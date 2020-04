Martha Isabel Alvarado – Las Bugambilias

.-‘Incendia’ AMLO, las redes sociales

.-Visita a Badiraguato levanta ‘polvo’

.-Declara a Sinaloa ejemplo nacional

.-Un Desayuno del 98, en “Los Pinos”

¿Qué cosa es en este momento más importante para un gobernante, que atender la contingencia generada por el virus Covid-19, que en el mundo está causando tanta mortandad?.

Cualquiera diría que eso es lo único importante, especialmente en México, al que el Covid le estaría ‘pegando’ con una estructura debilitada, por los ‘titubeos’ del INSABI.

Sin embargo, el Presidente LÓPEZ OBRADOR se da tiempo para todo, aunque lo que haga, implique romper las reglas establecidas por las autoridades sanitarias de su propio gobierno.

En su cuenta de Twitter, AMLO publicó un video de su visita efectuada el fin de semana al estado de Sinaloa, concretamente a Badiraguato, en el cual dice lo siguiente:

“Estoy entrando a Badiraguato, me da muchísimo gusto ver este camellón de Bugambilias. Es un ejemplo de limpieza, de cuidado de jardín, esto se puede hacer en todos los pueblos de México, en todas las ciudades”.

Y agrega: “Voy a convocar a un concurso de pueblos limpios y arreglados, con flores, esto no es ajeno a lo que pasa en el mundo, si se va a Londres, todas las casas en los balcones tienen flores. Este es un ejemplo a seguir, este callejón de Badiraguato, Sinaloa”.

A reserva de confirmarlo, habría que anotar que por lo menos esta es la segunda visita que AMLO realiza a Badiraguato, siendo Presidente.

Por cierto, tremendo revuelo se armó en “las benditas redes sociales”, al igual que en los medios de comunicación tradicionales, a raíz del saludo de mano, que en pleno ‘distanciamiento social’ por la pandemia, prodigó AMLO a doña MARÍA CONSUELO LOERA, madre del célebre JOAQUÍN GUZMÁN LOERA, El Chapo, preso actualmente en Estados Unidos.

Con la ‘naturalidad’ que le caracteriza (en un video que circuló profusamente), se aprecia a AMLO descender de una camioneta negra y bajar por una pequeña pendiente, hasta llegar a la ventanilla de una pick up de color blanco, en la que se encuentra doña Consuelo.

“Te saludo, no te bajes, no te bajes, ya recibí tu carta”, dijo AMLO a la señora, hablándole de “tú”, en franca camaradería. A lo que ella contesta: “Ándele pues”.

Posteriormente, en las imágenes, se aprecia al abogado de la familia Guzmán Loera, JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MEZA, tomar al Mandatario del antebrazo, y luego del hombro, mientras ambos dialogan, hasta llegar al vehículo presidencial.

A la mano tenemos el libro “El Traidor”, escrito por la periodista ANABEL HERNÁNDEZ, de editorial Grijalbo, puesto a la venta a principios de este año.

En la página 71, correspondiente al capítulo denominado “Contacto en Los Pinos”, VICENTE ZAMBADA NIEBLA, Vicentillo, primogénito de ISMAEL ZAMBADA GARCÍA, El Mayo, narra lo siguiente:

“En 1998 fui a la Ciudad de México y me entrevisté con un general. Mi abogado, o más bien, el abogado de la familia, me acompañó al encuentro. La cita se llevó a cabo en Los Pinos”.

“Tan pronto como llegamos entramos, como si ya nos estuvieran esperando. Los soldados que custodian la residencia fueron los que nos dejaron entrar”, agrega Zambada Niebla, y más adelante apunta: “El general me dijo que toda la presión sobre mi padre era por culpa del gobierno americano”.

Termina ese pasaje de su narración Zambada Niebla, diciendo: “Comimos el desayuno ahí, en la residencia de Los Pinos. No exactamente dentro de la casa del Presidente (la residencia Miguel Alemán), pero al lado, en una casa cercana al jardín”.

Retomando lo tocante a AMLO y su estancia en Badiraguato el pasado domingo, respecto a su encuentro con doña Consuelo Loera, el Presidente dijo en la mañanera de ayer: “Sí, la saludé, Hicieron también un escándalo nuestros adversarios, los conservadores.

“Ahí vive la señora, y me dijeron que estaba ahí, y que quería saludarme, y me bajé de la camioneta y la saludé. Es que, la verdad, es irrespetuoso si voy con la señora y le hago así (refiriéndose a la sana distancia) es muy difícil, no soy un robot, tengo sentimientos”.

Quedan en el aire dos preguntas: ¿Aplicará esos mismos sentimientos el Presidente hacia los niños con cáncer?. ¿De veras, de veritas, fue hasta Badiraguato a ver las Bugambilias?.

