Marco A. Vázquez – Y ahora, quién podrá ayudarnos

Más allá de las fechas que son santas, para la fe católica y algunos cristianos, estos días que vivimos en los últimos 20 años se habían convertido en una gran temporada para los prestadores de servicios, hoteles, restaurantes, tiendas de autoservicio, gasolineras, cabañitas, motelitos o hasta espacios de esparcimiento que recibían mantenimiento, mucha gente y vida.

Para nadie es un secreto que algunos poblados viven casi únicamente con lo que obtienen de ganancias por las vacaciones de este periodo de receso de Semana Santa, sitios que se veían atiborrados de personas y recibiendo una derrama económica que ya no volvía a tener igual en todo el año, El Chorrito, por ejemplo.

Hoy, lejos de recibir recursos que les ayuden a tener una vida digna a sus pobladores durante todo el año, los prestadores de servicios se enfrentan a su peor enemigo, el fisco, Lolita que empezará a perseguir a todos aquellos que no cumplan.

¿Qué pasan por momentos difíciles?, pues ese será su problema, ellos tendrán que buscar la solución y cumplir con sus obligaciones en tiempo, así lo han dicho las autoridades federales porque, además, hay una ley que impide condonar impuestos, hay una ley que impide dar atenciones extraordinarias a empresarios sin importar contingencias.

Aunado a sus obligaciones fiscales hay algo que los empresarios tendrán que superar si pretenden seguir operando, la crisis que se avecina, tendrán que ser muy inteligentes para superar la recesión económica que les impedirá tener buenos ingresos durante todo este año, quizá el que sigue y otros.

No, no será cualquier cosa lo que atravesará México y mundo, hasta los países que presumían economías muy solidas tendrán una recesión considerable y no se podrán recuperar en muchos años, Estados Unidos, Francia, China, Japón, Alemania, Inglaterra, Italia y quien usted guste mencionar entran en esa lista de países que vivirán momentos complicados

Ahora, imagine a México sin un plan económico fuerte, sin una economía sólida, con un precio del petróleo que está más bajo que nunca y que es prácticamente lo que nos mantiene funcionando, de ese tamaño estarán nuestros problemas, mire, a principios de año se preveía que el país no tendría crecimiento, no habría desarrollo económico lo cual era más o menos bueno porque tampoco iríamos a la baja pero en este momento el pronóstico más halagador es que caerá la economía en casi un cuatro por ciento, es decir, más desempleo, más inflación, menos oportunidades, para sintetizar, el próximo año en lugar de necesitar un millón de empleos requerimos de gestionar la creación de dos millones de trabajos o más.

Vendrán tiempos difíciles para todos, ojalá se vaya replanteando a nivel nacional las cosas, que se comprenda que una contingencia, se tiene que atender como lo que es, como una contingencia, como algo que requiere una atención diferente, programas diferentes y emergentes no lo que se había planeado para otras circunstancias.

Y ese es el problema, las cosas se siguen viendo cuadradas, como si nada cambiara, como si todo fuera saliendo de acuerdo a lo planeado, como si el gobierno federal hubiese previsto desde el año pasado una pandemia de coronavirus que, para aquellos días, todavía ni existía y no es así, eso es lo que da miedo, nuestro futuro se ve oscuro y ni siquiera tenemos la oportunidad de gritar como en aquél viejo programa de comedia, y ahora, ¿quién podrá salvarnos?, porque además, si no es el gobierno federal no se ve quien pueda hacerlo…

En otras cosas… La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), logró la recertificación del Laboratorio de Tuberculosis y Brucelosis, por parte de la Dirección General de Salud Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

Al respecto, el Jefe de la División de Estudios de Posgrado de la FMVZ, Dr. Hugo Barrios García, comentó que la UAT cuenta con uno de los pocos laboratorios autorizado por el SENASICA a nivel nacional, para realizar las pruebas científicas y detectar enfermedades tales como: la Tuberculosis y la Brucelosis, en hatos ganaderos de la región.

“A nivel nacional son pocos los laboratorios que tienen esa autorización, para dar reportes oficiales, que son usados para campañas, cuando se trata de enfermedades de norma oficial, en el caso de brucelosis y tuberculosis”, indicó.

Explicó que en el caso de brucelosis, se trabaja con la “prueba de tarjeta o rosa de bengala”, que es una prueba serológica que solo pueden realizar los laboratorios aprobados. “Y se ha trabajado en los últimos diez años”, añadió.

“En las pruebas de tuberculosis soy el responsable y también tenemos esa autorización desde hace 12 años, y se acaba de recertificar, normalmente es un procedimiento administrativo y técnico, así como desempeño del personal”.

“La obtuvimos por cinco años más, hasta el 2025, este mismo laboratorio ha sido evaluado por la Comisión Binacional de Estados Unidos y Canadá, porque son los principales socios de México en la importación de ganado, y también hemos sido certificados, de que tenemos todos nuestros procedimientos validados”, apuntó.

“En el caso de la tuberculosis, actualmente existen 10 laboratorios a nivel nacional con certificación, a veces son menos, o más, según las auditorías, porque a veces un laboratorio no cumple y se pierde la autorización, y en la parte norte del país, somos de los que tenemos la autorización para hacer las pruebas y recibimos muestras de todo el estado”, puntualizó.

