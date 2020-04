Desmiente presidente del Congreso a Américo Villarreal

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.-El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, Gerardo Peña Flores, desmintió al senador de Morena, Américo Villarreal Anaya, quien aseguraba que el gobierno federal envió a Tamaulipas fondos adicionales por 734 millones de pesos para enfrentar la pandemia del Covid-19.

En rueda de prensa, junto a las diputadas Pilar Gómez Leal y Roxana Gómez Pérez, así como del legislador Juan Enrique Liceaga, Peña retó al senador a informar dónde está el dinero que asegura llegó al Estado para atender la pandemia.

“No hay, no existe ningún recurso extraordinario de la federación para atender la contingencia sanitaria por el Covid-19, que el senador explique cómo, cuándo o porque vía llegó el recurso”, exigió el también líder de la bancada del Partido Acción Nacional.

El legislador mostró un oficio y explicó: “Tenemos el oficio donde nos responden, que no hay un solo peso de recursos adicionales al Estado de Tamaulipas para atener la contingencia, y el senador asegura que el Estado ha recibido 734 millones de pesos, no solo no le dan a Tamaulipas lo que por derecho corresponde, sino que están robando; reto al senador a que aclare dónde está ese dinero”, reiteró Gerardo Peña.

La postura del senador Américo Villarreal la realizó a través de un video que difundió a través de su cuenta de Facebook, donde cuestionó la aprobación del Congreso del Estado al gobierno de Tamaulipas, para contraer un crédito hasta por 4 mil 600 millones de pesos.

Al respecto, Américo Villarreal dijo que, “consideramos esta acción como un acto de incongruencia y oportunismo político ante las condiciones de crisis sanitaria”.

Y añadió: “Tan solo en este año, el gobierno de México ha otorgado a Tamaulipas aportaciones mensuales por el orden de los 230 millones de pesos, correspondientes al rubro de salud durante los meses de enero, febrero y marzo. Y una aportación adicional de más de 734 millones de pesos para enfrentar la pandemia del Covid-19”.

En respuesta al tema de la autorización para realizar un crédito, el presidente de la JUCOPO aseguró que la contingencia es muy seria, hay vidas que se están perdiendo y los empleos están siendo afectados, por ello se decidió inyectarle dinero al sector salud para que cuente con camas, respiradores entre otros materiales, así como el cuidar los empleos que se tienen a la fecha.

“No podíamos permitir que el ejecutivo del Estado no tuviera las herramientas, para que pudiera inyectarle esa liquidez que el Estado ocupa para proteger los empleos. Que no se nos olvide que Tamaulipas hace pocos meses batía récord en empleo, turismo e inversión extranjera y en la mejora de la seguridad”, añadió el diputado local.