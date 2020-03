Martha Isabel Alvarado – Ahora es cuando

.-Se ausentan aspirantes de la ‘cancha’

.-El Covid, los vuelve “ojo de hormiga”

.-¿Donará Hospital, ricachón de “4-T”?

.-Hoy, vence plazo de Juan García Gro.

Llama la atención que, en medio de la crisis causada por el Coronavirus, Covid-19, se han visto muy lentos la mayoría de los políticos de Tamaulipas, de los diversos Partidos Políticos, en cuanto a ser solidarios con los más necesitados.

Es verdad que en la actual situación no pueden tocar a la gente, pero sí pueden ayudarla. No necesitar acudir, pueden mandar camiones de beneficios. Los muy mezquinos no dan nada.

Tal vez, el Senador de Morena AMÉRICO VILLARREAL ANAYA considera, que su sola presencia tiene propiedades curativas, como ocurría en los tiempos de Nuestro Señor Jesucristo en la tierra.

Dicho por él mismo, esta es la ‘misión’ que asumió Villarreal Anaya:

“Me di a la tarea de visitar los hospitales de mi estado con el fin de palpar las necesidades en estas instituciones, y desde el Senado de la República aportar a su mejoramiento. Gracias a la Delegada del #IMSS en Tamaulipas Dra. Velia Patricia Silva Delfín, fue posible recorrer la Clínica 270 del IMSS en #Reynosa, donde registramos algunas situaciones para ayudar en su gestión #4Tamps”.

Nomás falta que salga con que cura “con imposición de manos”.

Según se sabe, la empresa Grupo “Modelo”, reconocida productora de cerveza, fabricó un lote importante de gel antibacterial, en presentación de 355 mililitros, precisamente, ante la escasez de este producto.

¿Qué le costaba a AMÉRICO VILLARREAL, o a otros políticos tamaulipecos de Morena, de los que están ‘palancudos’ con la “4-T” en la Ciudad de México, como HÉCTOR GARZA o RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, comprarle unas cuantas botellitas de gel a la citada empresa y repartirlas entre sus paisanos?. ¿Dónde está ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, que jura y perjura que quiere mucho a Tamaulipas?. Ahorita es cuando.

Lo comentamos en nuestra anterior entrega, que la diputada local plurinominal de Morena, CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, acudió al Palacio Municipal de Nuevo Laredo, en cuyo acceso, dijo a los reporteros:

“Venimos a hacer un exhorto, una solicitud al presidente municipal para la reducción del cobro de agua a la gente, en el mes de marzo. El ciudadano ahorita está pasando por una situación difícil y obviamente, lo que pedimos es que se les condone, que se les exima del pago del agua”.

Lo que quizá no sabe esta diputada de Morena, es que, para eso, se tendría que legislar, a fin de que el gobierno federal no cobre los derechos de agua a través de la Comisión Nacional del Agua. Y para que tampoco la CFE le cobre la luz a las Comapas.

¿Tampoco sabrá la diputada Canturosas que para potabilizar el agua se requiere la compra de productos químicos?.

Dice una frase muy conocida: “Dios da el agua, pero no la entuba”.

“Es parte de estar al lado de la gente que ahorita necesita, la gente que vive al día, es la que la va a llevar”, dijo la diputada morenista, al incursionar en la sede del gobierno neolaredense.

Hasta donde se sabe, a OSCAR MARIO HINOJOSA, esposo de la diputada CARMEN LILIA, le fue requetebién durante los gobiernos del PRI, que ‘lo hicieron’ Director de la Policía Ministerial y hasta una Notaría Pública le concedieron. ¿Por qué no sacar un poquito de la bolsa para apoyar la noble labor de su señora?.

Ahorita no se trata de dar “ideas”, sino beneficios concretos.

Dijo la diputada Canturosas Villarreal que también acudiría a la CFE, a pedir la dispensa del pago del recibo de marzo, a la gente afectada por la crisis del Covid. Veremos si tiene capacidad de gestión.

Quizá sea más ‘digna’ la actitud de la diputada local del PAN, que también quiere ser alcaldesa, en este caso de Río Bravo, ROXANA GÓMEZ, que según se sabe, decidió quedarse en casa, atendiendo la disposición de que no salgan los mayores de 60 años.

El que pudiera dar la sorpresa, donando un Hospital para atender pacientes del Covid, es el diputado local plurinominal, de Morena, RIGOBERTO RAMOS, ya que presume de ricachón. ¿Qué tal un Hospital inflable, como el que instaló OMAR FAYAD en Pachuca, Hidalgo?. ¿O se limitará a ‘frijol con gorgojo’?.

Finalmente anotaremos, que hoy (viernes 27) vence la ampliación de término solicitada por el ex Encargado de Despacho de Comapa Reynosa, JUAN GARCÍA GUERRERO, quien por cierto no cuenta con domicilio formal en Reynosa, donde actualmente se encuentra encarcelado. Lo cual obstaría para que su Defensa solicite que el ex funcionario pueda llevar su proceso en libertad.

Además de la alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ, JUAN GARCÍA se dice muy amigo del alcalde de Victoria, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, pero esa es otra historia, que más adelante comentaremos.

CONTRAFUEGO: Para estar ad hoc, “se lavan las manos”.

Hasta la próxima.