Imparte UAT a estudiantes talleres de creatividad y empleabilidad

Redacción InfoNorte

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Dirección de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Vinculación, impartió dos talleres denominados: “Creatividad, una de las competencias más demandadas en el 2020”; y “Competencias para la empleabilidad en un mercado global”, a cargo de la Doctora Rosalba Badillo Vega y el Maestro Javier Cabrero Arzave, respectivamente.

Las actividades se llevaron a cabo en las instalaciones del Centro de Excelencia del Campus Victoria, al ponerse en marcha el Programa de Estrategias para la Formación Profesional, que tiene como fin elevar habilidades y ventajas competitivas de los estudiantes.

En la primera sesión, la Doctora Rosalba Badillo Vega explicó que la creatividad no es una virtud que se demuestra solamente en grandes aportaciones a la ciencia, también tiene que ver principalmente con la solución de problemas concretos en las empresas, en las instituciones o dentro de los grupos familiares.

Afirmó que se ha demostrado que donde hay escuelas o universidades que impulsan la creatividad de sus alumnos, con el paso del tiempo se presentan evidencias de crecimiento económico.

Agregó la experta que la creatividad se manifiesta principalmente en los aspectos artístico, científico y económico, pues hay personas que contando con la libertad suficiente resuelven asuntos vinculados al arte o la cultura; individuos para experimentar y hacer descubrimientos de laboratorio; y elementos que son diestros para emprender actividades económicas que redundan en bienestar individual y colectivo.

Sugirió a los participantes elegir problemas concretos y uno de los ejercicios consistió en el trabajo de equipo para aportar soluciones a la comunidad.

En el segundo taller, el Maestro Cabrero Arzave habló sobre el viejo paradigma que viene desde la revolución industrial en el siglo XIX, consistente en prepararse para conseguir un empleo de base sugiriendo que la nueva estrategia se basaría en emprender un negocio propio que contemple el mismo proyecto de vida.

Explicó que debemos aprovechar mejor el tiempo porque nos la pasamos durmiendo la tercera parte de nuestras vidas y recordó que el dinero no tiene valor porque es sólo una herramienta, de tal suerte que la prosperidad depende mucho de cómo se use el tiempo y nuestras actitudes tienen que ver cómo nos educaron o a la cultura a la que pertenecemos.

Dijo que se debe valorar la libertad individual existente para escoger lo que vamos a hacer para ganarnos la vida e invitó a los participantes a hacer lo que le gusta a cada quien para que sean felices.

Cabe destacar que la Doctora Rosalba Badillo tiene experiencia en gestión, formación de líderes y cooperación internacional, fue investigadora en el International Center for Higher Education Research y en el Science to Business de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Münster, Alemania y trabajó en el Servicio Alemán de Intercambio Académico.

El Maestro Javier Cabrero estudió Finanzas en la Universidad de Illinois y la Maestría en Comercialización de Ciencia y Tecnología en el Instituto de Innovación, Creatividad y Capital de la Universidad de Texas en Austin; es director de INNOVEST que ofrece servicios de comercialización de tecnología y ciencia profesional a pequeñas y medianas empresas.