Martha Isabel Alvarado – Epidemiólogos de ocasión

.-Vocera de la “4-T”, mal asesorada

.-Video regañón estilo de La Gaviota

.-Covid, y el “Síndrome de Calderón”

.-¿Y los que ‘hizo’ millonarios el PRI?

No es por intrigar, pero se infiere que alguien está asesorando mal a la señora BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER, para más señas, esposa del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Ella cerró su cuenta de Twitter en mayo de 2019, y la reabrió el 16 de marzo de este 2020, con el siguiente mensaje:

“Por razones estrictamente sanitarias levanto mi huelga en Twitter. Aviso que no leeré ninguna cochinada, aunque paguen y se envilezcan. Volveré a la huelga cuando estemos salvos”. Remató diciendo Gutiérrez Müller: “El peor virus es la ignorancia”.

No precisó la mujer del Presidente, qué quiso decir con “razones sanitarias”, pero desde su retorno a Twitter, reproduce en su cuenta el reporte que diariamente dan las autoridades de Salud sobre el avance del Covid-19 en México. Hasta ahí, todo muy bien.

Pero durante la jornada del martes, doña Beatriz publicó en un video en tono regañón, en el que se aprecia visiblemente molesta, no obstante estar perfectamente peinada y maquillada.

“Ahora abundan los epidemiólogos de ocasión, los expertos que de una manera sorprendente se han convertido en más sabihondos que los propios epidemiólogos, que tienen décadas trabajando estos temas”, dice enfáticamente Gutiérrez Müller.

“Libera tu mente, tu mente también te puede encapsular y llenar de prejuicios y de pánicos innecesarios, lee, reflexiona, comparte con tu familia, pero no te dejes engañar, infórmate con las autoridades sanitarias que son las responsables de decirnos a todos los mexicanos lo que debemos hacer, cuándo lo debemos hacer, y de qué manera, ponte abusado”, termina diciendo, acompañando su dicho de un ademán muy gráfico.

Quizá, lo que incomodó a la señora Beatriz, fue que la cantante y actriz THALÍA, reprobara duramente, en redes sociales, lo dicho por el Presidente LÓPEZ OBRADOR en un video, invitando a la gente a salir, mientras come en una de esas fondas que tanto le gustan.

Trascendió, que el equipo del Presidente habría ‘borrado’ el video en mención, tras el señalamiento de la artista.

Las reacciones a lo dicho por doña Beatriz en el video, no se hicieron esperar. Entre otras, la del periodista y escritor MARCO LEVARIO TURCOTT, que publicó un video de AMLO, grabado en 2009.

“¿Qué es lo que se tenía que haber hecho?. Si había problemas por la influenza se tenía que haber detectado quienes estaban afectados y hacer un cerco sanitario. Analizar, darle seguimiento, ver si se iba a propagar, ver si se iba a convertir en una epidemia, en una pandemia, eso es lo que se hace”, dice López Obrador en las imágenes.

¿O sea que, en aquellos ayeres, el que le hacía al ‘epidemiólogo de ocasión’, era el ahora Presidente?.

Cuando esté enojada la señora, que no le prendan la cámara.

Doña Beatriz, que ahora ejercerse como una especie de vocera del gobierno en diversos temas, publicó ayer otro video, éste dirigido a los migrantes…de Estados Unidos.

“Este mensaje está dirigido a todos nuestros paisanos que están en Estados Unidos y en el resto del mundo, para informarles que el gobierno de México está haciendo su mejor esfuerzo por salir delante de esta crisis del coronavirus”, dice ella ‘a cuadro’, teniendo como fondo los otrora llamados “Jardines de la Emperatriz”, de Palacio Nacional.

¿Sabrá doña Beatriz Gutiérrez, que en territorio mexicano también hay miles de migrantes a los que el gobierno de la “4-T” ignora?.

Tan sólo en Matamoros, Tamaulipas, hay 13 mil migrantes ‘atorados’, que arribaron con la “política de puertas abiertas” (implementada en el arranque del gobierno de AMLO), que han sido abandonados por el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación.

¿A poco la esposa del Presidente ‘apapacha’ a los migrantes mexicanos que viven en E.U., por los 36 mil millones de dólares que mandan en remesas?. Es pregunta.

A la que le pegó el “Síndrome de Felipe Calderón”, al pretender dar órdenes de lo que se tiene qué hacer, esto, ante la pandemia del Covid-19, fue a la diputada local de Morena, CARMEN LILIA CANTUROSAS, que visitó el Ayuntamiento de Nuevo Laredo para ‘exhortar’ a la autoridad municipal para que se condone el cobro del servicio de agua a los usuarios de Comapa, del mes de marzo.

Y qué decir del PRI tamaulipeco, con su ‘sugerencia’ al gobierno, de que se entreguen despensas, en apoyo de las familias tamaulipecas, durante el período de la contingencia sanitaria.

Tantos políticos millonarios que hay en Tamaulipas: ex alcaldes, ex Senadores y ex Diputados, que lucraron a más no poder con las siglas del Partido Tricolor, y ni por error se meten ahora la mano a la bolsa, para comprar unos cuantos kilos de frijol.

CONTRAFUEGO: Qué ideotas.

Hasta la próxima.