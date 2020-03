Exhorta gobierno de Tamaulipas a la suspensión temporal de cines y gimnasios

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- En una acción orientada a prevenir la dispersión del COVID-19 y limitar daños a la salud de la población, el Gobierno de Tamaulipas a través del Comité Estatal de Seguridad en Salud exhortó a propietarios de gimnasios, centros recreativos, balnearios, albercas, palapas, salas de cine, salones de eventos y casinos, a suspender temporalmente sus actividades.

Lo anterior en base al Artículo 181 de la Ley General de Salud y a los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Debemos ser ciudadanos responsables y mantenernos en aislamiento social” subrayó la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa tras afirmar que las medidas son de carácter preventivo para hacer frente la contingencia.

De la misma forma se sugiere a las comunidades religiosas dispensar la obligatoriedad de las misas y suspender encuentros de grupos numerosos, en caso de celebrarlas, que no congreguen a más de 20 personas y que no asistan adultos mayores de 60 años, embarazadas ni personas con enfermedades crónicas no controladas.

La titular de la SST subrayó que para el Gobierno del Estado, la salud de las y los tamaulipecos es una prioridad, por ello ha intensificado las medidas preventivas y reforzado las acciones de contención para reducir el riesgo, hacer más lenta la transmisión y disminuir el número de casos.

Estas medidas su suman a la reprogramación de eventos de concentración masiva del Gobierno del Estado, la suspensión de actividades escolares de todos los niveles educativos, y la restricción del número de visitantes a las playas y la cancelación de entrada a centros turísticos.