Marco A. Vázquez – Fake news

Facebook, twitter, whatsapp y muchas otras redes sociales han influido en las últimas elecciones, en los países atrasados utilizadas para engañar y a base de mentiras hacer caer a los enemigos o repuntar al candidato de un sistema, en los que tienen un nivel cultural y económico medio para difundir campañas de desprestigio contra políticos y potenciar los errores de los mismos, mientras que en los países de mucha cultura política la estrategia fue robar información a esas redes para saber que “productos políticos” puede comprar la gente y cómo vendérselos.

El problema para los expertos en el manejo de masas y el manipuleo político fue que México ya no encaja en ninguna de las descripciones anteriores porque tiene regiones de primer mundo, otras de tipo medio y muchas pobres, pero no es todo, igual se ve una mezcolanza de todas las clases sociales y niveles de bienestar en una misma ciudad o en zonas metropolitanas.

Esa es la razón por la que los genios del marketing político han hecho un revoltijo de estrategias en este país y lo mismo vemos las noticias falsas que la guerra de desprestigio o el manejo de información privilegiada para vendernos a uno u otro candidato.

Exacto, también esa es la razón de que sus estrategias no funcionan por mucho tiempo, cuando una mentira empieza a hacerse viral caen en alguien de mayor conocimiento que la destruye, es decir, no falta quien tenga dos dedos de frente y se meta al google para desacreditarla con pruebas, igual cuando el desprestigio amenaza con tumbar a alguien llegan los apoyos de todo tipo y; cuando nos tratan de vender un producto con información privilegiada se encuentran con un pueblo que en su mayoría no tiene esas costumbres políticas o nunca falta que le encuentre fallas a lo que le ofrecen antes de comprarlo.

Si, este revoltijo social que tenemos es la causa o razón que provoca no cambien tendencias en las encuestas o no suceda, todavía, de forma determinantes, por eso es que Andrés Manuel sigue punteando y puede ganar si sus adversarios siguen tercos en no invertir de verdad y con estrategias más inteligentes.

Mire, este miércoles y jueves, horas después de que Margarita Zavala renunciara a su candidatura aparecieron “encuestas” por todos lados, una diciendo que por ese mero acto Ricardo Anaya había subido hasta desbancar a Andrés Manuel, otras que muestran al candidato del PRI, José Antonio Meade, como llegaba al segundo lugar por el coraje que le tienen los zavalistas al candidato del PAN y apareció una que otra diciendo que el candidato de Morena seguía repuntando porque Margarita finalmente no le quitaría los votos del coraje al sistema, vaya, hasta El Bronco se subió a su caballo y dijo que “los independientes” iban a crecer a su favor y que ya casi gana la elección.

Como dice Donald Trump, son fake news, noticias falsas, más las que aparecieron minutos después de la renuncia de Margarita, y lo son porque una encuesta seria tiene un método y por lo menos requiere de un par de días o tres para recoger la información, vaya, para que sea confiable tiene que cumplir por lo menos el requisito de aleatoriedad, que la muestra sea representativa y estratificada y eso no se logra agarrando una agenda telefónica ni marcando números al azar a ver quién quiere contestar la misma.

Ahora, si Margarita no contaba con más de dos puntos de preferencia y entre uno y otro candidato las diferencias son más amplias es lógico que el impacto de su renuncia no será significativo, menos si no se suma abiertamente a una campaña.

A que vamos, que la forma como se moverán las preferencias electorales después de la renuncia de Margarita se conocerá con certeza el próximo lunes pero para desgracia de quienes vayan a intentar medir la decisión de la mujer para ese día habrá otra variable más importante que es el segundo debate presidencial.

Como esas mentiras, burdas, aparecen muchas a cada rato, todas se acomodan de acuerdo al interés de quien las inventa pero por fortuna o para desgracia de los genios del marketing que están usando los políticos, los partidos y hasta el sistema, resulta que hoy México es tan diverso, plural en todos los sentidos y una mezcolanza en todas sus regiones que será difícil que cualquier estrategia pegue en el ánimo del pueblo de manera rápida, más si van contra quien en este momento puntea en las encuestas, pero mucho más si solo se trata de falsos, de fake news que para descubrirse basta con tener facebook o cualquier ordenador con acceso al google.

Ojo, todavía puede ganar Anaya, se le ve en un sólido segundo lugar y faltan muchos días para la elección pero, le insisto, eso no pasará si siguen insultando o si siguen con su mentiras, sus fake news, como estrategia…

