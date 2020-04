Confirma Tamaulipas 16 casos de migrantes con Covid-19

Por Roberto Aguilar

Ciudad Victoria.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) confirmó que de los 201 casos positivos de coronavirus registrados en la entidad, 16 son de la población migrante: 6 originarios de Honduras, 3 de Cuba, uno de Guatemala, uno de Camerún, uno sin identificarse y 4 de otras entidades del país.

Estas personas que se encuentran contagiadas se han establecido en albergues de la frontera de Tamaulipas, 14 adquirieron el contagio en un mismo albergue de migrantes de Nuevo Laredo, a donde ingresó uno de ellos luego de ser deportado de Houston, Texas, sin conocer su condición de ser portador del virus.

En el mismo albergue de Nuevo Laredo, se realizaron tomas de muestra a 42 migrantes más y personal de atención que se encontraba en el mismo albergue, para comprobar o descartar más contagios, los resultados se obtendrán la mañana de este lunes.

Uno de los migrantes contagiado ya fue trasladado a Querétaro, su lugar de origen.

Es el caso de un hombre migrante de nacionalidad mexicana de 21 años, originario de Michoacán y con residencia en Querétaro, que fue repatriado por la frontera de Reynosa el pasado 17 de Abril, procedente de Atlanta, Georgia.

El migrante fue identificado en primera instancia en el filtro de Sanidad Internacional en el puente internacional de Reynosa-Hidalgo, donde de inmediato se activó el protocolo establecido ante los casos sospechosos.

Los otros 15 migrantes con positivo a Covid-19 se encuentran aislados y se continuará realizando tomas de muestra al resto de la población del albergue en Nuevo Laredo.

El gobierno de Tamaulipas también dio a conocer que desde el 20 de febrero del 2019 ha sido insistente en que se preste atención al fenómeno migratorio en la frontera y por lo menos 20 oficios han sido enviados a los titulares de la Secretaría y Subsecretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración.

El 13 de abril el Gobierno de Tamaulipas presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una Controversia Constitucional, de carácter urgente, con la que solicita se dicten medidas cautelares para la protección de la salud de las y los tamaulipecos y de los migrantes que se encuentran en el estado, derivado de la emergencia sanitaria provocada por el virus Covid-19.