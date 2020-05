Concientizan sobre importancia de las tortugas marinas

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- Sobrevivientes desde la época de los dinosaurios, las tortugas marinas han habitado la tierra desde el Jurásico, hace 250 millones de años; su importancia ecológica reside en que además de formar parte de la gran riqueza de la biodiversidad son especies esenciales para los ecosistemas y comunidades biológicas.

Las tortugas marinas ayudan al mantenimiento de los hábitats terrestres y marinos por lo que desarrollan un papel muy importante en los ecosistemas.

Estos longevos reptiles sin embargo se encuentran entre las especies marinas más amenazadas de nuestro planeta, están en riesgo de extinción, por lo cual se requiere su cuidado y protección acorde a las normas establecidas.

Para darles la máxima protección en las costas de Tamaulipas en esta temporada 2020 como en años anteriores, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca instruyó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente para que a través de la Comisión de Parques y Biodiversidad sean protegidas con el apoyo de técnicos especialistas.

Derivado de lo anterior se restableció el Programa de Protección a la Tortuga Lora (Lepidochely kempii), que es la especie más pequeña del mundo aunque ya adulta puede llegar a medir alrededor de los 52 a 74 cm con un peso que oscila entre los 32 a 50 kgs.

La indicación del Gobernador Francisco Garcia Cabeza de Vaca al secretario Gilberto Estrella Hernández de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y al Vocal Ejecutivo de la Comisión, Carlos Alejandro Garza Peña, es permanecer vigilantes y proteger los ciclos biológicos de la Tortuga Lora (Lepidochelys kempii) en las playas del estado a través de trabajos de monitoreo y manejo adecuado de esta especie endémica de Tamaulipas.

Así como dar protección a otras especies de tortugas marinas que llegan a anidar a las costas de Tamaulipas, como la tortuga Verde (Chelonia mydas), Carey (Eretmochelys imbricata) Laúd (Dermochelys coriácea), Caguama (Caretta caretta).

Lo que reviste particular importancia porque las tortugas marinas desarrollan importantes funciones que van desde el mantenimiento productivo de los ecosistemas hasta el transporte de los nutrientes esenciales de los océanos a las playas de las costas tamaulipecas.

La participación del Gobierno de Tamaulipas es fundamental para preservar las tortugas marinas entre ellas la especie Lepidochelys kempii que en esta temporada se encuentra en nuestras playas para desovar.

Con el esfuerzo de todos, debemos evitar que esta especie siga en peligro de extinción, por lo que se le pide a la ciudadanía no obstruir su camino, no tocarla, no sustraer los huevos de sus nidos ni maltratarla.