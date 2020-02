Todo listo para Estatal del CONDDE

Redacción InfoNorte

Con actividad en 7 disciplinas y la participación de mismo número de instituciones educativas, este jueves 27 y viernes 28 de febrero, se desarrollará la actividad de la eliminatoria Estatal de los Juegos Deportivos del CONDDE, en esta ciudad capital y en Tampico como sede alterna.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Dirección de Deportes y Recreación, coordina el evento, clasificatorio para el Regional del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, que tendrá verificativo en Nuevo León y Coahuila del 12 al 24 de marzo.

Tras la reunión del CONDDE que estuvo presidida por el Delegado Estatal, Osiel Cantú Garza, se dio a conocer el rol de juegos, que se formuló en base al número de equipos participantes en las disciplinas de Futbol Bardas Varonil, Béisbol Varonil, Softbol Femenil, Voleibol de Playa (ambas ramas), Voleibol de Sala (ambas ramas), Baloncesto (ambas ramas) y Futbol Asociación Varonil.

Salvo el Futbol Asociación que tendrá como sede alterna Tampico, el resto de las disciplinas tendrá verificativo en escenarios del Centro Universitario Victoria y algunos externos de esta capital, como el de Softbol (Carlos Benavides) y el Béisbol (Praxedis Balboa).

La UAT se elimina a través de este proceso en 14 disciplinas, en 6 más por Torneo Clasificatorio Nacional y no participa en 6 de Universiada Nacional.

Cabe señalar que avanzan al Regional del CONDDE, el 1 y 2 por disciplina y rama.

A continuación, te presentamos el rol de juegos:

FUTBOL BARDAS VARONIL

Jueves 27 de febrero

HORA PARTIDO CANCHA

09:00 UAT Vs. USJT Ciencias

14:00 Tec Victoria Vs. UAT Ciencias

Viernes 28 de febrero

HORA PARTIDO CANCHA

10:00 USJT Vs. Tec Victoria Ciencias

BEISBOL

Jueves 27 de febrero

HORA PARTIDO CANCHA

09:00 Tec Laredo Vs. UAT Praxedis

11:00 Tec Madero Vs. Tec Victoria Praxedis

13:00 Tec Laredo Vs. Tec Victoria Praxedis

15:00 UAT Vs. Tec Madero Praxedis

Viernes 28 de febrero

HORA PARTIDO CANCHA

10:00 Tec Laredo Vs. Tec Madero Praxedis

12:00 Tec Victoria Vs. UAT Praxedis

SOFTBOL FEMENIL

Jueves 27 de febrero

HORA PARTIDO CANCHA

10:00 Tec Victoria Vs. Tec Madero Carlos Benavides

14:00 UAT Vs. Tec Victoria Carlos Benavides

Viernes 28 de febrero

HORA PARTIDO CANCHA

10:00 Tec Madero Vs. UAT Carlos Benavides

VOLEIBOL PLAYA

Jueves 27 de febrero

HORA PARTIDO RAMA CANCHA

10:00 ICEST Vs. IEST Femenil Arena Multi

12:00 ICEST Vs. IEST Varonil Arena Multi

14:00 UAT Vs. ICEST Femenil Arena Multi

16:00 UAT Vs. ICEST Varonil Arena Multi

Viernes 28 de febrero

HORA PARTIDO RAMA CANCHA

09:00 IEST Vs. UAT Femenil Arena Multi

11:00 IEST Vs. UAT Varonil Arena Multi

VOLEIBOL DE SALA

Jueves 27 de febrero

HORA PARTIDO RAMA CANCHA

10:00 ICEST Vs. Tec Victoria Varonil Multi 2

11:00 ICEST Vs. UAT Varonil Multi 2

12:00 Tec Victoria Vs. IEST Femenil Multi 2

13:00 Tec Madero Vs UAT Femenil Multi 2

14:00 Tec Madero Vs. UAT Varonil Multi 2

15:00 IEST Vs. ICEST Varonil Multi 2

16:00 Tec Victoria Vs. UAT Femenil Multi 2

17:00 IEST Vs. Tec Madero Femenil Multi 2

18:00 Tec Victoria Vs. ICEST Varonil Multi 2

19:00 Tec Madero Vs. IEST Varonil Multi 2

Viernes 28 de febrero

HORA PARTIDO RAMA CANCHA

09:00 UAT Vs. IEST Varonil Multi 2

10:00 Tec Victoria Vs. Tec Madero Varonil Multi 2

11:00 Tec Victoria Vs. Tec Madero Femenil Multi 2

12:00 IEST Vs. UAT Femenil Multi 2

13:00 ICEST Vs. Tec Madero Varonil Multi 2

14:00 UAT Vs. Tec Victoria Varonil Multi 2

BASQUETBOL

Jueves 27 de febrero

HORA PARTIDO RAMA CANCHA

10:00 Tec Madero Vs. Tec Victoria Varonil Multi 1

11:00 IEST Vs. UAT Varonil Multi 1

12:00 UAT Vs. ICEST Femenil Multi 1

13:00 ICEST Vs. UAT Varonil Multi 1

14:00 Tec Madero Vs. IEST Varonil Multi 1

15:00 Tec Victoria Vs. UAT Femenil Multi 1

16:00 Tec Victoria Vs. IEST Varonil Multi 1

17:00 ICEST Vs. Tec Madero Varonil Multi 1

Viernes 28 de febrero

HORA PARTIDO RAMA CANCHA

10:00 UAT Vs. Tec Madero Varonil Multi 1

11:00 Tec Victoria Vs. ICEST Varonil Multi 1

12:00 Tec Victoria Vs. ICEST Femenil Multi 1

13:00 IEST Vs. ICEST Varonil Multi 1

14:00 UAT Vs. Tec Victoria Varonil Multi 1

FUTBOL ASOCIACIÓN VARONIL

GRUPO A

Jueves 27 de febrero

HORA PARTIDO CANCHA

10:00 USJT Vs. Tec Victoria Hundido 1

10:00 UAT Vs. Tec Laredo Alvizo Porras

15:00 USJT Vs. Tec Laredo Hundido 1

15:00 Tec Victoria Vs. UAT Alvizo Porras

Viernes 28 de febrero

HORA PARTIDO CANCHA

10:00 USJT Vs. UAT Alvizo Porras

12:00 Tec Ladero Vs. Tec Victoria Alvizo Porras

GRUPO B

Jueves 27 de febrero

HORA PARTIDO CANCHA

10:00 Tec Madero Vs. IEST UAT Tampico

15:00 ICEST Vs. Tec Madero UAT Tampico

Viernes 28 de febrero

HORA PARTIDO CANCHA

10:00 ICEST Vs. IEST UAT Tampico