Humo Blanco

Clemente Castro González

A varios “santones” del PRI no les quedó de otra que hacerse a un lado pero no están fuera del todo, en cuanto a la entrega de cuotas para puestos de elección popular.

Por ejemplo, SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ, hija MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, va en su natal Sonora en calidad de candidata al Senado por la vía del voto directo.

Previo a ello, la habían proyectado, desde luego que su padre, a la cámara baja mediante la representación proporcional.

Otro “dinosaurio” priista, como lo es EMIIO GAMBOA PATRÓN logró, sin mayor problema, colocar a su hijo, PABLO GAMBOA MINER, en la lista de los “pluris” para la cámara alta.

Ello no quiere decir que MANLIO O EMILIO estén a un paso de la jubilación sino que preparan a sus consanguíneos para que sean parte de la cúpula del poder y en una de esas se van a las gubernaturas y de ahí a la pelea por la grande.

A propósito de agraciados, a los priistas tamaulipecos no les fue muy bien que digamos, con la excepción de MARIANA RODRÍGUEZ MIER Y TERÁN, la cual aparece en el número cuatro, de la Circunscripción Plurinominal número dos, para ir a la diputación federal.

Sobre la inclusión de ella, podrán hacerse no poca especulaciones pero no debe soslayarse que cumple con dos requisitos indispensables en la actual circunstancia.

Hablamos de una mujer joven, que viene a cubrir lo de la paridad de género y cuenta con el respaldo del organismo priista de mujeres que dirige en Tamaulipas la diputada, SUSANA HERNÁNDEZ FLORES.

Cierto que se trata de un familiar político de la legisladora pero la inclusión de MARIANA, difícilmente podría haberse dado en una negociación en base al parentesco.

Desde luego que no se duda de la influencia que puede tener el más reciente ex gobernador priista pero tampoco consideramos que le alcance para colocar a la agraciada.

Más bien coincidieron diversos factores que a la fémina le fueron favorables y de ahí que figure entre quienes se enfilan a la próxima legislatura federal.

En efecto, los grupos de interés tricolor tienen fuerza pero parafraseando a el muy ameritado ex alcalde capitalino y periodista, BALDIMIR JOCH GONZÁLEZ: “no es para tanto”.

Si alguien puede tener empuje y peso para una maniobrar en los espacios en los cuales se toman las determinaciones políticas es el senador, MANUEL CAVAZOS LERMA.

Pero sucede que a dicha luminaria priista no le alcanzó ni para que consideraran a uno de sus hijos en la precandidatura a una diputación federal.

Insistimos lo de MIER Y TERÁN, es algo que necesitaba la cúpula del PRI a fin de no salirse del rollo de la cuotas con los jóvenes y mujeres de su agrupación dado que existe un mandato de ley.

Obvio que la dirigencia priista estatal ve con buenos ojos lo que sucedió y por supuesto que lo celebran. La sorpresiva propuesta fue avalada dese dicha instancia.

En cuanto a MERCEDES DEL CARMEN GUILLÉN VICENTE, que va de suplente de CLAUDIA RUIZ MASSIEU al Senado, tiene que ver con su cuate, el ex secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG y lo de la paridad de género, sin olvidar que la tamaulipeca trae su soporte.

Los que de plano quedaron fuera de la jugada, al menos en la coyuntura, son MARCO ANTONIO BERNAL GUTIÉRREZ, CARLOS FLORES RICO y CRUZ LÓPEZ AGUILAR, éste último algo desmejorado de salud.

Propios y extraños saben que lo de MARCO va muy estrechamente ligado a la suerte de su cuate, BELTRONES RIVERA.

De modo que sólo el triunfo de MEADE KURIBREÑA podría desempolvar al paisano, algo que no se ve fácil.

Al que se le hizo ser considerado para la diputación federal, muy a su forma de ser: es decir, sin esforzarse y menos gastar, es a HUBERTO VALDEZ RICHAUD, “El Betico”.

Visto de es manera diríamos que logro uno de sus preciados anhelos en tanto que pedía a gritos que lo vieran dispuesto a ir a la contienda, en lo que fuera.

El punto es que al reynosense le dieron lo que merecía: incluirlo en el número 26 de una relación en la que llegan, los primeros 10 0 12 prospectos de la misma.

Significa que “El Betico” va de relleno pero para él lo que sucedió es oro molido en tanto con eso puede seguir lucrando.

Le fue mejor al ex diputado RAMIRO RAMOS SALINAS, el cual fue colocado e el lugar 17, dados sus aportes al priismo nacional y el visto bueno de CÉSAR CAMACHO QUIROZ, guía de la bancada priista en la cámara de diputados.

AL CIERRE

Para FLORENTINO ARON SÁENZ COBOS, la competencia por la diputación federal por el 06 distrito con cabecera en Mante en modo alguno será fácil.

Esto si consideramos que le toca competir en la región en donde los VERÁSTEGUI OSTOS, son celebridades, políticamente hablando.

“Tino”, tendrá que hacer uso de su experiencia y amarres, dado que lleva de rival al panista VICENTE VÉRASTEGUÏ, quien tiene ascendencia sobre importantes núcleos del campo y la ciudad en los municipios que abarca el distrito.

En ese sentido, bien hace SERGIO GUAJARDO MALDONADO, líder del PRI, en darle calorcito, agrupando a los aspirantes del tricolor en esa zona.