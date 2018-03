Humo Blanco

Clemente Castro González

La modalidad de emboscar a las fuerzas armadas y a policías no es una nueva manera de los grupos del crimen organizado para infringirles daño, mostrar su capacidad de ataque y causar impacto entre la población.

Más bien lo distinto es que los civiles armados lo están haciendo en forma más continua y encadenando una serie de acciones con las que han logrado causar bajas a las fuerzas del orden.

Lo que se acaba de dar en Nuevo Laredo es uno de tales acontecimientos, en los que integrantes de una agrupación delictiva mataron a un marino e hirieron a 12 más en tres eventos relacionados.

Igual se dio cuenta de varios civiles armados que murieron cuando los marinos repelieron la agresión, acorde a un comunicado oficial que se manejo para dar cuenta del suceso.

Por cierto, el gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, de nueva cuenta, reconoció la labor de las Fuerzas Armadas en Tamaulipas.

Cabe señalar que en Reynosa igual han tenido lugar emboscadas en perjuicio de investigadores, policías estatales y ministeriales, según se documenta.

Incluso el propio Procurador, IRVING BARRIOS MOGICA declaró, en fechas recientes, que iban a tomar medidas para evitar que su personal fuera víctima de los actos mencionados.

A propósito, otra cosa que ocurre en la actualidad es el manejo de los rumores a través de las redes sociales, en las que fluyen versiones sobre la llegada, a determinadas ciudades, de caravanas de personas armadas en vehículos.

Los textos que se manejan incluyen la recomendación para que las personas no salgan de noche a las calles o centros de diversión porque habrá enfrentamiento entre bandas rivales.

Mensajes como los aludidos provocan temor e incertidumbre entre los ciudadanos y es factible que ese sea el objetivo de la información apócrifa que fluye, con rapidez, a través de redes sociales.

Lo cierto es que, pese a lo que se hace para combatir la inseguridad, el fenómeno no para.

A diario se sabe sobre crímenes de alto impacto, en ciudades fronterizas y en la ciudad capital, por ejemplo ejecuciones, cobro de piso, extorsiones y secuestros.

Lo que acontece es registrado por los observatorios ciudadanos, mismos que le dan seguimiento para manejar información de manera pública, con números y porcentajes. Aunque debe precisarse que tales organismos, caso del que opera desde Victoria, solo se basan en lo que es oficial.

AL CIERRE

Desde el Sistema DIF Tamaulipas, que preside a la señora MARIANA GÓMEZ DE GARCÍA CABEZA DE VACA, implementaran un forma de garantizar la alimentación a personas que lo requieren en determinadas comunidades.

Se trata de cocinas ambulantes o carretones que, por lo pronto, se entregarán en 15 municipios.

De ésta manera se dará comida, adecuadamente preparada, según se programe.

Lo que se sabe es que el personal que trabajará los alimentos acudirá a cocinar al lugar en el cual se traslade el carretón o cocina, en donde se llevará lo necesario para ello.

Se trata de una acción que va en sintonía con los programas de asistencia social que se implementan desde el DIF, con el apoyo del gobierno de la entidad.

+.-Según el subsecretario de Finanzas, ARTURO SOTO ALEMÁN, se han entregado más de 200 mil pólizas de seguros para autos, las cuales se entregan al pagar a tiempo los derechos vehiculares.

A decir de funcionario lo llevado a cabo por la actual administración da resultados en tanto que no pocos automovilistas ya comprobaron las bondades del seguro que se entrega.

Por cierto, SOTO ALEMÁN abriga la esperanza de que volverá a la carga por la presidencia municipal a futuro. Ahora le toca hacer labor proselitista, una vez que se abra la campaña, a favor de XICONTENCATL GONZÁLEZ URESTI.

Ya que andamos con asuntos de gobierno, sorprendió la renuncia de GERARDO PEÑA FLORES, a la Secretaría de Bienestar Social, para incorporarse a un cargo partidista que no se especificó.

Se sabe que éste personaje goza de la confianza del jefe político estatal y, por tanto, se sumará a fortalecer su proyecto en cuanto los asuntos del poder que, al fin y al cabo, son los que mueven el conjunto.

A PEÑA FLORES se le mencionó, en repetidas ocasiones, en calidad de prospecto para dejar el cargo pero a fin de ir a la contienda por un cargo de cargo de elección popular.