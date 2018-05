Martha Isabel Alvarado – ¿Y esa ecuanimidad?

.-EPN, y sus mensajes ‘velados’

.-Coordinador ‘tóxico’ de Meade

.-‘Complicada’, licencia de Maki

.-1er regidor afronta grave caso

A juzgar por la actitud y el discurso que mantiene en los días recientes, por lo visto, el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO no piensa ‘bajar los brazos’, y dejar que al candidato No militante de su Partido, JOSÉ ANTONIO MEADE, “se lo lleve la corriente”.

Sabido es, que Meade estaría batallando lo indecible por tratar de abandonar el tercer lugar en que se encuentra ‘anclado’ en las encuestas, mismas que dicho sea de paso, fallaron de calle en sus ‘proyecciones’ sobre los comicios del 2016.

Jura y perjura Peña Nieto que en su calidad de Presidente será respetuoso del proceso electoral en marcha, pero a la vez, no deja de mandar mensajes ‘velados’ contra los adversarios de su candidato.

Como botón de muestra, estaría lo expresado por el Mandatario durante su reciente visita a Monterrey, donde clausuró los trabajos de la Asamblea Nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas.

En dicho evento, EPN dijo que los mexicanos habrán de decidir a quién confiar la conducción de nuestro país durante los próximos años.

“Yo espero y apelo que en esa definición los mexicanos razonen su voto; ya lo he dicho, y espero que por eso el INE no me vaya a sancionar, porque no me estoy metiendo con ninguno, ni a favor de ninguno de los candidatos, porque sobra decirlo ustedes ya lo saben, como para qué lo digo”, manifestó textual, con una risita socarrona que provocó el aplauso de la concurrencia.

De un modo u otro, EPN tiene fama de ‘saberle’ a los temas electorales y de ser capaz de tomar decisiones en política, con ‘cabeza fría’.

Como la que tomó en 2011 en el Estado de México, dando prioridad a ERUVIEL AVILA VILLEGAS como candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, por encima de su primo ALFREDO DEL MAZO.

Podría decirse que Peña Nieto aguantó seis largos años para hacer a su primo DEL MAZO MAZA candidato a gobernador de Edomex, y posteriormente, hacerlo ganar, ‘a puro riñón’, toda vez que el aludido arrancó 18 puntos abajo en las encuestas, y por ende, muchos lo daban por ‘muerto’.

Viene a colación lo anterior, bajo la consideración de que esa ecuanimidad de EPN, y esa virtud de decidir con la cabeza por encima de los sentimientos, tendría que aplicarla en uno de sus colaboradores más queridos, que no estaría ‘dando el kilo’ como coordinador de la campaña de José Antonio Meade.

Obvia la alusión al ex Secretario de Educación AURELIO NUÑO, que se ha vuelto ‘tóxico’ para la campaña de Meade, y más en los días recientes, en que los candidatos de otros Partidos, entre ellos Morena, hallaron un ‘filón de oro’ en los millones que habría erogado la SEP en promover la imagen de su ahora ex Titular.

A Nuño se le señala de haber gastado mil 963 millones de pesos, tan sólo en 2017, en la promoción de su imagen, cuando tenía esperanzas de aspirar a la candidatura presidencial, excediendo en un 2 mil 700 por ciento el presupuesto para ese rubro. ¿Lo mandaran a la banca?.

Ya que hablamos de los candidatos presidenciales, no está de más anotar que el tamaulipeco que más contacto mantiene con el abanderado de la coalición “Por México al Frente” encabezada por el PAN, RICARDO ANAYA CORTEZ, es el ex Senador JOSÉ JULIÁN SACRAMENTO, que al menos habla con él una vez por semana, dentro de los Acuerdos que atañen a la Segunda Circunscripción.

Por cuanto hace a la detención del ex Director de ITAVU, PABLO ZÁRATE JUÁREZ, muchos se preguntan: ¿y dónde anda ESTEBAN GONZÁLEZ, que fue otro operador muy cercano de asuntos económicos de TOMÁS YARRINGTON?.

Al cierre de este texto aún no se definía en el Cabildo de Reynosa la solicitud de licencia de la alcaldesa MAKI ORTIZ, ya que ella estaría ‘pasando trabajos’ para lograr consensos a favor de la sexta regidora KARLA MONTESINOS, a quien querría dejar al frente del gobierno municipal, en lugar de la alcaldesa suplente MIGDALIA LÓPEZ.

A propósito de MAKI ORTIZ, se infiere que su candidato a primer regidor (de la Planilla con que buscaría la reelección), HÉCTOR EDUARDO FLORES GÓMEZ andaría ‘emproblemado’, al tenor del secuestro de su señora esposa, por el que habrían pretendido cobrar un millón de pesos, los ahora detenidos JORGE ENRIQUE “N” y ROBERTO EFRAÍN “N”, detenidos por personal de la Procuraduría Estatal de Justicia “tras una oportuna denuncia”, según señala un Comunicado de esa Dependencia.

CONTRAFUEGO: Y los que faltan.

Hasta la próxima.