Marco A. Vázquez – El precio del tomate

Soy fan del movimiento feminista, tengo hijas y por ello la seguridad de que merecen un mundo más equitativo, con mayor paridad, equidad y oportunidades, con menos violencia, sobre todo, que no las castiguen por ser mujeres como ocurre actualmente con todos esos organismos que ahora, como si fuera una gracia o concesión, se suman a su movilización por conveniencia.

Mire usted, ayer un periódico nacional hizo un comparativo de los castigos que reciben las mujeres infractoras y lo comparó con los que se aplican a los hombres, resulta que en los delitos graves se les castiga en promedio con 23 años de prisión mientras que los del sexo masculino reciben condenas de 17 años, eso por hablar del Poder Judicial que dice apoyar la protesta de un día sin mujeres, el 9 nadie se mueve o, lo que es igual, el paro nacional de las féminas.

Sin embargo, y lo tengo que precisar, siempre me he de manifestar en contra de las movilizaciones que promueven la división entre hombres y mujeres, que genera rencores, que provoca mayor división y discriminación entre la sociedad en lugar de sumarnos, de apoyarnos, de fomentar la idea de que la capacidad y la inteligencia no son cuestiones de género, mucho menos el trabajar.

No, tampoco es cuestión de género la propensión a la corrupción, a dañar a la sociedad, también hay mujeres malas, eso hay que aclararlo.

Ahora, habrá que analizar bien la movilización que se promueve, el paro nacional que parece viciado de origen porque los gobiernos, contra los que se supone se va a protestar, ya lo descalificaron o se sumaron lo que metió a las del sexo femenino en una discusión de partidos y afinidades políticas en lugar de recordar a Fátima, a la niñita oaxaqueña que murió víctima de abusos sexuales, a tantas y tantas mujeres que sufren de maltrato.

Aún más, habrá que llegar a fondo para descartar la idea de que no sean una cortina de humo esos presuntos pleitos entre partidos que se dicen de izquierda o derecha para hacernos olvidar los otros problemas del país.

Vea de que le hablo, la gasolina cada vez es más cara, el huevo está por las nubes, los precios de las frutas y verduras están inalcanzables, la tortilla, la leche también, para que se dé una idea, un análisis de los economistas detalla que el mes de febrero fue el que mayor inflación registro desde hace muchos meses, significa que los precios de la canasta básica siguen subiendo y los sueldos son los mismos.

Qué si apoyo el paro nacional de mujeres, si, indiscutiblemente pero el llamado es no descuidar el resto de nuestros problemas hasta lo que pasa hasta con el precio del tomate, qué quizá sea una cortina de uno la movilización, tal vez, pero ya hay situaciones intolerables que se deben de poner sobre la mesa y solo la presión social podrá eliminar la impunidad y que se encuentre la solución para que en este mundo cada día seamos más iguales, más solidarios.

En otras cosas… Por si le interesa apunte usted en su agenda el cuarto, si cuarto informe de gobierno de la era panista en Tamaulipas que preside el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la cita es para el sábado 7 de marzo y ya le contaremos lo que ahí suceda, de entrada, será interesante la evaluación del proyecto y, sobre todo, las señales políticas que se lancen desde el mismo.

Con la finalidad de fortalecer la vinculación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) con instituciones internacionales, personal docente y directivo de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR) realizó una visita de trabajo a las instalaciones del South Texas College (STC) en la ciudad de McAllen, Texas.

La delegación universitaria estuvo conformada por 8 académicos de la UAMRR, quienes hicieron un recorrido por el Technology Campus y el Pecan Campus, donde fueron recibidos por el Maestro José Eduardo Olivares, Instructor de Economía del STC.

En su visita, conocieron la infraestructura y equipamiento, así como los diversos programas de enseñanza y capacitación que imparten estos campus, de los cinco que comprende este colegio público comunitario en el Valle del Río Grande del sur de Texas.

A los invitados de la UAT les mostraron el laboratorio de Mecatrónica, en el que otorgan allí 8 cursos con certificación de 1 año, entre estos en Hidráulica, PVC, Robótica y Electromecánica; además de la preparación para trabajar en la industria 4.0 con interconectividad, automatización y manufactura inteligente con tecnología digital.

Entre otros espacios, les mostraron también las áreas de Manufactura Avanzada y de Robotics, en el Pecan Campus, así como los espacios para estudiar Business Administration, Recursos Humanos, bibliotecas y auditorios, concluyendo con una reunión de alianza estratégica.

Este encuentro entre académicos de STC y la UAT fue considerado de marcada importancia por el Maestro José Eduardo Olivares, tras subrayar la disposición de estrechar los lazos en un esfuerzo binacional y el interés mutuo para compartir programas y crecer juntos, por medio de proyectos académicos en beneficio de sus respectivas comunidades estudiantiles.

Coloque en el buscador de facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com