Marco A. Vázquez – AMLO no escucha

Bromeo, dijo que tiene un diablito que le aconseja, creo que estar fregando, jodiendo a la gente porque es obvio que tiende cortinas de humo o, en el peor de los casos, que sigue sordo al clamor del pueblo, a los reclamos que lo llevaron al poder y que no son otros que acabar con la corrupción, impunidad, sobre todo, el de hacer gobiernos de ocurrencias que revuelvan el río y se conviertan en ganancias de pescadores como sucedió en el pasado.

La referencia al diablito la hacía luego de una propuesta por eliminar los fines de semana largos, los puentes le llaman casi todos los mexicanos, ya que según el presidente Andrés Manuel este tipo de prácticas están acabando con la identidad de los mexicanos que ya no saben ni por qué dejan de ir a la escuela, por qué celebran, qué ha ocurrido para que nos hagamos merecedores de un día de asueto.

Mencionó el presidente que los días históricos, las fechas cívicas, se tendrán que celebrar en su respectivo día, que es probable que proponga reformas que así lo obliguen.

La propuesta, criticaron empresarios y partidos opositores, es una mera ocurrencia, inútil y atenta contra la economía del país porque estos puentes ayudan a reactivar la economía de centros turísticos, comercio y demás.

El presidente, hay que decirlo, tiene razón en parte de su discurso, los niños de hoy no saben porque no tuvieron clase el lunes, difícilmente han de adivinar el año en que se promulgó la Constitución y casi podría jurarle que desconocen los nombres de los propulsores de dicho documento que da orden y legalidad al país, menos hablar del espíritu de la misma, es más, ni siquiera han de reconocer a los que en 1917 reformaron dicho documento casi a fondo, es cierto, estamos perdiendo identidad y lo mismo ocurre con el resto de las fechas cívicas que celebramos, ya pocos saben su origen.

Con todo y ello igual hay que decir que Andrés Manuel actúo a su más puro estilo, de acuerdo a lo que le dictaba su conciencia, conforme se le iba ocurriendo algo para salir al paso y estar en contra de algo que no es del todo malo.

Mire, los datos señalan que en los puentes la ocupación hotelera supera el 63 por ciento, que la derrama económica es de muchos miles de millones de pesos, que infinidad de comercios y pequeñas empresas sobreviven gracias a esos fines de semana largos tan criticados por el presidente, le insisto, nomás porque se le ocurrió.

Actúo Andrés Manuel como lo ha hecho con todos los temas escabrosos, que solo busca encubrir o de los que no conoce solución, me explico, dijo que había corrupción en Pemex y dejó sin gasolina a medio país y casi le podría apostar que no corrigió en mucho el problema, habló que existía corrupción en la compra de medicamentos y ahora casi todos los hospitales carecen de los mismos, acusó que el Seguro Popular también era corrupto y es fecha que muchos mexicanos están en la incertidumbre de saber cómo habrán de atenderse en sus problemas de salud, lo mismo paso con las guarderías infantiles de la Sedesol, la seguridad pública, la democracia, lo que se le ocurra.

Vaya, en todos esos caso la lógica decía que el Estado, o la administración de Andrés Manuel, tiene herramientas suficientes para castigar a los corruptos sin afectar a los mexicanos, es decir, no frenar el flujo de recursos ni programas sino obligar a que estos se practiquen de manera decente y así el beneficio sería mayor, al doble le podría asegurar, pero mañosamente le quitó dinero a todo y lo reparte a ancianos, ninis y hasta a guachicoleros sin importar la planta productiva, sin interesarse por el daño que le hace al resto de los mexicanos.

Hoy el Instituto Nacional de Salud, el INSABI, es otra prueba de lo que le hablo, se les ocurrió al presidente o a su equipo que manejar ellos el sistema lo haría más efectivo, ahora es probable que el perjuicio sea más grande, que los recursos se vayan a dirigir a Estados o municipios con fines diferentes a sus necesidades de bienestar pero muy apegados a su reloj electoral lo que afectaría a los demás, vaya, ni siquiera tienen respeto por la federalización y descentralización que fue superada en la época de los gobiernos más corruptos del PRI y el PAN.

Pero le decía, el tema de los puentes más de un tema de “diablito” o tratar de fregar, más que un tema de cortinas de humo que funciona a la perfección, es una ocurrencia más del actual gobierno, si tienen razón en el sentido de que se pierde identidad y amor a la patria pero se equivoca creyendo que el problema va a solucionarse nomás porque los niños no tendrían clases los días precisos en que se celebran estas fechas, el asunto se resuelve dando más calidad al sistema educativo no jodiendo a los empresarios ni a las familias que aprovechan los días de asueto, los primeros para recuperarse y seguir generando empleos, los segundos para recomponer el tejido social con la unión familiar y conservar a los jóvenes en optimas condiciones para que se conviertan en buenos mexicanos, en seres humanos productivos y listos para hacernos crecer.

Pero AMLO no escucha, estanos seguros, que ni siquiera lo hace con su diablito, que todas sus acciones son parte de su personalidad, de tu necedad, de su forma de ser y poco le importar si es para el bien o el mal del país, es decir, no tiene números que respalden sus propuestas solo su terquedad.

Coloque en el buscador de facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com