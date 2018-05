Marco A. Vázquez – El valor de un voto

El Diputado federal Edgardo Melhem informó que a partir de ya se empezarán a repartir “certificados” a todos los propietarios de carros americanos con la promesa de que se les van a regularizar en caso de que sea presidente José Antonio Meade, lo hacen como promesa de campaña.

Por supuesto que es una necesidad urgente el regularizar carros americanos, primero por la seguridad de todos los tamaulipecos ya que ante la imposibilidad de identificarlos algunos de ellos son utilizados para delinquir y otros causan accidentes con daños graves de los que no se hacen responsables y; segundo por la propia tranquilidad de los propietarios de los mismos, así sabrán que tienen un patrimonio, podrán defenderlo, sobre todo, podrán trabajar con los mismos o llevar a sus hijos a la escuela sin el temor de que a la vuelta de la esquina se encuentren a Hacienda, se los decomise, los traten como delincuentes y les aplique una multa impagable.

Lo triste es que la promesa viene de un PRI que por años y años se ha negado a hacer ese proceso para beneficiar a cientos de miles de tamaulipecos que por necesidad tuvieron que comprar una unidad americana o por circunstancias han sido víctimas de delitos sin que exista forma de encontrar culpables.

Hay más, lo paradójico es que es el PRI el que se ha negado a que el gobierno de Tamaulipas realice un padrón de vehículos americanos y obligue un seguro de daños a terceros a los mismos para identificarlos y cuidar al resto de los tamaulipecos.

Y hay algo peor todavía, el candidato del PRI, José Antonio Meade, ha sido dos veces Secretario de Hacienda en los últimos años y durante esos mismos periodos se ha negado a promover la regularización de los carros americanos en beneficio, le insisto, de todos los tamaulipecos.

No, no es lo peor todavía, la promesa que ahora sale de los labios de Edgardo Melhem suena falsa, una acción desesperada y hasta una compra de voto cínica y corrupta, mire él y los dos candidatos a Senadores del PRI son Diputados federales lo que significa que si en realidad hubieran deseado quitarle el sufrimiento y el miedo a perder patrimonio a los dueños de coches americanos, si en realidad hubieran querido más seguridad para Tamaulipas y que se regularizaran los mismos, estuvo en sus manos hacerlo, bastaba con trabajar en la cámara de Diputados pero no lo hicieron porque los intereses que defienden no son los del pueblo eran otros que representan pocos votos pero mucho dinero.

Que doloroso es que ahora que se ven más que perdidos los Diputados del PRI salgan con promesas que son falsas o en ellos suenan así, con una propuesta de regularizar carros cuando lo ideal es que hubieran trabajado en la misma desde hace tres años, digo, para desquitar el sueldo.

Pero siempre hay algo bueno, aunque sea en observar cinismo e hipocresía de los políticos, mire, la propuesta de regularizar carros nos da una idea de cuánto vale el voto, más aún, que debemos apoyar a quien hable con sinceridad y no a simples mercenarios de la política, ojo, no le digo que todos los candidatos del PRI son esa clase de políticos, al contrario, hay muchos que si tienen compromiso social, lo que si le digo es que escuche bien a todos y busque en ellos quien si va a concretar sus promesas y quien solo intenta engañar para que lo apoye y luego olvidarse para siempre de lo que promete.

En otras cosas… Dentro de la Campaña de Prevención del Dengue, Zika y Chinkungunya la secretaria de salud del gobierno del Estado de Tamaulipas que encabeza Francisco García Cabeza de Vaca difundió los Signos y señales de alarma e informó que la atención será gratuita a los afectados que acudan a sus centros de salud con el objetivo de ser más eficientes en el control de estas enfermedades:

Dengue: Fiebre alta y repentina, dolor muscular, dolor de cabeza y detrás de los ojos sarpullido ocasional

Zika: Fiebre, dolor de cabeza y malestar general, sarpullido, conjuntivitis no purulenta y dolor muscular o articular

Chikungunya: Fiebre muy fuerte, dolor articular severo que puede llegar a ser incapacitante, sarpullido (ocasional, dolor de cabeza y detrás de los ojos.

Finalmente dejaron en claro no dejarse engañar y autoprotegerse ya que esas enfermedades pueden ser mortales porque hasta la fecha no hay vacunas ni tratamientos específicos para las mismas, es decir, la prevención es la mejor y única forma de proteger a tu familia y principalmente recomendó que si se está embarazada se debe acudir en forma puntual a las consultas prenatales.

