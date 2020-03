Conmemoran con festejo 91 aniversario de fundación del PRI

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- El Partido Revolucionario Institucional encuentra siempre el camino para la victoria y con el apoyo de sus militantes y los tamaulipecos, el PRI volverá a ser un partido triunfador en las elecciones del 2021, afirmó la Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PRI Mayra Rocío Ojeda Chávez, durante la ceremonia del 91 aniversario de la fundación de éste instituto político.

Al asistir con la representación del Presidente del Comité Directivo Estatal Edgar Melhem Salinas, Ojeda Chávez dejó en claro que hoy los priistas se suman al festejo con orgullo, con la frente en alto y dispuestos a construir el futuro que demandan los tamaulipecos y los mexicanos.

Subrayó que el PRI llega a su 91 aniversario de fundación con unidad y firmeza; con la unidad de resistir un gobierno opresor a la diversidad de opiniones, con la firmeza de señalar lo que está haciendo mal, pero con la unidad para reconciliarnos, no desde el dolor ni el enojo, sino con la firmeza para buscar una reestructuración basada en el consenso y ser nuevamente el partido ganador, con la unidad e institucionalidad que caracteriza a los priistas.

“Hablar del aniversario del PRI es hablar de un partido ganador. No lo digo yo, así lo marca nuestra historia como partido político. Siempre encontramos y reencontramos el camino para la victoria y en eso no me queda duda que, con el apoyo de todos, volveremos a ser un partido triunfador”, señaló.

En ese contexto Ojeda Chávez sostuvo que la historia no miente; el PRI es el responsable de darle a la nación estabilidad constitucional, una amplia infraestructura de educación pública, de reducir el analfabetismo, de abrir oportunidades de educación de calidad a la niñez, de edificar un sistema de seguridad social, de salud pública que hoy se desmorona, de comunicar al país por carreteras, puertos y aeropuertos, de llevar electricidad a los hogares y de contribuir a que, desde los gobiernos priistas, se construyeran las grandes instituciones que hoy fortalecen a México.

La lectura de la semblanza de la historia del PRI la compartió María Isabel Paulín Delgado, Presidenta del Comité Municipal Campesino en Victoria, de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Tamaulipas y correspondió a Carlos Solís Gómez, Secretario de Organización del Comité Directivo Estatal del PRI, las palabras de bienvenida.

En su mensaje Solís Gómez subrayó que hoy el PRI cumple 91 años de trabajar por México, con grandes acuerdos, aciertos y también errores, sin embargo, aclaró, en el Partido Revolucionario Institucional se encuentran los hombres, mujeres y jóvenes que han participado en la construcción del país y de Tamaulipas.

Dijo que bajo el liderazgo del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional Alejandro Moreno Cárdenas; con Edgar Melhem Salinas y Mayra Ojeda Chávez, como presidente y secretaria general, el PRI tiene definida la ruta para organizarse para el futuro.

“Hoy, no es, ni se trata de partidos de masas, sino de causas. Por eso trabajamos en convertir al PRI en el cauce de las causas de la sociedad para volver a ganar las elecciones. Por ello es hora de concederle el valor más grande a nuestra unidad. La unidad es la suma inteligente de todos los intereses de los priistas por nuestro partido y por nuestro país”, finalizó.

A la ceremonia también asistió el Presidente del Comité Directivo Municipal en Victoria Horacio Reyna de la Garza; el Presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos Raúl García Vallejo, los ex dirigentes estatales del PRI Eliseo Castillo Tejeda, Lucino Cervantes Durán, Rafael González Benavides y Enrique Cárdenas del Avellano.

También los ex diputados locales Rodrigo Canales Pérez, Eugenio Benavides Benavides y Alejandro Etienne Llano, así como quienes integran el Comité Directivo Estatal, representantes de organizaciones, movimientos, del organismo de mujeres, de la juventud, militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente.