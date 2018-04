Mejoran proceso para secar y conservar plantas medicinales

Redacción InfoNorte

Con la finalidad de lograr mejores resultados en el proceso de secado de plantas medicinales, expertos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) elaboran un modelo que permitirá conservar las propiedades de las especies en estudio.

Al respecto, el especialista del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la UAT, Dr. Jorge Ariel Torres Castillo, comentó que el trabajo corresponde a una tesis del Doctorado en Ecología y Manejo de Recursos Naturales, elaborado por la Mtra. María Cruz Juárez Aragón.

Refirió que se pretende evaluar los procesos de secado de las plantas que son de interés económico, y que a la par, se contempla analizar las propiedades de las plantas medicinales, comúnmente denominadas Lantriscos.

“Empezamos a evaluar los procesos de secado, y a partir de ese trabajo de investigación se está haciendo un modelo de utilidad para presentar un modelo de secador plegable, un secador solar, con la función principal de mantener la planta aislada del medioambiente”.

“Usualmente el método de secado tradicional es cortar y arrojar al sol en cartones, y hay polvo y hay animales encima del material, y eso merma la calidad y la inocuidad de los componentes, por eso estamos evaluando esos aspectos”, indicó.

Dijo que en esta labor se están analizando propiedades de las plantas medicinales que se llaman colectivamente Lantriscos, “que se usan para controlar la diabetes, pero nos topamos con que es un conocimiento tradicional, no es un conocimiento que sea corroborado”.

“Entonces empezamos a evaluar algunos componentes bioquímicos que están en las plantas y que usualmente se asocian con la actividad antidiabética, que ya a través de la literatura, se sabe qué compuestos están presentes y empezamos a evaluarlos en esas plantas”.

Sostuvo que entre los resultados del proceso de secado y de la presencia de compuestos, se estima que las plantas Lantriscos sí pueden tener en teoría, un potencial antidiabético.

Señaló que el trabajo se realiza en la zona del Altiplano Tamaulipeco, y presenta peculiaridades que irán estudiándose conforme se desarrolle, como el hecho de que en realidad no se sabe qué planta es el Lantrisco.

“El término Lantrisco en la región se aplica a un complejo de especies. Cuando yo compro Lantrisco, no sé a qué especie pertenece, porque ya viene todo seco o molido”.

“Y nos interesa saber si todos los Lantriscos tienen las mismas características y en este caso se están trabajando con dos especies, que químicamente son diferentes”.

“Se trata de una plata silvestre que la gente busca por sus propiedades medicinales, es una planta que podría ser de ornato y también aromática”, puntualizó.