Marco A. Vázquez – A rezar

La letalidad del coronavirus, del 2 por ciento en China sobre los casos confirmados en laboratorio y del 0.7 por ciento en Europa y eso tiene estresado a todo el pueblo de México porque se contagia con algo de facilidad, da miedo y no crea que es solo por padecer la enfermedad sino por lo precario del sistema hospitalario el país, nomás de pensar que en el IMSS o ISSSTE les darán hasta dentro de seis meses la cita para atenderse con un especialista pues da cosa.

Por supuesto que la mortificación aumenta por las condiciones económicas que atraviesa la gente, hay mucha pobreza y si ello fuera poco todavía hay cientos de miles de mexicanos que carecemos de servicios de salud.

El caso es que las alarmas se encendieron a todo lo que da por el anuncio de la Secretaria de Educación Pública que responsablemente suspendió clases a partir del próximo 20 de marzo y es porque la gente no ve la medida como preventiva ya que se les ha inyectado miedo a través de las redes sociales que no sirven para informar ni formar una opinión responsable y mucha parte del pueblo no lo ha entendido de esa manera y se guía con cualquier rumor que se difunde en las mismas.

Hace falta mucha información, unificar criterios, no provocar más incertidumbre con incongruencias que hagan creer que se exagera, mire, de nada servirá suspender clases si el Presidente Andrés Manuel sigue en su necedad de andar en la calle, en eventos masivos y saludando de mano y beso a quien se le ponga enfrente y se lo solicite, el pueblo pensará que es un invento de los conservadores, fifís, o neoliberales si el mandatario propaga que nada nos hará el virus, que ni siquiera es como el de la influenza.

Los pronósticos son graves para México, por eso la medida de la SEP, insisto, fue responsable, ahora le toca a la gente aislarse, no tomar las cosas a la ligera o como si fueran vacaciones, evitar en lo posible reunirse en grupos numerosos, sobre todo, enseñar a los hijos a lavarse las manos adecuadamente, no tocarse la cara, usar gel antibacterial y no acercarse a quien tosa o tenga fiebre, al final sino pasa nada, como dice el presidente, saldremos ganando de todas maneras porque a futuro será una forma de evitar gripas, influenza y otras enfermedades virales.

¿Hay que estresarnos?, ¿apanicarnos y comprar papel, cloro, toallitas, gel y todo lo que se le ocurra?, lo primero creo es inevitable, el miedo que nos han sembrado es mucho con videos arreglados o falsos que circulan en forma irresponsable por el facebook, twitter, whatsapp que ojalá sirvan para tomar previsiones, para ocuparnos en lugar de preocuparnos, lo demás, lo de las compras de pánico, lo mejor es medir nuestros presupuestos, el coronavirus no se cura ni se transmite usando en forma excesiva papel en el trasero, si se previene con el uso de cloro y gel en forma adecuada pero tampoco crea que necesita botes y botes, hay que informarnos y ojalá los gobiernos nos digan con claridad cómo utilizarlos, de verdad, hay que ocuparnos no estresarnos pero mucho menos tomar las cosas a la ligera.

Hay cosas que son claras y de las que un ser humano se debe guiar en estos casos, una de ellas es saber que hacen los hombres del dinero ante estas contingencias y créalo, todos tienen miedo porque ya vieron que es real la epidemia en otras partes del mundo, han dejado de invertir y retirado inversiones a sitios más seguros, se prevé que el sector turismo y de servicios entren en una grave recesión económica.

Entonces, ante las evidencias, lo mejor es tener sentido común, el periodo de suspensión de clases no lo tome como vacaciones, evite ir a todo lugar donde vayan muchas personas en la medida de lo posible, cada que salga o tenga contacto con escaleras o cosas públicas lávese las manos con mucho jabón y use gel, si usted está enfermo use cubrebocas, tape todos sus flujos con el codo al estornudar o quédese en casa y aislado, no le haga daño a los suyos porque tenga la seguridad de que con quien usted tenga contacto también lo tiene su familia.

Hasta hoy no hay información de medicamentos que se puedan usar contra esta enfermedad pero también hoy hay evidencias de que en la mayoría de los contagios las personas a veces no sufren ni temperatura o la superan como si fuera una gripa, es letal el coronavirus, si, en muy pocos casos y con otras complicaciones, así que serénese y, por la información que se tiene a la mano y la previsión de los expertos lo que mejor funciona en estos casos es ponernos a rezar y cuidarnos, que una acción responsable como la que tomó la SEP sirva de algo.

BUEN PUNTO EN LA UAT Y EL CONGRESO

Acá en el Congreso del Estado se anunció otra medida que parece igual de responsable, se darán facilidades para que padres y madres de familia atiendan a sus hijos ante cualquier problema o forma de prevención por coronavirus, aunque no sea santo de mi devoción hay que decir que el anunció que hace el presidente de ese poder, Gerardo Peña Flores, fue responsable y solidario, quizá hasta con sensibilidad, veremos en cuanta medida lo cumplen.

En ese sentido en la UAT se emitió un comunicado a la comunidad universitaria con el siguiente texto:

Ante la contingencia por el Coronavirus COVID-19, la Universidad Autónoma de Tamaulipas informa que está en permanente coordinación con las autoridades estatales y federales para tomar las mejores decisiones en prevención de la salud de nuestra población universitaria en general.

En alcance al comunicado por parte del Secretario de Educación, Lic. Esteban Moctezuma Barragán, de suspender las actividades académicas a partir del 20 de marzo, y atendiendo las medidas implementadas al respecto por el Gobierno del Estado, estaremos evaluando durante esta semana cómo realizar la actividad académica y administrativa, con el menor riesgo para nuestra comunidad, determinándose a partir de la fecha, la suspensión de eventos académicos, culturales y deportivos de alta concentración de personas en las instalaciones de la UAT.

Se informa que este próximo martes 17 de marzo, las Instituciones de Educación Superior pertenecientes a la ANUIES, sostendremos una reunión con las autoridades de las Secretarías de Educación y de Salud Federal, donde se darán a conocer las medidas que habrán de tomarse con relación a la contingencia y que en lo específico se aplicarán para el nivel superior de educación.

Se pide conservar la calma y atender las indicaciones que por medios oficiales de comunicación se estarán dando a conocer: Portal de la UAT www.uat.edu.mx ; Redes Sociales UAT: Facebook @uatmx Twitter @uat.mx Instagram: @uatmx. Radio Universidad 102.5 Mhz. FM, Repetidoras: Matamoros XHMAO-FM 90.9; Reynosa XHRYN-FM 90.5; Tampico XHTIO-FM 105.5.

Le insisto, lo de la SEP a nivel federal, lo de Gerardo Peña en el Congreso y lo que confirma la UAT, aunque muchos lo quieran tomar como medidas exageradas se tienen que calificar como responsables, primero la salud, primero estar vivos y sanos, ya después se recuperará el tiempo de la manera que cada quien acuerde como hacerlo.

