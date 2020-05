Marco A. Vázquez – Guardia Nacional

Construida con partes de aquí y de allá, la llamada Guardia Nacional que sustituyó al Ejército en las labores de combate a la delincuencia organizada está resultando un fracaso, tal como se pronosticó desde un principio.

En todos los rincones de este México lindo y querido continúa la violencia a todo su esplendor, no disminuyen los asesinatos, ni balaceras según los datos emitidos por el propio Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública que reconoce algunos Estados muestran avances pero nada que sea para festinarse.

Ayer una organización denominada Internacional Crisis Group, con sede En Bruselas, Bélgica, emitió un informe sobre México y hace aseveraciones que, aun cuando todos conocemos, algunos del gobierno, en todos sus ámbitos, se negaban a reconocerlo.

Hay corrupción y urge desbaratar los nexos de los elementos de seguridad con grupos de la delincuencia organizada, dice el organismo en su reporte cuya parte más contundente son las cifras que reflejan un fracaso de la política, según ellos, de sacar a los militares del combate a la delincuencia como se propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Con 35 588 homicidios, el 2019 rompió todos los record de violencia de los que se tenían registro en México, superó al 2018 y al 2017 que en su momento también habían rebasado records de toda la historia de violencia en el país, palabras más palabras menos detalla el documento que se dio a conocer ayer en Europa.

Lo más triste es que con videos y notas constantes sobre violencia en México se le da la razón sin chistar a dicha organización, ayer, por ejemplo, se vio a elementos de la Guardia Nacional exhibiendo que no son nada diferente a lo que nos acostumbramos a ver en los últimos 15 años en los que estuvimos sumergidos en las ejecuciones, balaceras, secuestros, extorsiones y demás.

Mire de que le hablo, ayer en Puebla se informó que ocho elementos de la Guardia Nacional serán investigados luego de que, con fotografías filtradas, se comprobó que se reunieron con grupos de la delincuencia organizada vinculados, presuntamente, a políticos.

En otro acto similar, aunque más contundente por tratarse de videos, en Sonora se captó a elementos de la Guardia Nacional en presuntos actos de extorsión, en hechos que, como dice el propio mando de esa corporación vía redes sociales, indignan y afectan la confianza que se debe ganar esta corporación que recién entra en operaciones.

La Guardia Nacional la verdad es que está destinada al fracaso mientras no se haga todo lo necesario para limpiarla, para hacerla realmente una nueva corporación y no solamente haber disfrazado el hecho desde su creación al componerla con militares y policías que ya estaban en funciones y que, de acuerdo a los números que mostraba la violencia en el país, no habían dado buenos resultados.

Ojalá el presidente Andrés Manuel tenga todo el tiempo necesario para leer y analizar lo que pasa en materia de violencia en México, que recuerde que una de sus principales promesas fue regresarnos la paz y, a partir de ahí, ordene la creación de una nueva corporación desde cero, quizá no se necesita mucho, un grupo de elite, unos 300 elementos adicionales, entrenados y capaces de hacer investigación de todo tipo y dar golpes certeros sería suficiente.

Por supuesto, mientras prepara un nuevo grupo de seguridad debe meter mano en su Guardia Nacional y limpiarla a fondo, eliminar toda mancha de corrupción antes de que el pueblo crea que no hay voluntad para cambiar sino solo de agarrar por completo el negocio de la delincuencia.

Urge cambiar la Guardia Nacional, su fracaso es contundente, ni siquiera en épocas de aislamientos social por el coronavirus han sido capaces de bajar los índices de violencia o dar resultados en el combate a la misma, de verdad, cuando regresemos a la vida normal esto estará muy feo y sería intolerante que en materia de combate a la delincuencia sigamos igual que siempre.

En otras cosas… El Gobierno de Tamaulipas anunció un fondo de $200 millones de pesos adicionales destinados al programa de créditos accesibles, a fin de inyectar liquidez a las empresas en la entidad, como parte de la respuesta de la administración estatal ante la contingencia sanitaria derivada del COVID-19.

Dicho monto es adicional al fondo de $300 millones de pesos anunciado por el Gobernador el mes pasado, que servirá de apoyo a las empresas en el cumplimiento de pago de proveedores y nómina, compra de insumos para conservar su actividad y mantener los empleos.

Este martes, el mandatario confirmó que los $200 millones de pesos adicionales serán otorgados a través del programa Inversión Tamaulipas, de la Secretaría de Desarrollo Económico.

“Mi gobierno reconoce que ustedes, las y los empresarios son quienes generan los empleos y contribuyen al sustento de miles de familias tamaulipecas, por eso debemos buscar todas las alternativas para brindarles nuestro apoyo en este momento tan complicado. Con estos recursos queremos apoyar a miles de empresas de todos los municipios del estado y buscamos beneficiar de manera directa e indirecta a más de 140 mil personas”, expuso.

El fondo de $300 millones de pesos se realizará en sinergia con Nacional Financiera y bancos comerciales participantes con una tasa de interés anual fija de hasta 13.9%, con un plazo de pago de hasta 5 años para capital de trabajo y/o activos fijos.

El crédito cuenta con un periodo de gracia de hasta 6 meses para capital e intereses y podrán solicitarlo personas físicas con actividad empresarial, personas morales y quienes estén en el régimen de incorporación fiscal (RIF).

García Cabeza de Vaca instruyó a la Secretaría de Desarrollo Económico para que se expida inmediatamente la convocatoria para que las y los empresarios interesados puedan solicitar los créditos que serán canalizados por medio de la banca comercial.

Para más información comunícate al teléfono (834) 172 6000, también puedes enviar un mensaje a las redes sociales oficiales de Inversión Tamaulipas. Facebook: https://www.facebook.com/InversionTam, Twitter: https://twitter.com/InversionTam.

