Marco A. Vázquez

La Secretaria de Educación de Tamaulipas es un monstruo que por años fue de lo más amable, su control era sencillo, lo permitía la venta de plazas, el otorgar compensaciones y contratos a discreción.

El tráfico de plazas se hacía a placer al grado que ex Secretarios de Estado gozaban de un par de ellas, los dirigentes de muchos partidos políticos “opositores” también eran controlados por la misma vía, la prueba es que algunos de ellos ya están jubilados sin haber conocido un gis, por supuesto, todo iba junto con el manejo del presupuesto de esa dependencia que se despilfarraba en aviadores, queridas, novios de personajes con gustos diferentes, etc, etc, etc.

Siempre existió un ingrediente adicional, también los maestros, capitaneados casi siempre por aviadores que más bien eran mapaches electorales, eran llevados a las campañas a favor del PRI, les encargaban parte de la elección en turno y siempre participaba por los compromisos con los titulares de las dependencias, por los amigos, por la esperanza de que ahora si les llegará la doble plaza o pudieran meter a trabajar a familiares, ese era parte del secreto de los éxitos del tricolor en las elecciones y de la paz que se respiró en esa dependencia por mucho tiempo.

Con la exigencia de ir transparentando las nóminas y los efectos de la reforma educativa poco a poco se fueron acabando los privilegios, el presupuesto se fue controlando más ante los reclamos de mejorar la calidad educativa y no permitir que se siguieran agandallando las dobles plazas o las de mejor nivel que siempre se quedaban en los políticos y no le dejarán mucho a quienes si iban a la escuela.

El control del presupuesto y las plazas, obvio es, no tiene mucho de vigencia y ni siquiera se ha perfeccionado pero avanza y ya es más difícil cometer abusos gracias a la tecnología, gracias a que también se va profesionalizando esa área porque es a lo que aspiran los profesores de verdad.

Por ello es que a la hora de nombramientos en esa Secretaria, más cuando empezaba este sexenio, había incertidumbre por ver a su titular, unos pensaban que sería un político, otros un administrador, algunos más un académico que le entendiera al tema de la educación con vistas a mejorar la calidad de la misma.

Resultó, de toda la expectativa, el nombramiento de Secretario de Educación para Héctor Escobar Salazar, con un doctorado en el ramo y con la experiencia de manejar una escuela particular de su propiedad, el resultado es bueno en cuanto a propuestas pero es necesario reconocer que también con un sinfín de problemas administrativos y políticos que no terminan de resolverse, que a veces frenan cada paso que se pudo haber agigantado.

En la SET hoy se habla de atraso de pagos, desencuentros con el SNTE, nombramientos que no les han gustado a los maestros, hasta los que presentaron exámenes para nuevo ingreso y los aprobaron en primeros lugares se preguntan qué pasa con sus plazas, por qué no se las entregan.

Quizá el conflicto del atraso de pagos sea el más grave en este momento, más porque, malamente, todo se aprovecha con fines políticos y un mal menor puede explotar.

De todo hay algo obvio, se avanza en materia educativa, se tienen planes concretos pero no hay duda que el responsable de la Secretaria de Educación tiene que ser más humilde y pedir ayuda porque la necesita o, de plano, hacerse un lado con toda la honestidad que amerita el cargo y eso solo para que llegue otro experto en educación, pero que además entienda de política, le sepa a la administración y conozca cómo se destraban recursos para que estos sigan aterrizando en el Estado, le insisto, hay muchas cosas buenas, la construcción del modelo Tamaulipas es una de ellas, el llamar a los maestros a construir el mismo y otros proyectos también, pero ya es tiempo de avanzar y aquí es donde se nota que ese monstruo del que le hablaba al principio quiere conservar los vicios o tal vez solo no lo pueden vencer.

