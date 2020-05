Martha Isabel Alvarado – El juego de las cifras

.-Del ‘catarrito’ del Dr. Gatell, a la Pandemia

.-Alteran datos del 270 del IMSS de Reynosa

.-Alcaldesa panista deja en claro: hay niveles

.-‘Segunda de a bordo’ de “JR”, deja el cargo

Que dijo el Doctor LÓPEZ GATELL que siempre no, que el ‘pico’ de la pandemia en México no sería el 6 de mayo, como lo anunció antes. Ahora dice el Sub Secretario de Salud, que el momento más álgido de la pandemia será entre el 8 y 10 de mayo, es decir este fin de semana.

Hasta cierto punto, es normal que caiga en errores e imprecisiones el Doctor Gatell, por lo mucho que habla y habla. Aproximadamente 1 hora en las conferencias mañaneras del Presidente LÓPEZ OBRADOR a las que es convocado frecuentemente.

Y 1 hora más en las tardes, en las conferencias de seguimiento a los casos de Covid-19 en México, cuyo contenido ha sido puesto en entredicho también, muchas de las veces.

Habría que recordar que, el 28 de febrero pasado, cuando apenas empezaba esto de la pandemia, el Doctor López Gatell dijo lo siguiente acerca del Coronavirus: “No es una enfermedad grave. En su mayoría estamos hablando de más de 90% de casos leves cuyos síntomas son los de un catarro”.

Casi de inmediato, el Encargado de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, MICHAEL RYAN, corrigió al Sub Secretario López Gatell, y exhortó a México a acatar las medidas de prevención.

Respecto al argumento que repite y repite el Doctor López Gatell, a dos voces con AMLO, de que sobran camas todavía en los Hospitales, más vale tomarlo con reservas.

Ahí tienen ustedes el caso del Hospital Regional 270 del IMSS, ubicado en Reynosa, sobre la carretera a San Fernando, que en el censo de la Secretaría de Salud (que de facto dirige el Doctor Gatell), aparecería con 230 camas disponibles para la atención a pacientes de Covid.

Cuando en realidad serían 30 camas, de las 230 con que cuenta el Hospital en su totalidad, las que estarían acondicionadas para ese tipo de casos. Que no serían suficientes, para una población tan numerosa como la de Reynosa y sus áreas conurbadas.

Tal vez por eso, uno de los Hospitales más importantes del país, como es el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, ubicado en la Ciudad de México, utilizó su propio mecanismo de ‘comunicación social’, al margen de las conferencias mañaneras.

En una manta colocada en el acceso de dicho Hospital, se lee: “Informamos a nuestros derechohabientes y al público en general que por el momento hemos excedido nuestra capacidad para atender pacientes de Coronavirus, COVID 19, y no contamos con más camas disponibles. Agradecemos su compresión”.

Eso de jugar con los números: de camas de hospital y de casos positivos, podría resultar peligroso. Sobre todo, porque estamos hablando de vidas humanas.

Tan no es cierto que “ya aplanamos la curva de la pandemia”, como lo dijo AMLO en la conferencia mañanera del martes, que el IMSS está acondicionando un Hospital temporal, que incluye área de Terapia Intensiva, en las instalaciones del Autódromo “Hermanos Rodríguez”.

En Reynosa, según se sabe, hoy será puesto en operación uno de los dos Hospitales Móviles creados por el Gobierno del Estado en esta ciudad, de un total de 8 proyectados para la entidad, precisamente para atender casos de Coronavirus.

A la fecha, ya fueron puestos en marcha los Hospitales Móviles de Mante, Tampico y Matamoros, municipio este último, con mayor grado de complejidad, debido a la concentración de 2 mil migrantes, en su mayoría centroamericanos.

La que salió ayer a la calle a repartir cubre-bocas a diestra y siniestra, fue la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ, quien durante el sexenio de FELIPE CALDERÓN fungió como Sub Secretaria de Prevención y Desarrollo de la Salud. Cargo semejante al que actualmente ocupa el Doctor López Gatell, aunque ella no llegó a ser tan famosa, con todo y que le tocó la epidemia de la Influenza H1N1.

No es por intrigar, pero doña Maki da trato de ‘perrada’ a sus colaboradores que la acompañan en los recorridos que lleva a cabo, ya que a ella se le observa equipada con careta de PVC, cubre-bocas N95 y guantes de Nitrilo, y a sus acompañantes con una telita, o con cubre-bocas de los más comerciales. ¿Hay niveles?.

Se supone que los de Morena anda ‘en alta’, y que puestos como el de la Sub Delegada de Bienestar Social de la Federación en Reynosa, CLAUDIA HERNÁNDEZ SÁENZ, considerada ‘segunda de a bordo’ del súper delegado JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, son muy relevantes. Sin embargo, la funcionaria renunció a dicha posición con fecha 4 de mayo, para reintegrarse como décimo sexta regidora del Cabildo de Reynosa.

Se dice que HERNÁNDEZ SÁENZ buscaría ser alcaldesa, pero si no lo logró ni “JR”, con RENATO MOLINA por un lado, que es un buen operador político, parece difícil que ella lo consiga.

