Lavado correcto de manos previene infecciones respiratorias agudas

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- Las infecciones respiratorias agudas (IRAS) representan la primera causa de consulta en Tamaulipas, siguen patrones temporales y suelen incrementarse durante el invierno y época de lluvias, señaló la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa al exhortar a la población a fortalecer las medidas preventivas.

Precisó que el 90 por ciento de estas enfermedades son producidas por virus y se transmiten de persona a persona por gotitas de saliva que se expulsan al hablar, toser o estornudar, principalmente.

Aunque la mayoría de las IRAS se autolimitan (no requieren medicamentos para curarlas), algunas pueden derivar en complicaciones graves como la neumonía o en fallecimientos.

Molina Gamboa insistió en la importancia de toser y estornudar cubriéndose con un pañuelo o con el ángulo que forma el brazo con el antebrazo y no taparse la boca o nariz con la mano, ya que se impregnan con gotas de saliva y si no se lavan, pueden transmitir los microorganismos a cualquier objeto o persona al saludar.

“Lavarse las manos correcta y frecuentemente con agua y jabón o con alcohol gel al 70 por ciento, suele ser un hábito tan efectivo para prevenir enfermedades como las vacunas”; añadió.

Pidió vacunarse contra la influenza si pertenece a los siguientes grupos: niños y niñas de 6 a 59 meses, adultos mayores de 60 años de edad, embarazadas, personas con diabetes no controlada, pacientes con problemas renales crónicos, obesidad grave, enfermedades respiratorias o del corazón graves, cáncer, VIH y personal de salud.

Finalmente, recomendó reforzar las defensas de niños y ancianos con alimentos y complementos altos en vitamina C y A (frutas y verduras) así como abundantes líquidos, no automedicarse y acudir al médico si presentan padecimientos respiratorios (fiebre mayor a 38°C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal).