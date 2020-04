Martha Isabel Alvarado – Hablando de Garantías

Qué bueno que la diputada local del PRI, YAHLEEL ABDALÁ CARMONA salió a poner algunos puntos sobre las íes, respecto al tema del “Doble Hoy no Circula”, decretado por el Gobierno del Estado, mismo que ha generado inquietud y polémica entre la población.

Aquí lo hemos señalado, que el PRI, a nivel estatal y nacional, ‘le ganó’ al Covid-19, al adoptar el ‘distanciamiento social’ mucho antes, desde las derrotas que sufrió en 2016 y 2018.

Del Presidente de CEN del PRI, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, “Alito”, lo único que se ha sabido recientemente, es que celebró su cumpleaños número 45, en familia, por una foto que él publicó.

Por eso, qué bueno que la diputada Yahleel Abdalá se ocupó de hacer algo bueno: orientar a la gente, en un momento tan complejo.

“Se trata de organizarnos. A los que estén trabajando, no les pueden limitar el uso de su vehículo; entonces, no se preocupen, lo que se está buscando es que la gente que no tenga que andar en la calle, no lo haga. Esto debe ser un tema de conciencia ciudadana, para protegernos y que nadie se enferme”, planteó la legisladora.

“Las actividades que son esenciales las estipuló el gobierno federal a través del Decreto del 31 de marzo, de modo que el que tenga que ir a laborar con una Carta de Trabajo puede andar sin ningún problema y utilizar su carro. Lo mismo las personas que requieren una urgencia médica o necesitan ir al Doctor. Con los trabajadores de la Salud, tampoco hay problema”, abundó.

“No es para dar información con tintes políticos, sino para dar información real”, aclaró Abdalá Carmona desde el principio de la transmisión que hizo en Facebook, durante la cual aclaró diversas dudas y respondió preguntas.

La diputada Priista le ganó por un pasito a la Secretaria de Salud del Gobierno de Tamaulipas, GLORIA MOLINA, que también salió a aclarar aspectos del famoso “Hoy no Circula”, a través de un video.

Otro que publicó un video, hoy que la comunicación virtual es más utilizada que nunca, fue el Coordinador de los Senadores de Morena, RICARDO MONREAL ÁVILA, en el que categóricamente señala:

“Yo hago un exhorto a los gobernadores: el que restrinja la libertad de tránsito, la libertad de expresión y la libertad de reunión, es simple y llanamente una Suspensión de Garantías Individuales, no lo pueden hacer ellos, el Ejecutivo no está facultado para hacerlo, lo tiene que hacer el Congreso de la Unión o los Poderes Legislativos de los Estados”.

Recalcó Monreal Ávila: “Los gobernadores que están ordenando, por la vía coercitiva o por la vía de la policía, restricciones en la libertad de tránsito o en la libertad de reunión o de asociación, están violando Garantías. Es muy peligroso, no lo aconsejo, prefiero la conciencia, la movilidad social y que se genere un ambiente de obediencia social, lo otro es represión, coerción, que puede generar en injusticia”.

Efectivamente, la Suspensión de Garantías solo la puede decretar el Presidente de la República con la aprobación del Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, así lo dice el artículo 29 constitucional.

Pero olvida el Senador Monreal, que otro ordenamiento de la misma jerarquía, como es el articulo 73 fracción XVI de nuestra Carta Magna, no sólo faculta, sino obliga a la Secretaría de Salud y al Consejo General, a “dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables” en los casos de “epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas”. Situación que corresponde al problema que estamos viviendo ahora en México.

Ahora bien, si se trata de una epidemia, de un virus contagioso, en este caso el Coronavirus, ¿qué tipo de medidas tomarán las autoridades sanitarias?. Obviamente, el aislamiento, e impedir las concentraciones sociales”.

Si la postura del Senador Monreal es manifestarse en contra de la restricción de todo derecho humano, entonces, tendría que haberse pronunciado también contra los Decretos emitidos por AMLO, pues casi todos contienen restricciones de ese tipo: La restricción del derecho a trabajar, para los trabajadores que mandaron a su casa sin pagarles salario, o disminuyéndoles el mismo.

Asimismo, la restricción al derecho de dedicarse a la Profesión, empleo o trabajo que les acomode, siendo lícito, a los comerciantes, empresarios, o industriales, que les ordenaron suspender actividades. Ejemplos sobran.

¿Qué le estará pasando al Senador Monreal, Doctor en Derecho, que ‘mide con dos varas’, al declarar más como político, que como todo un conocedor de las leyes?. ¿Acaso le estará afectando el encierro?. Es pregunta.

