mezquite en aves de engorda y de traspatio en las comunidades rurales. Se pretende enseñar a la gente a alimentar a sus aves y que se aproveche ese recurso”, concluyó.