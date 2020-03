Martha Isabel Alvarado – Mujeres de temple

.-Valerosa, Diputada tamaulipeca

.-Denuncian acoso en San Lázaro

.-Presidenta se planta ante AMLO

.-‘Bajón’, a ‘enemiga’ de Estancias

Hay una tamaulipeca que ha asumido una postura digna de reconocimiento, dándole voz a mujeres que trabajan en la estructura del Poder Legislativo.

Se trata de la diputada federal por el distrito 08 de Tamaulipas, con sede en Tampico, OLGA PATRICIA SOSA RUÍZ, quien ha ventilado la existencia de 11 Denuncias por acoso en la Cámara Baja.

Trascendió, que mujeres que prestan sus servicios en el área médica, así como en la estructura administrativa de la Cámara de Diputados, se acercaron a la legisladora pidiéndole apoyo.

Sosa Ruiz dijo a este espacio que daría seguimiento a dichas Denuncias, de las cuales se habría enterado minutos antes de subir a Tribuna, de propia voz de las agraviadas.

¿Y si te dice MARIO DELGADO que ‘le bajes’?. Preguntamos a la diputada tampiqueña, ex Priista, que llegó a la LXIV Legislatura por el Partido Encuentro Social.

(Sabido es, que el Coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado Carrillo, muy frecuentemente presume de tener todo ‘bajo control’ en San Lázaro).

La respuesta de Olga Sosa fue: “No tengo compromiso con nadie, mas que con los ciudadanos”.

¿Y si te llama el Presidente?, insistimos, en obvia alusión a LÓPEZ OBRADOR.

“No creo”, contestó la diputada Sosa Ruíz, y valientemente agregó: “Solo nos llama para que le aprobemos todo”.

“Está ‘muy cañón’ lo que se está viviendo, no puede ser que esto este pasando aquí”, comentó Olga Patricia, al referir que algunas de las denunciantes, presuntamente, estarían amenazadas, para que no hablen. “Estoy contenta de darles voz”, enfatizó.

Le recordamos a Sosa Ruíz, la frase que pronunció durante su intervención en Tribuna, en la Sesión correspondiente al martes 18 de febrero: “Si no hay paz para las mujeres, no habrá paz para el gobierno”, preguntándole si se mantendrá en esa posición.

“Así será”, concluyó.

Otra integrante del Poder Legislativo que ha adoptado una actitud valerosa, defendiendo la causa de las mujeres frente a la cara del mismísimo ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, como lo hizo al usar el micrófono en la ceremonia del Día de la Bandera, es la Presidenta de la Cámara de Diputados, la panista LAURA ROJAS.

“Creo sinceramente, que la lucha que hoy día nuestra Bandera debe cobijar e inspirar, es la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, la desigualdad entre los géneros es milenaria y estructural, y hunde sus profundísimas raíces en sistemas de dominación que han generado relaciones de poder desventajosas para las mujeres y las niñas”, expresó Rojas Hernández.

“Vulnerabilidad, abandono, acoso, hostigamiento, disparidad salarial, humillación, falta de pleno ejercicio de los derechos políticos, violaciones, dolor, miedo, golpes, injusticia, muerte y muerte brutal. Todo esto frente a una sociedad indolente, y a veces cómplice, y frente a autoridades de todos los niveles, negligentes e incapaces de generar condiciones de igualdad, y sancionar las violencias y los feminicidios”, dijo la legisladora.

A propósito de la dignidad de las mujeres y el buen trato que merecen, vaya ‘sacada de tapete’ la que dio el Presidente LÓPEZ OBRADOR, en la mañanera del martes, a la Secretaria de Bienestar Social, MARÍA LUISA ALBORES HERNÁNDEZ, desautorizándola públicamente para reformar la Dependencia a su cargo.

Como es sabido, el Coordinador del programa “Sembrando Vida”, JAVIER MAY RODRÍGUEZ, subordinado de ALBORES, presentó su renuncia (el lunes), en algo que llegamos a considerar la primera baja del ‘macuspanazo’.

Para sorpresa de muchos, AMLO no aceptó la renuncia de May Rodríguez, aduciendo que la Secretaria Albores no lo consultó para emitir el Decreto modificatorio de “Sembrando Vida”. ¡Sopas!.

Qué curioso. Que esta vez, Albores no mostró el mismo coraje, que cuando defendió el recorte a las Estancias Infantiles. Según se sabe, ahora “dobló las manitas” y aceptó ‘conciliar’ con May Rodríguez, a petición de Ya Saben Quién.

CONTRAFUEGO: A la ‘perra brava’, los de casa ‘muerden’.

Hasta la próxima.