Humo Blanco

Clemente Castro González

En Tamaulipas se nota que la contradicción principal o “agarre” se da entre los aspirantes del Partido Acción Nacional (PAN), con el visto bueno del gobierno estatal y los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el aval ejecutivo federal, a través de los llamados operadores políticos.

Por supuesto que sin desdeñar a otros partidos y contendientes, principalmente a los del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Sin embargo y para efectos explicativos sobre un caso específico, nos centraremos en el esquema señalado, con la aclaración de que no se trata de algo mecánico y, por tanto, pueden suceder maniobras o acciones que parecieran ser ilógicas.

Una de tales variantes la podemos identificar en la salida reciente del delegado de gobernación, RABINDRANATH JUÁREZ MAYORQUÍN, un personaje ligado al PRI, que llegó al cargo en junio del 2013.

De hecho meses atrás, ya en año electoral, al sonorense se le dio entrada al Consejo Político Estatal del tricolor y el propio presidente de dicho partido, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, en algún momento mencionó, en tono de broma, que su compañero de instituto tenía credencial de elector de acá y estaba puesto para lo que se ofreciera, en alusión a cargos de elección popular.

Hablamos ni más ni menos que el que se fue del puesto o depusieron era coordinador de los delegados federales, mismos que en su mayoría taren el sello del tricolor.

Significa que por esa delegación se baja la línea política y dese ahí se verifica si funcionarios del gobierno de la República “hacen no hacen bien su labor”.

Nade extraordinario, en tanto es algo que igual se hacía en el sexenio federal panista y los priistas alzaban la voz en torno a tales sesgos.

Y suponemos que, hasta determinado punto, el propio sistema permite que se den ciertos equilibrios, siempre y cuando se cuiden las formas.

En ese sentido, es de esperar que JUÁREZ MAYORQUIÍN se haya pasado de la raya y su estancia en el puesto se tornó insostenible porque seguramente fue detectado en maniobras partidistas orientadas a favorecer a sus compañeros y perjudicar a los contrarios.

Aunque también pudo darse su “renuncia” debido a lo relacionado con la inseguridad (amenazas o cosas así), una hipótesis débil por cierto, en tanto que el ahora ex delegado de Gobernación se distinguió por ser “rollero” y evitar dificultades cuando se le preguntaba sobre el tema.

Es de esperar que, con tal mesura se haya manejado, dado su conocimiento del territorio que pisaba.

Lo que si debe señalarse es que la salida de RABINDRANATH se dio posterior a que el gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, estuvo en un encuentro, la semana pasada, en la que participaron gobernadores panistas y el secretario de gobernación, ALFONSO NAVARRETE PRIDA.

De esa reunión, el jefe del ejecutivo estatal escribió en su cuenta de Tweeter: “Gobernadores de @AcciónNacional sostuvimos una mesa de diálogo con el titular de la @SEGOB_mx,@navarreteprida, quien se comprometió a atender nuestras solicitudes en materia de seguridad, quienes pedimos aplicar mayor inteligencia y fortalecer la coordinación con los estados.”

En el texto podría estar la clave en torno a que la suerte ya estaba echada para JUÁREZ MAYORQUÍN.

¿Por qué el jefe del delegado no le metió el hombro y lo sostuvo en el cargo, en tanto que RABINDRANATH podría servir a la causa federal?.

Se sabe que a veces hay cosas que son indefendibles y otra razón es que los jerarcas de la política y la administración no van a perder lo menos por lo más:

En efecto, el gobernador no puede poner delegado en el área en mención y otras, pero si le asiste el derecho a veto.

RULETA

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, reiteró que la institución no participa en procesos electorales, aunque puntualizó que los universitarios, en su calidad de ciudadanos, tienen sus derechos.

Recordamos que, en otros momento, el guía universitario había señalado que si los candidatos querían tener contacto con los universitarios para dar a conocer sus programas deberían seguir un procedimiento pero que, de ninguna manera, los planteles de la casa de estudios se iban a convertir en escenario de proselitismo.

Lo que si se hace, sostuvo SUÁREZ FERNÁNDEZ, es fomentar la importancia de la participación pero sin ninguna orientación de carácter partidista.

En cuanto a la posibilidad de que tengan lugar debates o foros relacionado con el proceso actual, se facilitarían las instalaciones de la UAT sólo si la autoridad electoral lo solicita.

A la fecha, no existe información en torno a que aspirantes de algún partido político haya entrado a los compus universitarios a fin de hacer propaganda, lo que habla de su prudencia y el respeto que se ha ganado la UAT.

El rector fue entrevistado éste sábado en la Biblioteca Centra del CU Victoria, a donde acudió para inaugurar el Curso sobre Libertad de Expresión y Derecho de las Audiencias en el que participan maestros, periodistas y comunicadores de Radio Universidad, Radio Tamaulipas y otros entes.

Al evento, en el que se tomó la protesta a JOSÉ NEREO ZAMORANO GARCÍA, en calidad de Defensor de la Audiencias, también asistió FRANCISCO GARCÍA JUÁREZ, Coordinador General de Comunicación Social de Social del Gobierno estatal.

Por cierto y ya que hablamos de la UAT y su buena relación con la administración estatal, en la presente semana, los días 18 y 19, se realizará el Foro Internacional de Discapacidad en la Educación Superior: Transformación hacia una Sociedad Sostenible y Resiliente para Todos, en el que seguramente habrá de acudir una alta representación del gobierno.

Trascendió que el rector confirmó su asistencia y será el encargado de inaugurar el evento académico, a las 9:00 horas en el Gimnasio Multidisciplinario.

Cabe apuntar que en el Foro tomaran parte profesionales e investigadores de Estados Unidos, Colombia y México teniendo como cede el plantel de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la ciudad capital.

Uno de los objetivos de evento en mención es “suscitar un espacio de encuentro y reflexión que permita deliberar y generar aportaciones encaminadas a que las Personas con Discapacidad puedan acceder a los servicios que ofrecen las INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) de tal manera que nuestro sistema educativo logre ser integralmente INCLUSIVO”, se lee en la invitación que se hace a profesores de la UAT.

AL CIERRE

Le hizo justicia la revolución al profesor ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO, en tanto que fue incluido en el secretariado nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).