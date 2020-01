Marco A. Vázquez – La rifa

El director de la Comisión Estatal del Agua en Tamaulipas, Luis Javier Pinto Covarrubias, declaró que el problema para el abastecimiento de este liquido es grave en Victoria, habló del mal trabajo de las administraciones pasadas y también de las actuales a las que han requerido no solo pensar en expandir el servicio sino en mantenimiento, en tapar las fugas para que no se desperdicie y recuperar dinero en el cobro a industrias, comercios, residencias y los lugares que son propiedad de los ricos, de los influyentes que son los que más rezago presentan.

Lo primero no es ningún secreto, los malos manejos en la Comapa Victoria han sido por años y años; la otra parte es la que parece destacar, el que sean los pobres los que más cumplen y eso nos revela porque este país está tan jodido, perdón por la expresión, pero obedece a ello, a México lo sostienen los más pobres, las clases necesitadas, los que menos tienen y un poco las clases medias.

Vea quien dejó de pagar impuestos sin consecuencias, exacto, las grandes empresas y ahora nos revelan quien no paga el agua, seguramente si buscamos quien no paga las multas de tránsito, quien recibe condonaciones de predial descubriéremos, otra vez, que son los que tienen buenos trabajos o dinero de muchos años.

Obvio que los administradores de los recursos, los alcaldes, los gobernadores y los presidentes del pasado, es probable que también del presente, solo representaban los intereses de los ricos y por eso les otorgaba toda clase de privilegios, como el evadir impuestos impunemente, como el no pagar servicios, ni multas, ni nada y, además, emplearlos, a ellos o sus amigos, en puestos clave, donde hay recursos de los cuales disponer.

Lo triste es que entre risas y aplausos los mexicanos seguimos en el mismo tenor, queriendo que los más pobres sigan sosteniendo a este país, mire a que me refiero.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que existe la posibilidad de rifar el avión presidencial a 500 pesos cada uno de los 6 millones de boletos a emitir, 150 millones de dólares se obtendrían y se pagaría el aparato, hasta ahí todo bien pero, sabe usted quién pagaría al final dicho aparato, claro, el pueblo que gastaría en los billetes del sorteo, lo que significa que otra vez los más pobres vamos a sostener las torpezas de los gobernantes y, otra vez, habrá impunidad.

Esa es la realidad, en lugar de buscar castigar los excesos de los políticos ahora además quieren que los paguemos de nuestros bolsillos mientras ellos, como Peña Nieto, se dan vida de jeques árabes.

De eso se trata la rifa, de que usted y yo, en lugar de comprar una despensa o pagar por la salud de nuestros hijos nos gastemos el dinero para que los políticos sigan viviendo a sus anchas…

CON LA VISTA EN NUEVO LAREDO…

Nuevo Laredo es Tamaulipas y le significa al país la frontera más importante, casi la mitad del comercio entre México y Estados Unidos cruza por sus puentes, un millón de dólares en negocios por minuto, según los expertos, y tiene otras ventajas, con todo y los episodios de violencia su futuro no cambia, quizá eso la convierta atractiva para todos, en los últimos días, para los políticos.

El alcalde de ese municipio, Enrique Rivas, presume lo que ningún otro alcalde o alcaldesa en México puede hacer, una deuda controlada, finanzas sólidas y calificadas con una doble AA , que significa estables y promisorias, por empresas expertas a nivel mundial como Ficht and Rating y Standard and Poor´s que hacen evaluaciones en aspectos financieros y económicos, asegura que ambas evaluaciones no son solo en el papel sino que se reflejan en obras, en proyectos qué, ellos sí, pueden ser financiados por bancos nacionales e internaciones como es modernización de transporte y una infraestructura hidráulica que permite recuperar ingresos y ser de lo mejor en Tamaulipas, eso dice Rivas.

A qué viene todo esto, a qué en lo político empieza a hacer ruido ese municipio, a convertirse en parte de la joya de la corona no solo por los ingresos y su importancia económica sino porque su alcalde también comienza a moverle el tapete a otros aspirantes a la gubernatura del Estado, eso, según fuentes del propio partido Acción Nacional y si, eso también provoca envidias y descalificaciones de otros alcaldes qué, ahora sí, también tienen la vista puesta en Nuevo Laredo.

En otras cosas… El Rector José Andrés Suárez Fernández encabezó la ceremonia de entrega de certificaciones de la Red CONOCER a un total de 209 docentes de las facultades, unidades académicas y escuelas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) que se capacitaron en estándares nacionales de competencias académicas y profesionales.

En el evento desarrollado en el Auditorio del Centro de Excelencia del Campus Victoria, y en forma simultánea por videoconferencia en las distintas sedes de la UAT en las zonas norte y sur del estado, el Rector Suárez Fernández estuvo acompañado por la Secretaria Académica de la UAT, Rosa Issel Acosta González.

El máximo directivo universitario felicitó a los maestros y maestras que obtuvieron la certificación en los estándares del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), tras ser capacitados a través del Centro Institucional de Capacitación Docente de la UAT.

