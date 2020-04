Leones Negros y Mineros no participarían en la Liga de Desarrollo

Agencias

La Liga de Desarrollo es un hecho, a pesar de que hay un par de clubes del Ascenso MX que se resisten al cambio. Tal es la situación de los Leones Negros de la UdG y los Mineros de Zacatecas, los cuales analizan ausentarse un año de la nueva liga.

De acuerdo con el diario Récord, los dos equipos consideran pedir anuencia para no participar en la Liga de Desarrollo en el primer año. Según el medio citado, tanto Leones Negros como Mineros confían en que se les conceda su ausencia como ha ocurrido en el pasado.

En su momento, el Zacatepec de Víctor Sánchez y el año pasado los Alebrijes de Oaxaca de la familia San Román tuvieron la oportunidad de ausentarse un año en el Ascenso MX. Por ello ahora los equipos mencionados consideran que podrían hacerlo de igual manera.

Desde que iniciaron las pláticas para la desaparición del Ascenso MX, hubo un grupo de equipos que se resistió y que al momento espera revertir la decisión. El pasado fin de semana, los Leones Negros informaron que analizan llevar a los tribunales el caso y emprender acciones legales contra quienes orquestaron la desaparición del circuito de plata.

En cuando a Mineros de Zacatecas hasta el momento no han confirmado de manera pública su postura. No obstante, hay jugadores del equipo que sí han criticado la decisión de eliminar el Ascenso MX por los próximos años. Por ello, las directivas analizan no participar, con lo que además pretenden mandar un mensaje de congruencia con su postura.