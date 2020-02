Convoca PRI emprender lucha conjunta en defensa del campo

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria. – Al participar en el acto de toma de protesta de quienes integran el Comité Municipal Campesino de la CNC en el municipio de Victoria, el Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Edgar Melhem Salinas convocó a los priistas de Tamaulipas emprender una lucha conjunta con los campesinos para que en las elecciones del 2021 recuperar el voto federal en favor del PRI, con el fin de conjugar fuerza con otros partidos políticos para regresar al campo mexicano el presupuesto económico que requiere.

Subrayó que a esta cruzada en defensa del campo se suma el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional Alejandro Moreno Cárdenas e Ismael Hernández Deras, dirigente en el país de la Confederación Nacional Campesina, los comités campesinos municipales y los hombres y las mujeres priistas.

“Los invito a que, en el marco de esta toma de protesta, cerremos filas, que desde el Congreso de la Unión y desde el Congreso del Estado demos la pelea. Cada uno tenemos que darla porque no van a dejar opción, se van ir acabando la actividad en el campo y en la ganadería”, señaló.

Melhem Salinas lamentó la crisis de falta de agua por la que atraviesa el campo en la región de Tamaulipas y que, a ese grave problema, se le une que el gobierno federal quitó desde subsidios a través del PROCAMPO, el PROGAN y se eliminó el ingreso objetivo en el maíz, fríjol, el sorgo, entre otros programas.

Un poco antes el dirigente estatal tomó protesta estatutaria a María Isabel Paulin Delgado como Presidenta, a Sebastián Estrada Pérez, como Secretario General y al resto de la planilla que conforma el Comité Municipal Campesino, en el municipio de Victoria, a quienes les patentizó el apoyo del PRI.

En compañía de Raúl García Vallejo, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos; la Secretaria General del CDE del PRI Mayra Rocío Ojeda Chávez; la diputada federal priista Mariana Rodríguez Mier y Terán y el diputado local Florentino Sáenz Cobos, inauguraron el dispensario médico en la planta baja de las instalaciones de la CNC, que se ubica sobre la Avenida Francisco I. Madero y calle 17 Rosales, que tiene como fin apoyar con atención médica a la comunidad rural que vive en los municipios de la zona centro de Tamaulipas.

A la toma de protesta también asistió Griselda Dávila Beaz, en calidad de Secretaria General de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos; Alejandra Cárdenas Castillejos, Secretaria Técnica del Consejo Político Estatal del PRI; Horacio Reyna Garza, Presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Victoria; el ex dirigente estatal del PRI Enrique Cárdenas del Avellano; el ex presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos Juan Báez Rodríguez y el ex diputado local priista Carlos Guillermo Morris Torre, entre otros.