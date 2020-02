Martha Isabel Alvarado – Hace más el que quiere…

.-Caso Fátima, ‘cadena de negligencias’

.-La “Fiscal carnal”, quedó en evidencia

.-Los Mercados, un símbolo de Tampico

.-¿Mujeres quieren ‘cucar’ al Presidente?

No le quedó de otra a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, que reconocer, con todas sus letras, que, en el caso de la pequeña FÁTIMA, secuestrada y asesinada, “hubo una cadena de negligencias”.

Con todo y eso, se infiere que la Jefa de Gobierno no removerá del cargo a la Fiscal de CDMX, ERNESTINA GODOY, por la sencilla razón de que no la puso ella.

He allí la excusa perfecta. Que a Godoy Ramos la ‘eligió’ el Congreso de la Ciudad de México para encabezar la Fiscalía, el 10 de diciembre pasado. Es ‘recomendada’ de Ya Saben Quién.

Habría que recordar que, a finales del año pasado, AMLO aludió públicamente a Godoy Ramos (su ex colaboradora en el gobierno capitalino) como “mi Fiscal carnal”, y agregó: “En 20 años es la misma Ernestina, no se enriqueció, o sea no es corrupta. Cómo no voy a tener confianza en ella, claro que sí”.

A juzgar por los magros resultados de doña Ernestina, no queda más que suponer que la Jefa de Gobierno de CDMX, escoge a los integrantes de su equipo, bajo el ‘criterio’ de “90 por ciento de honestidad y 10 por ciento de experiencia”, igual que el Presidente.

Por cierto, quien presumió una foto ‘de cachetito’ con AMLO en sus redes sociales, fue el diputado federal de Morena por el distrito 07 de Tamaulipas, el ex Priista ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, pero lo que llamó la atención, fue el texto que acompaña a dicha imagen.

“Compromiso decidido con el pueblo de México, pronto estará visitando Tamaulipas para seguir impulsando la transformación de nuestro gran Estado”, asentó González Robledo.

Lo anterior nos lleva a la pregunta: ¿Qué está haciendo AMLO por la transformación de Tamaulipas?. ¿Lo sabrá el diputado González Robledo?. El común de los habitantes de este estado, no lo sabe.

Proyectos de AMLO vinculados a Tamaulipas, como el de la “Zona Libre de la Frontera”, o “Zona Franca”, no han funcionado al cien por ciento, hasta donde se sabe.

González Robledo es de los pocos legisladores de Tamaulipas derivados de la coalición “Juntos haremos Historia”, que han rendido un Informe de Actividades, esto, el 23 de septiembre pasado.

Pero no se sabe de ninguna Obra de Infraestructura que González Robledo haya gestionado para su cabecera distrital, Ciudad Madero, o para Tamaulipas, con todo y que ocupa una importante posición, como Secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que es la que parte “el pastel”.

Reza conocida frase “hace más el que quiere, que el que puede”.

Dicho lo cual, por la gran Obra de los Mercados Municipales de Tampico, en la cual se invirtieron más de 300 millones de pesos, que hoy en día se han convertido en un atractivo turístico del sur del estado, por aquello del considerable número de personas que a diario están acudiendo a esa ‘locación’ a tomarse fotos.

Tan sólo el sábado, el aforo fue de alrededor de mil 500 personas.

Como es sabido, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y el alcalde de Tampico, CHUCHO NADER, inauguraron el pasado jueves la Obra de los nuevos Mercados, aunque será un poco antes de la Semana Santa cuando los oferentes de mercancías y productos gastronómicos, lo ocupen al cien por ciento.

A no dudarlo, los nuevos Mercados son ya “un símbolo de Tampico”, como lo dijo el Ejecutivo Estatal durante su mensaje. Y la entrega de esta Obra a los ciudadanos del Puerto, estaría dejando huella del trabajo en equipo, entre el Estado y el Municipio.

Cabe recordar que en agosto de 2015 fueron demolidos los antiguos Mercados de Tampico, para dar paso a su remodelación, siendo alcalde GUSTAVO TORRES SALINAS, que ahora funge como delegado del Partido Tricolor en ese Municipio.

Finalmente comentaremos, que las mujeres feministas volvieron a realizar ayer manifestaciones de protesta en Palacio Nacional, indignadas, ante el crimen de la niña FÁTIMA, haciendo caso omiso de la ‘recomendación’ de AMLO, de que pueden manifestarse, pero que lo hagan pacíficamente, y que no rayen las paredes.

Total, que estas Protestas, y un editorial del periódico “El País” sobre los Feminicidios en México, no cayeron nada bien en el ánimo del Presidente. ¿Lo quieren ‘cucar’?.

CONTRAFUEGO: El contrapeso está en la calle.

Hasta la próxima.