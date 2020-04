Que AMLO cierre los puentes internacionales: Alcalde de Río Bravo

Por Roberto Aguilar

Ciudad Victoria.- A través de un video, el alcalde de Río Bravo, Carlos Ulivarri López, respondió la noche del miércoles a la exhibida que recibió dicho municipio, en la “Mañanera”, al ser considerado donde menos se cumple a nivel nacional el llamado a quedarse en casa.

“Para cuando el gobierno federal emitió la emergencia sanitaria por el Covid-19, en nuestro municipio ya teníamos 15 días trabajando en las medidas de prevención”, aseguró el edil, en un video con duración de 5 minutos y 26 segundos, en el cual se refirió a una serie de acciones preventivas que han implementado, así como a los factores que producen la movilidad en ese municipio fronterizo.

Por la mañana del miércoles, en la rueda de prensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador se dieron a conocer los resultados de un estudio de movilidad que se realizó el lunes 20.

Se mencionó a Río Bravo como el municipio que ocupó el primer lugar a nivel nacional, donde los habitantes han hecho menos caso a la indicación de quedarse en casa.

Los otros municipios son: Pénjamo, Guanajuato; Palenque, Chiapas; San Felipe del Progreso, Estado de México; y Macuspana, Tabasco.

Incluso, ante esta situación, el presidente expresó a manera de broma, “eso si calienta… Un llamado ahí paisanos, no me gustó eso. Y no es nada personal, mira cómo me pusieron ahí a mí. Ahora sí que es el doble porque es Macuspana y es Palenque”, comentó entre risas de los reporteros.

Por la noche, el presidente municipal de Río Bravo afirmó que, desde que tuvieron conocimiento de la pandemia Covid-19 iniciaron una campaña intensiva para dar a conocer la problemática.

Dijo que emitió recomendaciones a la población, ordenó el cierre de los gimnasios y espacios deportivos municipales; comenzaron las clases en línea de arte, cultura y deporte; y, en coordinación con el gobierno del Estado y el Comité Estatal de Seguridad en Salud, instalaron cercos sanitarios en los puentes internacionales y central de autobuses.

Ulivarri afirmó que desde el 22 de Marzo solicitaron el cierre de los negocios catalogados como no esenciales, se redujo el número de trabajadores en las dependencias públicas municipales, y se han comprado 30 mil cubrebocas, 2 mil caretas, overoles, gogles y mascarillas N95.

“Es decir, hemos hecho todo lo necesario para enfrentar esta pandemia. Lamentablemente hay ciudadanos escépticos que no han acatado las recomendaciones de quedarse en casa”, expresó el edil.

Dijo que le da gusto que el gobierno federal haya volteado a ver al municipio, “ya que nos abre las puertas para solicitar apoyo por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en las medidas que solo las dependencias a su cargo pueden atender, como el cierre de los puentes internacionales, ya que muchas personas de la unión americana continúan visitando nuestra ciudad, más de mil 500 diariamente cruzan”.

Y agregó: “Me gustaría solicitar el mecanismo implementado para calcular la movilidad en nuestra ciudad, pues por la posición geográfica de Río Bravo tenemos tres situaciones que nos dificultan eliminar la movilidad”.

Las tres situaciones que mencionó son: el paso fronterizo a través de dos puentes internacionales, donde muchas personas van a trabajar a Estados Unidos, pero también muchas personas de Estados Unidos regresan a consultar con los doctores de Río Bravo; las maquiladoras como base del sector económico, al estar situados en medio de dos ciudades grandes donde tienen maquiladoras; y el sector agrícola que continúa trabajando en la siembra de maíz, sorgo y ocra.